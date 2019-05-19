Францоуз: Не хотел стать первым вратарём, пропустившим гол от Италии
Голкипер сборной Чехии Павел Францоуз оценил первый матч на чемпионате мира 2019 года с командой Италии (8:0).
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«Конечно, я не хотел пропустить. Не хотел стать первым вратарём на этом чемпионате мира, пропустившим от Италии. Но хоккей — такая игра, где может быть неудачный отскок, который принесёт гол. Считаю, итальянцы заслужили забросить шайбу. Они на 100 процентов отдаются игре, очень стараются.
Приехал дополнить нашу команду. Не знал, на какой буду позиции — в основе или запасе. Но хотел быть вместе с ребятами, так как считаю, что у нас собралась очень хорошая команда. И мы можем добиться отличного результата. Никаких условий перед Ржигой не ставил. Готов быть и запасным вратарём", — приводят слова Францоуза «Известия».
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|17 Мая, 21:15
|Зрители 9082
|Групповой этап: Группа B
|"Словнафт-Арена"
|Милош Ржига
|Клэйтон Беддоуз
|Павел Францоуз
|Марко Де Филиппо
|1-й период
|01:50
|07:04
|Милан Гулаш (Д. Кубалик)
|Иван Тауферер
|16:34
|2-й период
|27:09
|Радко Гудас (Д. Яшкин)
|32:07
|Михаэл Фролик (М. Моравчик, Д. Симон)
|Марко Инсам
|32:38
|33:43
|Ян Коварж (Я. Ворачек, М. Фролик)
|34:17
|Дмитрий Яшкин (Ф. Хитил, М. Ржепик)
|3-й период
|46:45
|56:02
|Доминик Симон (М. Фролик, Я. Ворачек)
|57:42
|Дмитрий Яшкин (Д. Мусил, М. Ржепик)
|57:58
|Михаэл Фролик (Ян Коларж)
|2
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|1
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Евгений Ромасько (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол