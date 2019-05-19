Луостаринен из-за повреждения покинул расположения сборной Финляндии

20-летний хоккеист получил повреждение в матче группы А чемпионата мира-2019 против Великобритании (5:0). Луостаринен пройдет дополнительное медицинское обследование



ЧМ-2019 проходит в Братиславе и Кошице (Словакия). Турнир пройдет до 26 мая.