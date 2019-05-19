Чешские хоккеисты вышли в плей-офф чемпионата мира, разгромив австрийцев

В составе сборной Чехии шайбы забросили Радек Факса (7-я минута), Доминик Кубалик (15), Доминик Симон (21), Михал Репик (31 и 43), Михал Фролик (31), Ян Коларж (45), Якуб Врана (46). Одним из главных арбитров встречи был белорус Максим Сидоренко, обслуживающий матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Нападающий сборной Чехии Фролик набрал 12-е очко на турнире (6 шайб + 6 передач) и вышел на второе место в списке бомбардиров турнира, опережая россиянина Никиту Кучерова, в активе которого также 12 (4+8) очков, по заброшенным шайбам. Кроме того, 12 (2+10) очков набрал другой чешский форвард Якуб Ворачек. Лидирует по данному показателю швед Вильям Нюландер, набравший 13 (4+9) очков.

Сборная Чехии занимает второе место в группе B, имея в активе 15 очков после шести матчей. Лидирует в турнирной таблице сборная России, в активе которой также 15 очков, опережая чехов по дополнительным показателям, при этом у россиян есть один матч в запасе, который они проведут против команды Швейцарии позднее в воскресенье (начало — 21:15 мск). За тур до конца групповой стадии чешские хоккеисты опережают на девять очков команду Латвии, у которых есть матч в запасе, таким образом, сборная Чехии гарантировала себе участие в плей-офф чемпионата мира. Австрийцы занимают предпоследнее, седьмое место, не набрав ни одного очка.

В заключительном матче групповой стадии 21 мая сборная Чехии встретится с командой Швейцарии, австрийцы днем ранее сыграют с хоккеистами из Италии. Чемпионат мира в Братиславе и Кошице завершится 26 мая.