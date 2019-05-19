Сборная России обыграла Швейцарию в матче чемпионата мира

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Швеция - Россия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
17:15 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
17:15 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
21:15 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
21:15 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
тв
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
тв
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
тв
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
тв
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
тв
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
тв
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
тв
Группа A
21.05 не начался Канада
США
тв
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37334767/
19 мая 2019, 23:29 | Sportmail.ru

Сборная России обыграла Швейцарию в матче чемпионата мира

Сборная России по хоккею одержала шестую подряд победу в матче группового этапа чемпионата мира. Подопечные Ильи Воробьева обыграли команду Швейцарии со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

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Уже на 22-й секунде встречи сборная России оказалась в большинстве. Российские хоккеисты нанесли несколько опасных бросков, но швейцарская команда успешно отбилась. На четвертой минуте счет в матче был открыт: Артем Анисимов подобрал шайбу на отскоке и «распечатал» ворота сборной Швейцарии.

На 15-й минуте игры две штрафных минуты получил Динар Хафизуллин. Подопечные Ильи Воробьева оказались в меньшинстве, однако швейцарские хоккеисты не смогли реализовать численное преимущество. За полторы минуты до перерыва швейцарцы вновь оказались в большинстве после удаления Никиты Задорова за подножку, но не смотря на все свои старания сравнять счет до перерыва не смогли.

Второй период сборная России начала в меньшинстве. А сразу после возвращения Задорова на лед двумя минутами штрафа был наказан Никита Нестеров, но российские хоккеисты отоборонялись без особых проблем. А на шестой минуте периода команда Ильи Воробьева получила численный перевес и этим перевесом воспользовалась: после передачи Никиты Гусева шайбу забросил Никита Кучеров. Этот гол стал для Кучерова пятым на турнире.

За шесть с половиной минут до перерыва сборная России получила две минуты штрафа за нарушение численного состава, и выдающуюся игру продемонстрировал голкипер Александр Георгиев, не позволив швейцарцам сократить отставание в счете. На перерыв команды ушли при счете 2:0 в пользу российской сборной.

На девятой минуте третьего периода российская команда получила две минуты большинства и организовала несколько опасных моментов у ворот сборной Швейцарии. А менее чем за пять минут до конца встречи Кучеров оформил дубль в этом матче. Автором результативной передачи стал Анисимов. Вскоре после этого на две минуты был удален Евгений Кузнецов. Главный тренер сборной Швейцарии Патрик Фишер также снял вратаря, но даже вшестером против четверых швейцарские хоккеисты не смогли забросить.

За две минут до конца игры россияне вновь оказались в меньшинстве. Швейцарцы организовали «навал» на ворота российской команды, но забить не смогли, и счет в матче остался 3:0 в пользу сборной России.

В заключительном матче групповой стадии чемпионата мира сборная России сыграет с командой Швеции. Матч пройдет 21 мая и начнется в 21:15 мск.
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