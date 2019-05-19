Сборная Финляндии обыграла французов на чемпионате мира по хоккею

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Швеция - Россия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
17:15 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
17:15 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
21:15 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
21:15 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
тв
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
тв
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
тв
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
тв
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
тв
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
тв
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
тв
Группа A
21.05 не начался Канада
США
тв
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37335118/
19 мая 2019, 23:36 | ТАСС

Сборная Финляндии обыграла французов на чемпионате мира по хоккею

КОШИЦЕ /Словакия/, 19 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Финляндии победили команду Франции со счетом 3:0 в матче шестого тура групповой стадии чемпионата мира. Встречу в Кошице посетили 4682 зрителя.

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© РИА "Новости"

Шайбы забросили Йоэль Кивиранта (10-я минута), Никко Миккола (22) и Йере Саллинен (53). Лучший бомбардир сборной Финляндии на чемпионате мира Каапо Какко, набравший на турнире семь очков (шесть голов + одна результативная передача), не отметился результативными действиями.

Вратарь сборной Финляндии Юсси Олкинуора, отыгравший предыдущий матч с британцами (5:0) и отметившийся в нем результативной передачей, остался в запасе. Его заменил Кевин Ланкинен.

Сборная Финляндии лидирует в группе A, набрав 16 очков. Далее следуют команды США (14), Канады (12) и Германии (12), все четыре сборные ранее обеспечили себе выход в плей-офф. На пятом месте в группе A идут словаки (9), на шестом — датчане (5). Сборная Франции занимает седьмое место с одним очком, замыкают таблицу хоккеисты Великобритании (0).

В заключительном матче группового этапа чемпионата мира сборная Финляндии 21 мая сыграет с командой Германии, французы 20 мая встретятся с британцами.
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19 Мая, 21:15 Групповой этап: Группа A Steel Arena
Франция 0:3
(0:1, 0:1, 0:1)
Финляндия
Главные тренеры
Филипп Бозон Юкка Ялонен
Вратари
Флориан Арди Кевин Ланкинен
1-й период
07:19 Александр Тексье
Йоэль Кивиранта (П. Линдбом, Ю. Тюрвяйнен) 09:24
11:43 Тома Тири
12:55 Оливье Дам-Малька
2-й период
Нико Миккола (Х. Песонен, О. Каски) 21:51
25:27 Валентен Клеро
Йере Саллинен 31:46
34:20 Питер Валье
3-й период
47:04 Антони Гуттиг
Сакари Маннинен 47:41
Йере Саллинен (В-М. Савинайнен, К. Куусела) 52:31
Йере Саллинен 56:31
58:46
Статистика
14 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Главный судья Гордон Шукис (Германия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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