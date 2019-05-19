Сборная США с трудом обыграла Германию на ЧМ-2019
Сборная США встречалась с Германией в матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею.
Игра состоялась в Кошице и закончилась со счётом 3:1 в пользу американской команды.
Подопечные Тони Сёдерхольма открыли счёт на 12-й минуте матча, отличился Фредерик Тиффельс. Американцы отыгрались до перерыва усилиями Джеймса ван Римсдайка. Во втором периоде шайб заброшено не было. Решающей оказалась заключительная треть матча. Дилан Ларкин вывел «звёздно-полосатых» вперёд, а окончательный счёт установил Джек Айкел, реализовавший большинство.
Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
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|Тони Седерхольм
|Джефф Блэшилл
|Матиас Нидербергер 58:02
|Кори Шнайдер
|1-й период
|Джек Айкел
|08:40
|11:55
|Фредерик Тиффельс (Л. Драйзайтль)
|Джеймс ван Римсдайк (К. Келлер, А. Мартинес)
|13:47
|3-й период
|Дилан Ларкин (Дж. ван Римсдайк, А. Мартинес)
|50:03
|54:21
|Джек Айкел (П. Кейн, Р. Сутер)
|56:15
|Дерек Райан
|58:02
|2
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|1
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Линус Олунд (Швеция)
|Главный судья
|Петер Стано (Словакия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол