Орлов: Цена ошибки растёт, все команды будут стараться играть от ножа

«С каждым матчем всё будет быстрее, жёстче. Сейчас с нами будут играть швейцарцы и шведы — я думаю, они повыше классом. С ними у нас идет борьба за лидерство в турнирной таблице. Сейчас игры будут как в плей-офф. Цена ошибки растёт, все команды будут стараться играть от ножа, по-умному», — приводят слова Орлова «Известия».



Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).