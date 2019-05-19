Францоуз: Не хотел стать первым вратарём, пропустившим гол от Италии

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Швейцария - Россия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
17:15 1-й период Германия 0
США 0
Группа B
17:15 1-й период Австрия 0
Чехия 0
тв
Группа A
21:15 не начался Франция
Финляндия
тв
Группа B
21:15 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37332405/
19 мая 2019, 17:00 | Чемпионат.com

Францоуз: Не хотел стать первым вратарём, пропустившим гол от Италии

Голкипер сборной Чехии Павел Францоуз оценил первый матч на чемпионате мира 2019 года с командой Италии (8:0).

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«Конечно, я не хотел пропустить. Не хотел стать первым вратарём на этом чемпионате мира, пропустившим от Италии. Но хоккей — такая игра, где может быть неудачный отскок, который принесёт гол. Считаю, итальянцы заслужили забросить шайбу. Они на 100 процентов отдаются игре, очень стараются.

Приехал дополнить нашу команду. Не знал, на какой буду позиции — в основе или запасе. Но хотел быть вместе с ребятами, так как считаю, что у нас собралась очень хорошая команда. И мы можем добиться отличного результата. Никаких условий перед Ржигой не ставил. Готов быть и запасным вратарём", — приводят слова Францоуза «Известия».
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17 Мая, 21:15 Зрители 9082 Групповой этап: Группа B "Словнафт-Арена"
Чехия 8:0
(1:0, 4:0, 3:0)
Италия
Главные тренеры
Милош Ржига Клэйтон Беддоуз
Вратари
Павел Францоуз Марко Де Филиппо
1-й период
01:50
07:04 Милан Гулаш (Д. Кубалик)
Иван Тауферер 16:34
2-й период
27:09 Радко Гудас (Д. Яшкин)
32:07 Михаэл Фролик (М. Моравчик, Д. Симон)
Марко Инсам 32:38
33:43 Ян Коварж (Я. Ворачек, М. Фролик)
34:17 Дмитрий Яшкин (Ф. Хитил, М. Ржепик)
3-й период
46:45
56:02 Доминик Симон (М. Фролик, Я. Ворачек)
57:42 Дмитрий Яшкин (Д. Мусил, М. Ржепик)
57:58 Михаэл Фролик (Ян Коларж)
Статистика
2 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 1
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Евгений Ромасько (Тверь, Россия)
Главный судья Оливер Гуен (Канада)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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