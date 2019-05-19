Америка намучилась с Германией и была освистана трибунами. США в плей-офф, но пока не впечатляют
Таких «звездно-полосатых» бояться точно не стоит.
Удивительная ситуация сложилась за три дня до окончания предварительного раунда чемпионата мира по хоккею в группе B. Участие в
При этом, сегодняшний матч с бунедстим сборная США начала так, как будто никаких турнирных задач перед ней уже не стоит: отдала инициативу, позволив немцам постепенно «нагревать» ситуацию у ворот Кори Шнайдера. В
Немцы работали на гол почти 12 минут, а их соперник отыгрался через 112 секунд, не приложив к этому
Во втором периоде команды бросили по воротам по 11 раз и стопроцентных голевых шансов имели поровну. Маттиас Плахта классно переправлял шайбу в ворота после тонкой передачи Йонаса Мюллера, но попал в перекладину, ван Римсдайк не смог наказать Драйзайтля за детскую ошибку за своими воротами, а Марк Михелис и Джейк Айкел обменялись нереализованными выходами «1 в 0». Ничья по итогам 40 минут выглядела вполне логично, слегка шокировал только тот факт, как немцы меньше, чем за сутки, смогли прийти в себя после поражения от Канады со счетом 1:8. С характером у бундестим полный порядок.
В третьей двадцатиминутке американцы
В оставшееся время команда США заработала большинство, была освистана трибунами, когда откровенно тянула время на отложенном штрафе, а потом реализовала лишнего — американцы не могли придумать ничего стоящего, пока Айкел не вколотил шайбу все в ту же ближнюю девятку ворот немцев.
«Звездно-полосатые» обеспечили себе место в
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