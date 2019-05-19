Сборная России обыграла Швейцарию в матче чемпионата мира

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Уже на 22-й секунде встречи сборная России оказалась в большинстве. Российские хоккеисты нанесли несколько опасных бросков, но швейцарская команда успешно отбилась. На четвертой минуте счет в матче был открыт: Артем Анисимов подобрал шайбу на отскоке и «распечатал» ворота сборной Швейцарии.

На 15-й минуте игры две штрафных минуты получил Динар Хафизуллин. Подопечные Ильи Воробьева оказались в меньшинстве, однако швейцарские хоккеисты не смогли реализовать численное преимущество. За полторы минуты до перерыва швейцарцы вновь оказались в большинстве после удаления Никиты Задорова за подножку, но не смотря на все свои старания сравнять счет до перерыва не смогли.

Второй период сборная России начала в меньшинстве. А сразу после возвращения Задорова на лед двумя минутами штрафа был наказан Никита Нестеров, но российские хоккеисты отоборонялись без особых проблем. А на шестой минуте периода команда Ильи Воробьева получила численный перевес и этим перевесом воспользовалась: после передачи Никиты Гусева шайбу забросил Никита Кучеров. Этот гол стал для Кучерова пятым на турнире.

За шесть с половиной минут до перерыва сборная России получила две минуты штрафа за нарушение численного состава, и выдающуюся игру продемонстрировал голкипер Александр Георгиев, не позволив швейцарцам сократить отставание в счете. На перерыв команды ушли при счете 2:0 в пользу российской сборной.

На девятой минуте третьего периода российская команда получила две минуты большинства и организовала несколько опасных моментов у ворот сборной Швейцарии. А менее чем за пять минут до конца встречи Кучеров оформил дубль в этом матче. Автором результативной передачи стал Анисимов. Вскоре после этого на две минуты был удален Евгений Кузнецов. Главный тренер сборной Швейцарии Патрик Фишер также снял вратаря, но даже вшестером против четверых швейцарские хоккеисты не смогли забросить.

За две минут до конца игры россияне вновь оказались в меньшинстве. Швейцарцы организовали «навал» на ворота российской команды, но забить не смогли, и счет в матче остался 3:0 в пользу сборной России.

В заключительном матче групповой стадии чемпионата мира сборная России сыграет с командой Швеции. Матч пройдет 21 мая и начнется в 21:15 мск.