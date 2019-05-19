«Сделаем все возможное, чтобы победить Россию». Сын советского хоккеиста против «Красной машины»

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Швейцария - Россия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
17:15 завершен Германия 1
США 3
Группа B
17:15 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
21:15 не начался Франция
Финляндия
тв
Группа B
21:15 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37333477/
19 мая 2019, 19:02 | Sport24

«Сделаем все возможное, чтобы победить Россию». Сын советского хоккеиста против «Красной машины»

Филипп Курашев — о дебюте национальной сборной, контракте с «Чикаго» и кумире Александре Овечкине.

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В составах иностранных сборных нередко можно встретить русские имена. За Чехию, к примеру, играет Дмитрий Яшкин, родившийся в Омске. Филипп Курашев появился на свет в Швейцарии, там и прожил до 18 лет пока не отправился в юниорскую лигу Квебека. Папа Филиппа, Константин Курашев — известный защитник, в восьмидесятые годы провел девять сезонов в «Крыльях Советов», а до этого играл за московское и минское «Динамо». В 90-е, когда в стране началась разруха, а на хоккей всем стало резко все равно, Курашев уехал в Австрию, а потом и в Швейцарию — в поисках лучшей жизни.

Его сын на последнем молодежном чемпионате мира стал главной звездой своей команды, в Ванкувере швейцарцы стали четвертыми, уступив в матче за бронзу России. Через несколько месяцев 19-летний Курашев подписал контракт новичка с «Чикаго», а потом получил вызов во взрослую сборную. В интервью Sport24 нападающий рассказал о дебюте на ЧМ, российских корнях и главном достижении в карьере.

— Приглашение во взрослую сборную для вас стало сюрпризом?
— Тренеры до этого говорили, что хотели бы на меня посмотреть, но предметного разговора не было. Когда опубликовали состав, который будет готовиться к чемпионату мира, то я своей фамилии там не нашел. Подумал: «Ну все, сезон окончен, можно и в отпуск». За день до начала тренировочного лагеря мне позвонили из национальной команды и сказали, что я могу приехать. И вот я тут. Очень счастлив.

— Как вам здесь? Не кружится голова от того, что рядом много более старших и именитых партнеров?
— Сначала было странно с мужчинами играть, а сейчас уже освоился, привык ко всем.

— Больше всего с Нико Хишером общаетесь?
Да-да, я с ним в комнате живу, мы всегда вместе везде ходим и все такое. Мы до чемпионата мира уже дружили.

— Россия обыгрывала Швейцарию на МЧМ в матче за третье место. Собираетесь взять реванш?
— Да, конечно! Мы сделаем все возможное, чтобы выиграть у сборной России. Надеюсь, я тоже смогу хорошо сыграть и помочь своей команде победить.

— В прошлом году швейцарцы стали вторыми на чемпионате мира. Насколько реально повторить этот успех?
— Да, это наша цель. Мы хотим даже выше подняться.

— Вы как-то говорили, что в детстве равнялись на Овечкина, теперь вы сыграете против него. Какие ожидания?
— Конечно, момент будет для меня классным. Очень жду его.

— Вы центральный форвард. Выделите кого-то из хоккеистов своей позиции?
— Знаете, на чемпионате мира столько крутых центральных! Хочу на всех посмотреть, сыграть против них всех, а потом уже выберу, кто из них сильнейший.

— Довольны в целом сезоном?
— У меня был последний год в юниорской лиге. В принципе я доволен сезоном, у меня был хороший старт, правда, после молодежного чемпионата мира был небольшой спад, а потом опять пошло все здорово. Сейчас я еще за взрослую сборную играю. Поводов расстраиваться нет.

— Контракт с «Чикаго» — самый незабываемый момент карьеры?
— Пока да. Этот момент был очень важным для меня и моей семьи. Но, может, после чемпионата мира что-то изменится, и тут тоже будут важные моменты.

— В следующем сезоне планируете дебютировать в НХЛ за «Чикаго» или поедете в АХЛ?
— Летом будет лагерь, все будет зависеть от того, как я там выступлю. Если все хорошо сложится, то смогу пробиться в НХЛ.

— Сыграть в одной команде с Кейном, наверное, тоже мечта?
— Конечно! Я думаю, это мечта каждого мальчишки-хоккеиста. Очень хочу этого добиться, надеюсь, все будет.

— В 2016 году вы вместе с мамой перебрались в Канаду выступать за «Квебек Ремпартс» в QMJHL (Главная юниорская хоккейная лига Квебека). Сейчас в Северной Америке чувствуете себя комфортно?
— Привык к Канаде. Мне на самом деле без разницы, где быть, в России, Швейцарии, Канаде. Везде приятно и чувствую себя комфортно. Хорошо, что тогда в Америку со мной мама поехала, она мне помогла освоиться.

— До сих пор с мамой живете?
— Да, она со мной жила, а со следующего сезона буду уже один. Я не хотел жить в другой семье, лучше с родными, поэтому мама со мной и была все это время.

— Вы же еще знаете какое-то безумное количество языков, да?
Ха-ха. Нет, я только четыре языка знаю: немецкий, так как родился и вырос в Швейцарии, французский там немного изучал, плюс в Квебеке его подтянул. Английский и русский еще.

— Никогда не жалели, что не заиграли за сборную России?
— Я точно не знаю, какие там правила, чтобы выступать за сборную.

— Нужно два года в России поиграть.
— Вот. А я никогда в жизни в России не выступал, из-за этого у меня не было возможности за сборную играть.

— Руководство сборной России никогда не обращалось к вам с предложением играть за национальную команду России?
— Нет, вроде бы ничего не было. Но уже плохо помню.

— Довольны, что в итоге все так сложилось?
— Естественно! Мне 19 лет, а я на взрослом чемпионате мира. Я очень доволен, что все так получилось. Рад, что мне дали шанс здесь сыграть, я сделаю все, чтобы провести этот турнир классно.
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