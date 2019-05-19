Сборную России вообще не остановить — шесть побед подряд! Кто следующий?
Счёт некрупный, но российская команда выиграла очень уверенно.
Чемпионат мира начинается только сейчас
Для сборной России на ЧМ-2019 шутки закончились. Россияне остались единственной командой на турнире, которая не проиграла ни одной встречи, но во многом это обусловлено уровнем соперников нашей сборной. В пяти предыдущих встречах только чехи имели
Матч со Швейцарией — отличная проверка подопечных Ильи Воробьёва. Для некоторых не слишком сведущих болельщиков, возможно, швейцарцы до сих пор являются хоккейным карликом, но в этой стране вид спорта развивается семимильными шагами. Собственно, серебряные медали прошлого мирового форума — прямое тому подтверждение. В Братиславе швейцарцы тоже шли без поражений и с удовольствием громили австрийцев и итальянцев, но в прошлом туре в упорной и равной борьбе проиграли шведам. России предстоял очень непростой поединок.
Перед ним в составе нашей команды произошли некоторые изменения.
Стартовый штурм и
чудо-проход Орлова
Наверняка тренерский штаб сборной России смотрел матч Швейцарии со шведами, и понял, что против команды Патрика Фишера нужно с первых минут играть агрессивно и напористо. Такой хоккей сборная России и предложила оппоненту, и швейцарцы примерно до середины первого периода буквально не могли поднять головы. Всё началось с удаления Михаэля Форы на 22-й секунде, которое реализовать нашим ребятам не удалось, зато было положено начало штурму швейцарской крепости. Могли забить
Со временем швейцарцам всё же удалось сбить темп россиян, пошли атаки на ворота Георгиева, подравнялось количество бросков. Сборная России отбивалась грамотно, но не слишком чисто: за первый период получили четыре минуты штрафа, и это немного смазало концовку отрезка. Зато в меньшинстве четвёрка россиян оба раза действовала просто шикарно.
Что творят Никиты?!
В самом начале второго периода пришлось ещё раз поиграть вчетвером против пятерых. Дисциплину нашим парням срочно нужно подтягивать, не у всех команд на турнире будет такое ужасное большинство, как у Швейцарии. Андригетто сотоварищи пытались начертить
Урок швейцарцам по реализации большинства преподали наши лучшие игроки на турнире — Никита Гусев и Никита Кучеров. Нико Хишир был наказан за умышленный сдвиг ворот образцовой комбинацией невероятной красоты. Описывать это нет смысла, нужно просто смотреть.
Швейцарцы пытались вернуться в игру, пробовали действовать агрессивно, но никаких неразрешимых задач перед сборной России подопечные Фишера не ставили. Перед третьим периодом не было никаких сомнений в очередной победе российской сборной.
Работа над ошибками
Но, памятуя о прошлом матче с латвийцами, было немного тревожно. А ну как снова сборная России расслабится в третьем периоде, а уровень исполнителей у швейцарцев повыше, чем у сборной Латвии. Но оказалось, что работу над ошибками в нашей команде проводить умеют. Сборная России умело гасила атакующие порывы соперника, а в основном сама проводила время в зоне Дженони.
Снова было много красивых передач, опасных бросков, но Дженони и удача уберегали швейцарцев от третьей пропущенной шайбы. К чести парней Патрика Фишера, стоит сказать, что рук они не опустили до самого финала, но бороться с мощной российской командой им было не под силу.
Очередной всплеск активности швейцарцев минут за шесть до конца основного времени закончился блестящей контратакой российской команды, на острие которой оказался Никита Кучеров. Дубль нашего форварда, и все вопросы матча сняты! Россия продолжает победную поступь на ЧМ-2019, одерживая уже шестую победу подряд.
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|19 Мая, 21:15
|Зрители 9056
|Групповой этап: Группа B
|"Словнафт-Арена"
|Патрик Фишер
|Илья Воробьев
|Леонардо Дженони 56:23
|Александр Георгиев
|1-й период
|00:22
|Мишель Фора
|Артем Анисимов (Дм. Орлов, Н. Гусев)
|03:36
|Динар Хафизуллин
|14:11
|Никита Задоров
|18:23
|2-й период
|Никита Нестеров
|20:31
|25:02
|Нико Хишир
|Никита Кучеров (Н. Гусев)
|26:20
|33:29
|39:56
|Ноа Род
|Владислав Гавриков
|39:56
|3-й период
|49:00
|Янник Вебер
|Никита Кучеров (А. Анисимов, Н. Зайцев)
|55:20
|Евгений Кузнецов
|55:45
|Александр Георгиев
|58:06
|8
|Штрафное время
|14
|6
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Тобиас Бьерк (Швеция)
|Главный судья
|Джереми Тафтс (США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол