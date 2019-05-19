Чешские хоккеисты вышли в плей-офф чемпионата мира, разгромив австрийцев

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Швейцария - Россия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
17:15 завершен Германия 1
США 3
Группа B
17:15 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
21:15 не начался Франция
Финляндия
тв
Группа B
21:15 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37333986/
19 мая 2019, 19:41 | ТАСС

Чешские хоккеисты вышли в плей-офф чемпионата мира, разгромив австрийцев

БРАТИСЛАВА, 19 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Чехии разгромили команду Австрии со счетом 8:0 в матче шестого тура группового этапа чемпионата мира, который проходит в Словакии. Встречу, которая прошла на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе, посетили 9072 зрителей.

В составе сборной Чехии шайбы забросили Радек Факса (7-я минута), Доминик Кубалик (15), Доминик Симон (21), Михал Репик (31 и 43), Михал Фролик (31), Ян Коларж (45), Якуб Врана (46). Одним из главных арбитров встречи был белорус Максим Сидоренко, обслуживающий матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Нападающий сборной Чехии Фролик набрал 12-е очко на турнире (6 шайб + 6 передач) и вышел на второе место в списке бомбардиров турнира, опережая россиянина Никиту Кучерова, в активе которого также 12 (4+8) очков, по заброшенным шайбам. Кроме того, 12 (2+10) очков набрал другой чешский форвард Якуб Ворачек. Лидирует по данному показателю швед Вильям Нюландер, набравший 13 (4+9) очков.

Сборная Чехии занимает второе место в группе B, имея в активе 15 очков после шести матчей. Лидирует в турнирной таблице сборная России, в активе которой также 15 очков, опережая чехов по дополнительным показателям, при этом у россиян есть один матч в запасе, который они проведут против команды Швейцарии позднее в воскресенье (начало — 21:15 мск). За тур до конца групповой стадии чешские хоккеисты опережают на девять очков команду Латвии, у которых есть матч в запасе, таким образом, сборная Чехии гарантировала себе участие в плей-офф чемпионата мира. Австрийцы занимают предпоследнее, седьмое место, не набрав ни одного очка.

В заключительном матче групповой стадии 21 мая сборная Чехии встретится с командой Швейцарии, австрийцы днем ранее сыграют с хоккеистами из Италии. Чемпионат мира в Братиславе и Кошице завершится 26 мая.
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19 Мая, 17:15 Групповой этап: Группа B "Словнафт-Арена"
Австрия 0:8
(0:2, 0:3, 0:3)
Чехия
Главные тренеры
Роджер Бадер Милош Ржига
Вратари
Лукас Херцог Павел Францоуз
1-й период
Радек Факса (Ян Коларж, Р. Гудас) 06:30
Ян I Коларж 09:22
Доминик Симон 12:10
Доминик Кубалик (Р. Гудас) 14:30
Ян Коварж 17:18
Филип Гронек 17:53
2-й период
Доминик Симон (Я. Ворачек, Ф. Гронек) 20:41
Ян Рутта 21:39
Филип Гронек 24:31
28:31 Александр Раухенвальд
29:06 Томас Хундертпфунд
30:14 Патрик Петер
Михал Ржепик (Д. Кубалик, Р. Факса) 30:14
Михаэл Фролик (Ф. Гронек, Мил. Гулаш) 30:55
32:18 Мануэль Ганаль
3-й период
Михал Ржепик (Д. Кубалик, Ян Коларж) 42:26
Ян I Коларж (М. Фролик, Я. Ворачек) 44:06
Якуб Врана (Р. Факса, Д. Яшкин) 45:01
Дмитрий Яшкин 48:50
Михаэл Фролик 55:44
57:58 Фабио Хофер
Статистика
10 Штрафное время 16
8 Игра в большинстве 5
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Алекси Рантала (Финляндия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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