Америка намучилась с Германией и была освистана трибунами. США в плей-офф, но пока не впечатляют

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Швейцария - Россия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
17:15 завершен Германия 1
США 3
Группа B
17:15 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
21:15 не начался Франция
Финляндия
тв
Группа B
21:15 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37334028/
19 мая 2019, 19:58 | Sport24

Америка намучилась с Германией и была освистана трибунами. США в плей-офф, но пока не впечатляют

Таких «звездно-полосатых» бояться точно не стоит.

Удивительная ситуация сложилась за три дня до окончания предварительного раунда чемпионата мира по хоккею в группе B. Участие в плей-офф себе обеспечили три сборных, но среди них не было команда США. Да-да, немцы оказались недосягаемы для идущих пятыми словаков, благодаря победе в личной встрече, а вот «звездно-полосатым», которые уступили хозяевам турнира в стартовой игре, для продолжения борьбы за медали нужно было набирать два очка во встречах с Германией и Канадой (мало кто сомневается, что Словакия во вторник разберется с Данией). Задача, вроде бы, вполне решаемая, но не такая уж и простая.

При этом, сегодняшний матч с бунедстим сборная США начала так, как будто никаких турнирных задач перед ней уже не стоит: отдала инициативу, позволив немцам постепенно «нагревать» ситуацию у ворот Кори Шнайдера. В какой-то момент команда Джеффа Блэшилла оживилась и создала пару опасных моментов — дебютировавший на нынешнем ЧМ Люк Канин вывалился прямо на Матиаса Нидербергера, но затянул с броском, а Диан Ларкин проверил штангу с острого угла — и все-таки счет вполне заслуженно открыли европейцы. Патрик Кейн грубо обрезался в своей зоне при попытке запустить атаку, Леон Драйзайтль убедил всех (особенно Алека Мартинеза, который распластался на льду), что будет бросать, но отдал пас на Фредерика Тиффельса — 1:0.

Немцы работали на гол почти 12 минут, а их соперник отыгрался через 112 секунд, не приложив к этому каких-то сверхусилий усилий. Клейтон Келлер метнул шайбу с дальней дистанции, Джеймс ван Римсдайк подставил клюшку на пятаке — классика. На этом команды в первом периоде и разошлись.

Во втором периоде команды бросили по воротам по 11 раз и стопроцентных голевых шансов имели поровну. Маттиас Плахта классно переправлял шайбу в ворота после тонкой передачи Йонаса Мюллера, но попал в перекладину, ван Римсдайк не смог наказать Драйзайтля за детскую ошибку за своими воротами, а Марк Михелис и Джейк Айкел обменялись нереализованными выходами «1 в 0». Ничья по итогам 40 минут выглядела вполне логично, слегка шокировал только тот факт, как немцы меньше, чем за сутки, смогли прийти в себя после поражения от Канады со счетом 1:8. С характером у бундестим полный порядок.

В третьей двадцатиминутке американцы все-таки добавили — еще пару раз был близок к дублю Ван Римсдайк, да и вообще в первой половине периода игра по большой части проходила вокруг ворот Нидербергера. Немцы ответили парой ярких контратак, но Штефан Лойбль и Драйзайтль наказать «звездно-полосатых» за излишнее внимание атаке не смогли. В итоге, сенсации все-таки не случилось — на 11-й минуте ван Римсдайк решил справедливо решил, что если он не может забить сам, но надо помочь отличиться партнеру. Шайба после подкидки форварда «Филадельфии» миновала клюшки двух немцев, а Ларкин уложил ее в ближнюю девятку.

В оставшееся время команда США заработала большинство, была освистана трибунами, когда откровенно тянула время на отложенном штрафе, а потом реализовала лишнего — американцы не могли придумать ничего стоящего, пока Айкел не вколотил шайбу все в ту же ближнюю девятку ворот немцев.

«Звездно-полосатые» обеспечили себе место в плей-офф, а их место в группе определится в последний игровой день группового этапа. Американцы могут занять любое место со 2-го по 4-е. Впрочем, ни одной из команд группы А боятся такую сборную США не стоит — пока на турнире она совсем не впечатляет. Или Джефф Блэшилл таким образом пытается запутать конкурентов?
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