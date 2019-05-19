Никита Гусев: У Кучерова неплохо получается, моментами

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— У Швейцарии хорошая команда, — заявил Гусев. — Надо делать свою игру проще, забивать свои моменты и проще будет играть.

— Первые 10 минут вы просто не замечали швейцарцев. Что дальше пошло не так?

— Да не знаю, просто надо забивать. Когда не забиваем, игра не настолько уверенная становится.

— Вы откатились после 10 минут. Была такая команда или решили сберечь силы?

— Может вам так показалось. Всю игру мы старались играть активно и на результат.

— Кучерова выводили на пустые ворота, но он не забивал.

— Я тоже в пустые не забивал, поэтому вопросов к нему нет.

— За столько лет знакомства еще может вас удивлять?

— Вроде как неплохо не получается, моментами (улыбается).

— Что о шведах думаете?

— Увидим. Нам все покажут. Я не анализировал их игру. Смотрел их вчера со Швейцарией? Ни в коем случае!