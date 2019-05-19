Чешские хоккеисты вышли в плей-офф чемпионата мира, разгромив австрийцев
БРАТИСЛАВА, 19 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Чехии разгромили команду Австрии со счетом 8:0 в матче шестого тура группового этапа чемпионата мира, который проходит в Словакии. Встречу, которая прошла на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе, посетили 9072 зрителей.
В составе сборной Чехии шайбы забросили Радек Факса (7-я минута), Доминик Кубалик (15), Доминик Симон (21), Михал Репик (31 и 43), Михал Фролик (31), Ян Коларж (45), Якуб Врана (46). Одним из главных арбитров встречи был белорус Максим Сидоренко, обслуживающий матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Нападающий сборной Чехии Фролик набрал 12-е очко на турнире (6 шайб + 6 передач) и вышел на второе место в списке бомбардиров турнира, опережая россиянина Никиту Кучерова, в активе которого также 12 (4+8) очков, по заброшенным шайбам. Кроме того, 12 (2+10) очков набрал другой чешский форвард Якуб Ворачек. Лидирует по данному показателю швед Вильям Нюландер, набравший 13 (4+9) очков.
Сборная Чехии занимает второе место в группе B, имея в активе 15 очков после шести матчей. Лидирует в турнирной таблице сборная России, в активе которой также 15 очков, опережая чехов по дополнительным показателям, при этом у россиян есть один матч в запасе, который они проведут против команды Швейцарии позднее в воскресенье (начало — 21:15 мск). За тур до конца групповой стадии чешские хоккеисты опережают на девять очков команду Латвии, у которых есть матч в запасе, таким образом, сборная Чехии гарантировала себе участие в
В заключительном матче групповой стадии 21 мая сборная Чехии встретится с командой Швейцарии, австрийцы днем ранее сыграют с хоккеистами из Италии. Чемпионат мира в Братиславе и Кошице завершится 26 мая.
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|Роджер Бадер
|Милош Ржига
|Лукас Херцог
|Павел Францоуз
|1-й период
|Радек Факса (Ян Коларж, Р. Гудас)
|06:30
|Ян I Коларж
|09:22
|Доминик Симон
|12:10
|Доминик Кубалик (Р. Гудас)
|14:30
|Ян Коварж
|17:18
|Филип Гронек
|17:53
|2-й период
|Доминик Симон (Я. Ворачек, Ф. Гронек)
|20:41
|Ян Рутта
|21:39
|Филип Гронек
|24:31
|28:31
|Александр Раухенвальд
|29:06
|Томас Хундертпфунд
|30:14
|Патрик Петер
|Михал Ржепик (Д. Кубалик, Р. Факса)
|30:14
|Михаэл Фролик (Ф. Гронек, Мил. Гулаш)
|30:55
|32:18
|Мануэль Ганаль
|3-й период
|Михал Ржепик (Д. Кубалик, Ян Коларж)
|42:26
|Ян I Коларж (М. Фролик, Я. Ворачек)
|44:06
|Якуб Врана (Р. Факса, Д. Яшкин)
|45:01
|Дмитрий Яшкин
|48:50
|Михаэл Фролик
|55:44
|57:58
|Фабио Хофер
|10
|Штрафное время
|16
|8
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Алекси Рантала (Финляндия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол