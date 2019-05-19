Дмитрий Орлов извинился перед Оскаром Батней за удар в голову

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Игра состоялась 18 мая и завершилась со счётом 3:1 в пользу российской команды. Во втором периоде Орлов, выполняя силовой приём, попал в голову сопернику. Арбитры не зафиксировали нарушения правил. Броже сообщил, что Орлов нашёл телефонный номер Батни и отправил сообщение с извинениями.

Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).