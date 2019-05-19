Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Швеция - Россия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
19.05 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
19.05 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
19.05 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
19.05 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
17:15 не начался Франция
Великобритания
тв
Группа B
17:15 не начался Швеция
Латвия
тв
Группа A
21:15 не начался Канада
Дания
тв
Группа B
21:15 не начался Австрия
Италия
тв
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
тв
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
тв
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
тв
Группа A
21.05 не начался Канада
США
тв
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37335172/
19 мая 2019, 23:49 | Чемпионат.com

Сборную России вообще не остановить — шесть побед подряд! Кто следующий?

Счёт некрупный, но российская команда выиграла очень уверенно.

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Чемпионат мира начинается только сейчас

Для сборной России на ЧМ-2019 шутки закончились. Россияне остались единственной командой на турнире, которая не проиграла ни одной встречи, но во многом это обусловлено уровнем соперников нашей сборной. В пяти предыдущих встречах только чехи имели какие-то шансы на победу. Но теперь всё серьёзно. Впереди игры с серебряным и золотым призёрами ЧМ-2018, а потом и плей-офф.

Матч со Швейцарией — отличная проверка подопечных Ильи Воробьёва. Для некоторых не слишком сведущих болельщиков, возможно, швейцарцы до сих пор являются хоккейным карликом, но в этой стране вид спорта развивается семимильными шагами. Собственно, серебряные медали прошлого мирового форума — прямое тому подтверждение. В Братиславе швейцарцы тоже шли без поражений и с удовольствием громили австрийцев и итальянцев, но в прошлом туре в упорной и равной борьбе проиграли шведам. России предстоял очень непростой поединок.

Перед ним в составе нашей команды произошли некоторые изменения. Во-первых, в воротах появился Александр Георгиев. Сменщика Андрея Василевского решено было проверить в боевых условиях. Во-вторых, в звено к Овечкину и Кузнецову вернулся Кирилл Капризов, а Александр Барабанов стал 13-м нападающим в заявке. Тренерский штаб российской сборной продолжает поиск оптимального правого крайнего во второе звено.

Стартовый штурм и чудо-проход Орлова

Наверняка тренерский штаб сборной России смотрел матч Швейцарии со шведами, и понял, что против команды Патрика Фишера нужно с первых минут играть агрессивно и напористо. Такой хоккей сборная России и предложила оппоненту, и швейцарцы примерно до середины первого периода буквально не могли поднять головы. Всё началось с удаления Михаэля Форы на 22-й секунде, которое реализовать нашим ребятам не удалось, зато было положено начало штурму швейцарской крепости. Могли забить три-четыре шайбы, но Леонардо Дженони вынул шайбу из сетки лишь однажды. Великолепный сольный проход Дмитрия Орлова завершился добиванием Артёма Анисимова на 4-й минуте игры.

Со временем швейцарцам всё же удалось сбить темп россиян, пошли атаки на ворота Георгиева, подравнялось количество бросков. Сборная России отбивалась грамотно, но не слишком чисто: за первый период получили четыре минуты штрафа, и это немного смазало концовку отрезка. Зато в меньшинстве четвёрка россиян оба раза действовала просто шикарно.

Что творят Никиты?!

В самом начале второго периода пришлось ещё раз поиграть вчетвером против пятерых. Дисциплину нашим парням срочно нужно подтягивать, не у всех команд на турнире будет такое ужасное большинство, как у Швейцарии. Андригетто сотоварищи пытались начертить что-то в чужой зоне, но российские хоккеисты без видимых усилий разрушали все потуги соперника. В прочих моментах блестяще действовал Александр Георгиев. Из второго периода запомнились сейвы нашего вратаря после выхода к его воротам Тристана Шервая, а также после выпада с пятачка от Грегори Хофмана.

Урок швейцарцам по реализации большинства преподали наши лучшие игроки на турнире — Никита Гусев и Никита Кучеров. Нико Хишир был наказан за умышленный сдвиг ворот образцовой комбинацией невероятной красоты. Описывать это нет смысла, нужно просто смотреть.

Швейцарцы пытались вернуться в игру, пробовали действовать агрессивно, но никаких неразрешимых задач перед сборной России подопечные Фишера не ставили. Перед третьим периодом не было никаких сомнений в очередной победе российской сборной.

Работа над ошибками

Но, памятуя о прошлом матче с латвийцами, было немного тревожно. А ну как снова сборная России расслабится в третьем периоде, а уровень исполнителей у швейцарцев повыше, чем у сборной Латвии. Но оказалось, что работу над ошибками в нашей команде проводить умеют. Сборная России умело гасила атакующие порывы соперника, а в основном сама проводила время в зоне Дженони.

Снова было много красивых передач, опасных бросков, но Дженони и удача уберегали швейцарцев от третьей пропущенной шайбы. К чести парней Патрика Фишера, стоит сказать, что рук они не опустили до самого финала, но бороться с мощной российской командой им было не под силу.

Очередной всплеск активности швейцарцев минут за шесть до конца основного времени закончился блестящей контратакой российской команды, на острие которой оказался Никита Кучеров. Дубль нашего форварда, и все вопросы матча сняты! Россия продолжает победную поступь на ЧМ-2019, одерживая уже шестую победу подряд.
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19 Мая, 21:15 Зрители 9056 Групповой этап: Группа B "Словнафт-Арена"
Швейцария 0:3
(0:1, 0:1, 0:1)
Россия
Главные тренеры
Патрик Фишер Илья Воробьев
Вратари
Леонардо Дженони 56:23 Александр Георгиев
1-й период
00:22 Мишель Фора
Артем Анисимов (Дм. Орлов, Н. Гусев) 03:36
Динар Хафизуллин 14:11
Никита Задоров 18:23
2-й период
Никита Нестеров 20:31
25:02 Нико Хишир
Никита Кучеров (Н. Гусев) 26:20
33:29
39:56 Ноа Род
Владислав Гавриков 39:56
3-й период
49:00 Янник Вебер
Никита Кучеров (А. Анисимов, Н. Зайцев) 55:20
Евгений Кузнецов 55:45
Александр Георгиев 58:06
Статистика
8 Штрафное время 14
6 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Тобиас Бьерк (Швеция)
Главный судья Джереми Тафтс (США)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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