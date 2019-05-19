Густафссон: Нюландер напоминает мне Кейна
Защитник сборной Швеции Эрик Густафссон сравнил нападающего команды Вильяма Нюландера с капитаном американской сборной Патрика Кейна.
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«Вильям действительно очень хорош, он способен творить потрясающие вещи на льду. Он напоминает мне Патрика Кейна. После всей критики, которая сыпалась в адрес Нюландера, он показывает, кем является на самом деле. Вильям доказал, что стоит всех денег. Он делает некоторые вещи с лёгкостью, хотя для большинства других хоккеистов это непосильная задача», — цитирует Густафссона Aftonbladet.
По итогам девятого игрового дня чемпионата мира Нюландер вышел на первое место в списке бомбардиров, набрав 13 (4+9) очков. Он обошёл россиянина Никиту Кучерова, который отстаёт на один балл.
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