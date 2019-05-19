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«Это слишком жестоко. У словаков хорошая команда, которая показала отличный хоккей. Болельщики отлично за них болели. Всё матчи на турнире они сыграли в упорной борьбе, но потерпели два тяжёлых поражения. Искренне жаль эту команду», — приводит слова Ворачека чешский журналист Зденек Янда.

Подопечные Крэйга Рэмзи потерпели два поражения на этом турнире, пропустив шайбы на последней минуте. В игре со сборной Канады Марк Стоун отличился за 1,8 секунды до конца третьего периода, а Германия победила Словакию, уступая 1:2 за две минуты до окончания основного времени.