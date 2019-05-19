Никита Гусев: У Кучерова неплохо получается, моментами
Нападающий сборной России Никита Гусев подвел итоги матча со Швейцарией (3:0) на чемпионате мира.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
— У Швейцарии хорошая команда, — заявил Гусев. — Надо делать свою игру проще, забивать свои моменты и проще будет играть.
— Первые 10 минут вы просто не замечали швейцарцев. Что дальше пошло не так?
— Да не знаю, просто надо забивать. Когда не забиваем, игра не настолько уверенная становится.
— Вы откатились после 10 минут. Была такая команда или решили сберечь силы?
— Может вам так показалось. Всю игру мы старались играть активно и на результат.
— Кучерова выводили на пустые ворота, но он не забивал.
— Я тоже в пустые не забивал, поэтому вопросов к нему нет.
— За столько лет знакомства еще может вас удивлять?
— Вроде как неплохо не получается, моментами (улыбается).
— Что о шведах думаете?
— Увидим. Нам все покажут. Я не анализировал их игру. Смотрел их вчера со Швейцарией? Ни в коем случае!
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
|19 Мая, 21:15
|Зрители 9056
|Групповой этап: Группа B
|"Словнафт-Арена"
|Патрик Фишер
|Илья Воробьев
|Леонардо Дженони 56:23
|Александр Георгиев
|1-й период
|00:22
|Мишель Фора
|Артем Анисимов (Дм. Орлов, Н. Гусев)
|03:36
|Динар Хафизуллин
|14:11
|Никита Задоров
|18:23
|2-й период
|Никита Нестеров
|20:31
|25:02
|Нико Хишир
|Никита Кучеров (Н. Гусев)
|26:20
|33:29
|39:56
|Ноа Род
|Владислав Гавриков
|39:56
|3-й период
|49:00
|Янник Вебер
|Никита Кучеров (А. Анисимов, Н. Зайцев)
|55:20
|Евгений Кузнецов
|55:45
|Александр Георгиев
|58:06
|8
|Штрафное время
|14
|6
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Тобиас Бьерк (Швеция)
|Главный судья
|Джереми Тафтс (США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол