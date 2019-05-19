Америка намучилась с Германией и была освистана трибунами. США в плей-офф, но пока не впечатляют

Удивительная ситуация сложилась за три дня до окончания предварительного раунда чемпионата мира по хоккею в группе B. Участие в плей-офф себе обеспечили три сборных, но среди них не было команда США. Да-да, немцы оказались недосягаемы для идущих пятыми словаков, благодаря победе в личной встрече, а вот «звездно-полосатым», которые уступили хозяевам турнира в стартовой игре, для продолжения борьбы за медали нужно было набирать два очка во встречах с Германией и Канадой (мало кто сомневается, что Словакия во вторник разберется с Данией). Задача, вроде бы, вполне решаемая, но не такая уж и простая.

При этом, сегодняшний матч с бунедстим сборная США начала так, как будто никаких турнирных задач перед ней уже не стоит: отдала инициативу, позволив немцам постепенно «нагревать» ситуацию у ворот Кори Шнайдера. В какой-то момент команда Джеффа Блэшилла оживилась и создала пару опасных моментов — дебютировавший на нынешнем ЧМ Люк Канин вывалился прямо на Матиаса Нидербергера, но затянул с броском, а Диан Ларкин проверил штангу с острого угла — и все-таки счет вполне заслуженно открыли европейцы. Патрик Кейн грубо обрезался в своей зоне при попытке запустить атаку, Леон Драйзайтль убедил всех (особенно Алека Мартинеза, который распластался на льду), что будет бросать, но отдал пас на Фредерика Тиффельса — 1:0.

Немцы работали на гол почти 12 минут, а их соперник отыгрался через 112 секунд, не приложив к этому каких-то сверхусилий усилий. Клейтон Келлер метнул шайбу с дальней дистанции, Джеймс ван Римсдайк подставил клюшку на пятаке — классика. На этом команды в первом периоде и разошлись.

Во втором периоде команды бросили по воротам по 11 раз и стопроцентных голевых шансов имели поровну. Маттиас Плахта классно переправлял шайбу в ворота после тонкой передачи Йонаса Мюллера, но попал в перекладину, ван Римсдайк не смог наказать Драйзайтля за детскую ошибку за своими воротами, а Марк Михелис и Джейк Айкел обменялись нереализованными выходами «1 в 0». Ничья по итогам 40 минут выглядела вполне логично, слегка шокировал только тот факт, как немцы меньше, чем за сутки, смогли прийти в себя после поражения от Канады со счетом 1:8. С характером у бундестим полный порядок.

В третьей двадцатиминутке американцы все-таки добавили — еще пару раз был близок к дублю Ван Римсдайк, да и вообще в первой половине периода игра по большой части проходила вокруг ворот Нидербергера. Немцы ответили парой ярких контратак, но Штефан Лойбль и Драйзайтль наказать «звездно-полосатых» за излишнее внимание атаке не смогли. В итоге, сенсации все-таки не случилось — на 11-й минуте ван Римсдайк решил справедливо решил, что если он не может забить сам, но надо помочь отличиться партнеру. Шайба после подкидки форварда «Филадельфии» миновала клюшки двух немцев, а Ларкин уложил ее в ближнюю девятку.

В оставшееся время команда США заработала большинство, была освистана трибунами, когда откровенно тянула время на отложенном штрафе, а потом реализовала лишнего — американцы не могли придумать ничего стоящего, пока Айкел не вколотил шайбу все в ту же ближнюю девятку ворот немцев.