Тренер: Капризова вернули в звено Овечкина, чтобы игрок обрел уверенность

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Чемпионат мира проходит в словацких Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. Сборная России в воскресенье сыграет против команды Швейцарии.

«Мы вернули Капризова к Овечкину, дальше будем смотреть. Сегодня Иван Телегин сыграет с Ильей Ковальчуком, а Саша Барабанов будет 13-м нападающим. Капризова вернули, чтобы он обрел уверенность. Плюс, мы меняем под соперников сочетания. Не заявляем последнего игрока, потому что нет необходимости, все здоровы», — сказал Воробьев журналистам.

«У швейцарцев хороший матч вчера был со шведами, не зря они финалисты прошлогодние. Нам надо добавлять во многих компонентах, работаем над этим. Наверняка, не хочется никому ехать в Кошице на четвертьфинал, потому что условия отличные в Братиславе. Игоря Никитина пока не видел здесь, не общались», — отметил Воробьев.