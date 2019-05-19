Капризова вернули к Овечкину и Кузнецову. Как сборная сыграет со Швейцарией

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Швейцария - Россия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
17:15 1-й период Германия 0
США 0
Группа B
17:15 1-й период Австрия 0
Чехия 0
тв
Группа A
21:15 не начался Франция
Финляндия
тв
Группа B
21:15 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37331663/
19 мая 2019, 13:31 | Чемпионат.com

Капризова вернули к Овечкину и Кузнецову. Как сборная сыграет со Швейцарией

Команде Ильи Воробьёва придётся пройти серьёзное испытание на чемпионате мира в Братиславе.

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В воскресенье, 19 мая, сборная России по хоккею провела утреннюю раскатку перед матчем со Швейцарией на чемпионате мира. Напомним, что накануне наша команда выиграла у Латвии (3:1), а швейцарцы уступили шведам (3:4), играв последним вечерним заходом.

На раскатку в тройке с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым вышел форвард Кирилл Капризов, которого тренерский штаб снова хочет попробовать с двумя звёздами «Вашингтона». Кроме того, Капризов будет выходить и в спецбригаде большинства.

Сыграет в большинстве и защитник Динар Хафизуллин — ему решили дать больше игрового времени. Не оказалось на льду нападающего Сергея Плотникова, а 13-м нападающим на грядущую встречу будет заявлен Александр Барабанов. Именно его и убрали из тройки Овечкина с Кузнецовым.

По-прежнему не заявлен на чемпионат мира защитник Артём Зуб. У России остаётся одно вакантное место для заявки. В целом же команда выглядит бодро и свежо, но в составе россиян все прекрасно понимают, что игра со Швейцарией получится намного сложнее, чем встреча с Латвией. Поэтому нельзя допускать даже секундной расслабленности. Тем более что ситуация в группе.

B запутывается. У России 15 очков, а затем сразу у трёх сборных — Швеции, Швейцарии и Чехии — по 12. Ехать на четвертьфинал в Кошице или сходу играть с североамериканской сборной в четвертьфинале вряд ли кто-то захочет.

После окончания раскатки на вопросы журналистов ответил главный тренер сборной России Илья Воробьёв.

«Мы хотим обратно попробовать, чтобы Кирилл сыграл с Овечкиным и Кузнецовым»

— С чем вызваны изменения в составе? Капризова перевели к Кузнецову и Овечкину.
— Соображения такие, что мы хотим обратно попробовать, чтобы Кирилл сыграл с Овечкиным и Кузнецовым. Будем смотреть. И Телегин у нас играет в звене с Ковальчуком и с Андроновым. Барабанов — 13-й нападающий.

— Для Капризова это шанс вернуть уверенность или меняете сочетания под разных соперников?
— И то, и другое.

— Что с последним заявочным местом, почему так долго держите?
— Нет необходимости пока заявлять. У нас все здоровы, поэтому держим.

— Как вам Швейцария в матче со шведами?
— Бодрый и хороший матч. Хорошая команда, они были финалистами в прошлом году.

— Не удивились, что первая тройка швейцарцев вчера не набрала ни одного очка?
— Пусть они сами разбираются.

— Что нужно исправлять после матча с Латвией?
— Понятно, что сегодня надо будет добавлять в некоторых компонентах. Работаем над этим.

«Планируем попробовать Хафизуллина в бригаде большинства»

— Наверняка не хочется ехать в Кошице на четвертьфинал. Нужно занимать первое и второе место?
— Наверняка никому не хочется. У нас здесь прекрасные условия. Вам, наверное, тоже не хочется?

— Нет. Игорь Никитин был на матче с Латвией. Вы с ним как-то пообщались?
— Нет, мы пока не виделись.

— Какое впечатление оставляют шведы?
— Давайте идти день за днём. У шведов тоже хорошая команда. Она составлена из игроков высокого класса. Тут всё понятно, они каждый год перед началом турнира распускают и собирают состав из НХЛ. Одна и та же схема каждый год.

— Общались с Задоровым и Орловым, чтобы играли аккуратнее?
— Конечно.

— У нас, кстати, такая же схема получается. На чемпионат мира не едут звёзды КХЛ. Это связано с высокой конкуренцией?
— Что значит звёзд КХЛ?

— К примеру, Сорокин MVP плей-офф. Он здесь третий вратарь.
— Мы сделали ставку на Василевского. У нас начинает что-то склеиваться, а мы пытаемся это разорвать. Говорить о вратарях, лигах. У нас одна команда.

— Василевский рвался играть со Швейцарией.
— Мы очень рады за него. У него правильный и позитивный настрой.

— Какие изменения в спецбригадах большинства?
— Хафизуллина хотим попробовать и дать ему больше времени. Капризов тоже играет.
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