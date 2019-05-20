Кучеров обошёл Нюландера и возглавил список бомбардиров ЧМ-2019

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Нападающий сборной России Никита Кучеров оформил дубль, благодаря чему достиг отметки в 14 очков на чемпионате мира. Таким образом, Кучеров вернул себе лидерство в списке бомбардиров турнира, опередив форварда сборной Швеции Вильяма Нюландера (13 баллов).

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице и завершится 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).