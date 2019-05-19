Карандин: В плей-офф России важно не попасть на дуэт судей из США и Финляндии

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Пока у нас отличное судейство, да и в матчах с командами уровня Италии или Австрии цена ошибки не очень велика. Но, повторюсь, нужно помнить, что всё самое основное — в том числе в арбитраже — только начинается.