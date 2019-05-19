Кейн — о Д. Хьюзе: В определённых аспектах он играет намного лучше, чем я
Капитан сборной США Патрик Кейн высоко оценил соотечественника — Джека Хьюза, который является одним из фаворитов предстоящего драфта Национальной хоккейной лиги.
«Когда в лиге появляются талантливые хоккеисты небольшого размера, их зачастую сравнивают со мной. Если честно, то в определённых аспектах Хьюз играет намного лучше, чем я. Джек демонстрирует отличное катание. Он прекрасно двигается на льду, даже когда шайба находится далеко от него. Хьюз практически всегда входит в чужую зону на высокой скорости», — приводит слова Кейна официальный сайт НХЛ.
а чемпионате мира в Словакии 18-летний Хьюз провёл пять матчей. На его счету одна результативная передача в матче с Данией (7:1). 30-летний Кейн принял участие в пяти встречах турнира и набрал 9 (2+7) баллов.
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