Победим Швецию, попадем на Германию? Расклады для сборной России на плей-офф

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Из регламента

При равенстве двух команд по очкам учитывается результат очного матча, однако, если таких команд три или более, то считаются баллы, набранные внутри этой «подгруппы», а затем разность шайб и количество голов — также внутри «подгруппы».

Группа В.

После победы России над Швейцарией таблица среди лидеров группы выглядит так:

Россия — 18 очков (6 матчей),

Чехия — 15 (6),

Швеция — 12 (5),

Швейцария — 12 (6),

Латвия — 6 (5).

Оставшиеся матчи лидирующей пятерки такие:

20 мая. Швеция — Латвия.

21 мая. Чехия — Швейцария, Норвегия — Латвия, Швеция — Россия.

Единственный вариант, при котором Латвия может пройти в плей-офф — она побеждает в основное время и Швецию, и Норвегию, а «Тре Крунур» уступают в основное время России. При равенстве по очкам команда Боба Хартли обгонит скандинавов. Однако, если швейцарцы не наберут баллов с чехами, у трех команд будет по 12 очков — тогда Латвии придется побеждать Швецию с разницей в две шайбы.

Рассмотрим более реальный вариант: победит сборная Рикарда Гренборга. Тогда таблица группы примет следующий вид.

Россия — 18 очков (6 матчей),

Чехия — 15 (6),

Швеция — 15 (6),

Швейцария — 12 (6).

А теперь все возможные расклады:

1) Если Россия наберет хотя бы очко в матче со Швецией, то займет первое место.

2) Если Россия проиграет Швеции в основное время, а Чехия не победит в основное время Швейцарию, то наша сборная займет второе место.

3) Если Россия проиграет Швеции в основное время, а Чехия победит в основное время Швейцарию, то у трех сборных будет по 18 очков. При этом внутри «подгруппы» у каждой из них будут по три балла. Так что будет считаться разность шайб. Сейчас она такова: Россия (3−0), Чехия (5−5), Швеция (2−5). Чтобы остаться на первом месте, нашей сборной будет достаточно не проиграть с разницей более, чем в два гола.

Группа А.

После победы США над Германией словаки потеряли теоретические шансы пробиться в плей-офф. Теперь четверка в группе в Кошице определена (Финляндия, США, Канада, Германия) — неизвестно распределение мест. Сейчас таблица лидеров группы А выглядит так:

Финляндия — 16 очков (6 матчей),

США — 14 (6),

Канада — 12 (5),

Германия — 12 (6).

Оставшиеся матчи четверки такие:

20 мая: Канада — Дания.

21 мая. Финляндия — Германия, Канада — США.

Почти нет сомнений, что Канада возьмет три очка с Данией, что сделает положение команд таким:

Финляндия — 16 очков (6 матчей),

Канада — 15 (6),

США — 14 (6),

Германия — 12 (6).

Рассмотрим все расклады:

1) Если Финляндия победит Германию, то займет первое место.

2) Если Германия не победит Финляндию в основное время, то займет четвертое место.

3) Если Германия победит Финляндию в основное время, то займет третье место (второе исключено) только в случае победы Канады над США в основное время.

4) Если Финляндия проиграет Германии в овертайме/по буллитам, то займет первое место в случае, если матч Канада — США завершится не в основное время. В обратном случае финны станут вторыми.

5) Если Финляндия проиграет Германии в основное время, то займет второе место.

6) Победитель матча Канада — США займет более высокое место в таблице.

Очевидно, что в случае победы над Швецией или другого варианта, при котором наша команда займет первое место в группе В, у России очень высокие шансы получить в четвертьфинале наиболее удобного соперника из группы А — Германию.