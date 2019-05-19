Кучеров и Гусев играют вместе с 7 лет. Большая история сиамских близнецов сборной России

На чемпионате мира в Словакии у сборной России хватает звезд. Малкин, Овечкин, Ковальчук… Голова порой идет кругом. Но всех звезд, проверенных временем, уже затмила связка Кучеров-Гусев. Суперфорвард «Тампы-Бей» побил рекорд Александра Могильного, практически гарантировав себе «Харт Трофи», а на вслед за титулом лучшего бомбардира регулярки НХЛ готов стать лучшим бомбардиром чемпионата мира. С 12 очками после пяти игр Кучеров — самый результативный игрок турнира в Братиславе. Не так уж далеко от него находится Никита Гусев. Наблюдая за этой парочкой, невольно забываешь, что один — лучший игрок мира прямо сейчас, а другой — новичок НХЛ, который не смог сходу пробиться в состав «Вегаса».

Вряд ли кого-то должно удивлять доминирование Кучерова. А вот то, что Гусев на его фоне ничуть не теряется, а порой и ведет игру звена, поражает. Ну, а уникальность этой парочки, конечно, в ее беспрецедентной сыгранности. Не только в России, но и в мировом хоккее раз-два и обчелся примеров хоккеистов, которые с раннего детства играли в одном звене и продолжают играть вместе на уровне чемпионатов мира. Однако долгие годы хоккейные «сиамские близнецы» были разлучены. Впечатлившись игрой связки Кучеров-Гусев, которую уже сейчас можно считать лучшей в Словакии, мы решили вспомнить, как развивались их карьеры. Плотно переплетенные на одном этапе, параллельные и снова пересекающиеся.

Вместе с семи лет

Не так уж часто встретишь звезд, которые начинали свой путь в школах, не относящихся к большим клубам. «Белые медведи» как раз такая. Изначально эта муниципальная школа создавалась без каких-либо амбиций, с целью подпитки ЦСКА, «Динамо» и «Спартака». Переворот совершил Геннадий Курдин — жесткий тренер, как никто другой ценящий хитрых игровичков, которых в иных школах бракуют как хилых, а значит, бесперспективных. Гусев пришел к нему в команду довольно-таки поздно, в 7 лет, из секции фигурного катания. Кучеров был младше на год, до «Белых медведей» уже занимался в «Серебряных акулах», но в те же самые 7 лет его родители уехали в Уругвай. Никиту, оставленного на бабушку и тетю, на тренировки возил сам Курдин. Спустя годы, заиграв в НХЛ, ученик подарил своему учителю автомобиль. Связка Кучеров — Гусев родилась именно тогда, почти 20 лет назад. «Белые медведи-92», ведомые двумя Никитами, дважды становились призерами первенства России.

Их отказались брать в «Динамо»

Как и многих «малышей» Кучерова, а особенно Гусева, в детстве недооценивали. Скептически к этой парочке относился и Сергей Гимаев, и детские тренеры. Нынешнюю звезду «Тампы» в 13 лет не взял на Спартакиаду Александр Левицкий, работавший на тот момент в школе ЦСКА. Забраковали нынешних звезд чемпионата мира в Братиславе и в московском «Динамо». Именно у бело-голубых было «право первой ночи» на Гусева с Кучеровым. Однако Анатолий Антипов, которому Курдин предложил своих воспитанников, отказался их брать даже бесплатно. Мол, и среди динамовцев таких гусевых-кучеровых полно. В итоге из «Динамо-1992» не вышло ни одного игрока с приставкой «топ», а Кучеров, Гусев и еще один их одноклубник Игорь Ожиганов перебрались в ЦСКА. Человеком, который поверил в эту троицу, стал Николай Вакуров, ныне скаут «Детройта» и один из руководителей «Сочи».

Вместе выиграли Кубок Харламова с «Красной Армией»

В одном звене Никиты продолжили играть и в «Красной Армии». Их фирменные скресты и нечитаемые комбинации ставили на уши всю МХЛ. Гусев по сей день входит в четверку самых результативных игроков лиги, при этом никто из тех, кто стоит выше, и близко не набирал по полтора очка в среднем за матч. В двух из трех совместных сезонов за «молодежку» ЦСКА Кучеров забивал больше Гусева, но при этом новичок «Вегаса» в юности все равно был в большей степени нацелен на завершение моментов, чем сейчас. С годами один из Никит стал склоняться к роли плеймейкера. До поры до времени Гусев затмевал Кучерова, дважды становясь MVP эмхаэловского плей-офф. В 2011 году их волшебство привело «Красную Армию» к Кубку Харламова. Играя в одном звене с Николаем Прохоркиным, эти двое были лидерами одной из лучших команд в истории МХЛ.

Кучеров бил рекорды Овечкина, а Гусева не ценили в сборных

Сегодня как-то неловко вспоминать, что Гусев не играл за юниорскую сборную. В команде 1992 г. р. помимо Евгения Кузнецова звездами считались Кирилл Кабанов и Сергей Барбашев, а Никита проиграл конкуренцию таким игрокам как Глеб Зырянов и Роман Бердников. У Кучерова с ЮЧМ все сложилось иначе, в команде 1993 г. р. он рвал и метал в звене с Наилем Якуповым и Михаилом Григоренко. На этой тройке и Андрее Василевском сборная России зацепила бронзовые медали, хотя в остальном состав пестрил сомнительными персонажами во главе с Антоном Иванюженковым. В итоге, набрав 21 очко, Кучеров побил рекорд Овечкина. Редкий случай совместной игры двух Никит за сборную произошел в Калгари на молодежном чемпионате мира. Оба были лидерами сборной России, а Гусев в финале со шведами угодил в штангу. Попади в ворота, и золото было бы в кармане. Через год Михаил Варнаков до последнего будет сомневаться, брать ли в команду только-только оправившегося после травмы Кучерова, а Гусев уже не подойдет «молодежке» по возрасту.

В ЦСКА их не оценил ни Шуплер, ни Немчинов, ни Буцаев, а ушли от Брагина

В первой команде Гусев-Кучеров дебютировали в сезоне-2010/2011, но ни у Немчинова, ни у Шеплера, ни у Буцаева не стали крепкими игроками основы. Им предъявляли в качестве претензии и неважную игру в обороне, и скромные габариты. В принципе, с тех лет мало что изменилось. Даже сегодня про Кучерова говорят, что он играет по чистому льду, а неумение вести силовую борьбу называют главной проблемой Гусева. Судьба же развела двух Никит, когда ЦСКА возглавил Валерий Брагин. Казалось, что кто-кто, а экс-тренер «молодежки» точно раскроет форвардов, с которыми он дошел до финала Калгари-2012, но тут вмешался локаут. Брагину пришлось встраивать в состав Дацюка и Ко, из-за чего Гусев отправился сначала в Хабаровск, а затем и вовсе в Ханты-Мансийск. Кучеров уехал в Америку еще раньше.

Кому Хабаровск и Ханты, а кому Квебек и Сиракьюз

2012 год станет годом расставание двух Никит. Кучеров, которого только-только «Тампа» выбрала во втором раунде драфта, уедет за океан, обидевшись на ЦСКА. Непростую операцию ему оплатит американский клуб, что предрешит развитие его дальнейшей карьеры и отношение к «армейцам». После одного сезона в лиге Квебека он поедет в АХЛ, где в фарм-клубе «молний» встретится с Джоном Купером и будущими партнерами по «Тампе». И если Кучерову по низшим североамериканским лигам пришлось мотаться полтора года, то Гусев барахтался в болоте около трех лет. После половины сезоны в Хабаровске, где Никита находился в скрытой аренде, последовал довольно-таки длительный отрезок в «Югре». В северном клубе его талант оценили отнюдь не сразу, а прорывным стал лишь второй сезон. На третий, в качестве замены Панарину, Гусева выкупил СКА.

На чемпионате мира в Кельне волшебства не произошло

Разлученные хоккейные братья снова встретились на чемпионате мира в Кельне. Спустя пять лет они оказались вместе в сборной России. Изначально Олег Знарок определил Кучерова с Гусевым в одно звено, но той самой «химии», проверенной временем, оказалось мало, чтобы сходу зажечь на новом уровне. Старая-добрая связка прожила всего несколько матчей, после чего Знарок пошел на перестановки в составе. Гусев воссоединился с Дадоновым и Шипачевым, с которыми играл в СКА, а Кучерову в напарники вручили Панарина. Когда в двум звездам НХЛ добавился Евгений Кузнецов, родилось одно из самых ярких звеньев в истории сборной России. Что интересно, ни Кучеров, ни Гусев от расставания особо не потеряли эффективности, став лучшими бомбардирами команды.

Айзерман дал надежду и… забрал

У нас всех был шанс наблюдать за магией Кучерова с Гусева не раз в два года на чемпионатах мира, а буквально через день. Эту надежду подарил Стив Айзерман. Уже бывший генеральный менеджер «Тампы-Бэй» в 2011 выбрал на драфте Кучерова, а через год Гусева. Казалось, что их воссоединение — это вопрос времени, но Гусев заключал со СКА один контракт за другим, и когда стало понятно, что до НХЛ он раньше 2018 года не доберется, Айзерман пошел не крайние меры. В рамках драфта расширения он отдал «Вегасу» права на Гусева. Помимо этого, «молнии» передали новичку НХЛ два драфт-пика, а на самом драфте расширения «рыцари» выбрали защитника Джэйсона Гаррисона. С тех пор прошло уже почти два года, Айзерман ушел из «Тампы» и занял пост генменеджера «Детройта», Гусев примерил форму «Вегаса», а Кучеров вполне комфортно себя чувствует со Стэмкосом и Пойнтом.

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