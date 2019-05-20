Георгиев: Судьи меня не услышали, поэтому пришлось снять шлем по ходу матча

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Сборная России в воскресенье со счетом 3:0 обыграла команду Швейцарии. Георгиев провел второй матч на турнире и не пропустил ни одной шайбы. Вратарь на 58-й минуте получил две минуты штрафа за то, что снял шлем.

«Спасибо ребятам, в обороне здорово сыграли, помогли мне — выстояли все моменты, и очень здорово сработало меньшинство. Плюс помогло, что быстро повели в счете. В конце третьего периода мне шайба попала в шлем, и у меня отлетели клепки. Я звал рефери, кричал, что не могу продолжать игру», — сказал Георгиев журналистам.

«Но он меня не услышал, пришлось снять шлем, и мне дали две минуты штрафа. Знал, что опасно продолжать игру в таком шлеме, пришлось его снять. Риск для здоровья был, к сожалению, меня не услышали, но ребята выстояли», — добавил он.