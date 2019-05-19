Сборная Финляндии обыграла французов на чемпионате мира по хоккею
КОШИЦЕ /Словакия/, 19 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Финляндии победили команду Франции со счетом 3:0 в матче шестого тура групповой стадии чемпионата мира. Встречу в Кошице посетили 4682 зрителя.
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Шайбы забросили Йоэль Кивиранта (10-я минута), Никко Миккола (22) и Йере Саллинен (53). Лучший бомбардир сборной Финляндии на чемпионате мира Каапо Какко, набравший на турнире семь очков (шесть голов + одна результативная передача), не отметился результативными действиями.
Вратарь сборной Финляндии Юсси Олкинуора, отыгравший предыдущий матч с британцами (5:0) и отметившийся в нем результативной передачей, остался в запасе. Его заменил Кевин Ланкинен.
Сборная Финляндии лидирует в группе A, набрав 16 очков. Далее следуют команды США (14), Канады (12) и Германии (12), все четыре сборные ранее обеспечили себе выход в
В заключительном матче группового этапа чемпионата мира сборная Финляндии 21 мая сыграет с командой Германии, французы 20 мая встретятся с британцами.
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|Филипп Бозон
|Юкка Ялонен
|Флориан Арди
|Кевин Ланкинен
|1-й период
|07:19
|Александр Тексье
|Йоэль Кивиранта (П. Линдбом, Ю. Тюрвяйнен)
|09:24
|11:43
|Тома Тири
|12:55
|Оливье Дам-Малька
|2-й период
|Нико Миккола (Х. Песонен, О. Каски)
|21:51
|25:27
|Валентен Клеро
|Йере Саллинен
|31:46
|34:20
|Питер Валье
|3-й период
|47:04
|Антони Гуттиг
|Сакари Маннинен
|47:41
|Йере Саллинен (В-М. Савинайнен, К. Куусела)
|52:31
|Йере Саллинен
|56:31
|58:46
|14
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
|Главный судья
|Гордон Шукис (Германия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол