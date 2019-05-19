«Сделаем все возможное, чтобы победить Россию». Сын советского хоккеиста против «Красной машины»
Филипп Курашев — о дебюте национальной сборной, контракте с «Чикаго» и кумире Александре Овечкине.
В составах иностранных сборных нередко можно встретить русские имена. За Чехию, к примеру, играет Дмитрий Яшкин, родившийся в Омске. Филипп Курашев появился на свет в Швейцарии, там и прожил до 18 лет пока не отправился в юниорскую лигу Квебека. Папа Филиппа, Константин Курашев — известный защитник, в восьмидесятые годы провел девять сезонов в «Крыльях Советов», а до этого играл за московское и минское «Динамо». В 90-е, когда в стране началась разруха, а на хоккей всем стало резко все равно, Курашев уехал в Австрию, а потом и в Швейцарию — в поисках лучшей жизни.
Его сын на последнем молодежном чемпионате мира стал главной звездой своей команды, в Ванкувере швейцарцы стали четвертыми, уступив в матче за бронзу России. Через несколько месяцев 19-летний Курашев подписал контракт новичка с «Чикаго», а потом получил вызов во взрослую сборную. В интервью Sport24 нападающий рассказал о дебюте на ЧМ, российских корнях и главном достижении в карьере.
— Приглашение во взрослую сборную для вас стало сюрпризом?
— Тренеры до этого говорили, что хотели бы на меня посмотреть, но предметного разговора не было. Когда опубликовали состав, который будет готовиться к чемпионату мира, то я своей фамилии там не нашел. Подумал: «Ну все, сезон окончен, можно и в отпуск». За день до начала тренировочного лагеря мне позвонили из национальной команды и сказали, что я могу приехать. И вот я тут. Очень счастлив.
— Как вам здесь? Не кружится голова от того, что рядом много более старших и именитых партнеров?
— Сначала было странно с мужчинами играть, а сейчас уже освоился, привык ко всем.
— Больше всего с Нико Хишером общаетесь?
—
— Россия обыгрывала Швейцарию на МЧМ в матче за третье место. Собираетесь взять реванш?
— Да, конечно! Мы сделаем все возможное, чтобы выиграть у сборной России. Надеюсь, я тоже смогу хорошо сыграть и помочь своей команде победить.
— В прошлом году швейцарцы стали вторыми на чемпионате мира. Насколько реально повторить этот успех?
— Да, это наша цель. Мы хотим даже выше подняться.
— Вы
— Конечно, момент будет для меня классным. Очень жду его.
— Вы центральный форвард. Выделите
— Знаете, на чемпионате мира столько крутых центральных! Хочу на всех посмотреть, сыграть против них всех, а потом уже выберу, кто из них сильнейший.
— Довольны в целом сезоном?
— У меня был последний год в юниорской лиге. В принципе я доволен сезоном, у меня был хороший старт, правда, после молодежного чемпионата мира был небольшой спад, а потом опять пошло все здорово. Сейчас я еще за взрослую сборную играю. Поводов расстраиваться нет.
— Контракт с «Чикаго» — самый незабываемый момент карьеры?
— Пока да. Этот момент был очень важным для меня и моей семьи. Но, может, после чемпионата мира
— В следующем сезоне планируете дебютировать в НХЛ за «Чикаго» или поедете в АХЛ?
— Летом будет лагерь, все будет зависеть от того, как я там выступлю. Если все хорошо сложится, то смогу пробиться в НХЛ.
— Сыграть в одной команде с Кейном, наверное, тоже мечта?
— Конечно! Я думаю, это мечта каждого
— В 2016 году вы вместе с мамой перебрались в Канаду выступать за «Квебек Ремпартс» в QMJHL (Главная юниорская хоккейная лига Квебека). Сейчас в Северной Америке чувствуете себя комфортно?
— Привык к Канаде. Мне на самом деле без разницы, где быть, в России, Швейцарии, Канаде. Везде приятно и чувствую себя комфортно. Хорошо, что тогда в Америку со мной мама поехала, она мне помогла освоиться.
— До сих пор с мамой живете?
— Да, она со мной жила, а со следующего сезона буду уже один. Я не хотел жить в другой семье, лучше с родными, поэтому мама со мной и была все это время.
— Вы же еще знаете
—
— Никогда не жалели, что не заиграли за сборную России?
— Я точно не знаю, какие там правила, чтобы выступать за сборную.
— Нужно два года в России поиграть.
— Вот. А я никогда в жизни в России не выступал,
— Руководство сборной России никогда не обращалось к вам с предложением играть за национальную команду России?
— Нет, вроде бы ничего не было. Но уже плохо помню.
— Довольны, что в итоге все так сложилось?
— Естественно! Мне 19 лет, а я на взрослом чемпионате мира. Я очень доволен, что все так получилось. Рад, что мне дали шанс здесь сыграть, я сделаю все, чтобы провести этот турнир классно.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter