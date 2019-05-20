Георгиев: Судьи меня не услышали, поэтому пришлось снять шлем по ходу матча
БРАТИСЛАВА, 19 мая — РИА Новости, Семён Галькевич. Голкипер сборной России по хоккею Александр Георгиев заявил, что был вынужден снять шлем по ходу встречи со швейцарцами, потому что арбитры не останавливали ее.
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Сборная России в воскресенье со счетом 3:0 обыграла команду Швейцарии. Георгиев провел второй матч на турнире и не пропустил ни одной шайбы. Вратарь на 58-й минуте получил две минуты штрафа за то, что снял шлем.
«Спасибо ребятам, в обороне здорово сыграли, помогли мне — выстояли все моменты, и очень здорово сработало меньшинство. Плюс помогло, что быстро повели в счете. В конце третьего периода мне шайба попала в шлем, и у меня отлетели клепки. Я звал рефери, кричал, что не могу продолжать игру», — сказал Георгиев журналистам.
«Но он меня не услышал, пришлось снять шлем, и мне дали две минуты штрафа. Знал, что опасно продолжать игру в таком шлеме, пришлось его снять. Риск для здоровья был, к сожалению, меня не услышали, но ребята выстояли», — добавил он.
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|19 Мая, 21:15
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|Групповой этап: Группа B
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|Патрик Фишер
|Илья Воробьев
|Леонардо Дженони 56:23
|Александр Георгиев
|1-й период
|00:22
|Мишель Фора
|Артем Анисимов (Дм. Орлов, Н. Гусев)
|03:36
|Динар Хафизуллин
|14:11
|Никита Задоров
|18:23
|2-й период
|Никита Нестеров
|20:31
|25:02
|Нико Хишир
|Никита Кучеров (Н. Гусев)
|26:20
|33:29
|39:56
|Ноа Род
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|39:56
|3-й период
|49:00
|Янник Вебер
|Никита Кучеров (А. Анисимов, Н. Зайцев)
|55:20
|Евгений Кузнецов
|55:45
|Александр Георгиев
|58:06
|8
|Штрафное время
|14
|6
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Тобиас Бьерк (Швеция)
|Главный судья
|Джереми Тафтс (США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
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- Нереализованный буллит
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- Буллит
- а
- Автогол