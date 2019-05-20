Георгиев: Судьи меня не услышали, поэтому пришлось снять шлем по ходу матча

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Швеция - Россия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
19.05 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
19.05 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
19.05 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
19.05 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
17:15 не начался Франция
Великобритания
тв
Группа B
17:15 не начался Швеция
Латвия
тв
Группа A
21:15 не начался Канада
Дания
тв
Группа B
21:15 не начался Австрия
Италия
тв
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
тв
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
тв
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
тв
Группа A
21.05 не начался Канада
США
тв
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37335295/
20 мая 2019, 0:26 | Спорт РИА Новости

Георгиев: Судьи меня не услышали, поэтому пришлось снять шлем по ходу матча

БРАТИСЛАВА, 19 мая — РИА Новости, Семён Галькевич. Голкипер сборной России по хоккею Александр Георгиев заявил, что был вынужден снять шлем по ходу встречи со швейцарцами, потому что арбитры не останавливали ее.

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Сборная России в воскресенье со счетом 3:0 обыграла команду Швейцарии. Георгиев провел второй матч на турнире и не пропустил ни одной шайбы. Вратарь на 58-й минуте получил две минуты штрафа за то, что снял шлем.

«Спасибо ребятам, в обороне здорово сыграли, помогли мне — выстояли все моменты, и очень здорово сработало меньшинство. Плюс помогло, что быстро повели в счете. В конце третьего периода мне шайба попала в шлем, и у меня отлетели клепки. Я звал рефери, кричал, что не могу продолжать игру», — сказал Георгиев журналистам.

«Но он меня не услышал, пришлось снять шлем, и мне дали две минуты штрафа. Знал, что опасно продолжать игру в таком шлеме, пришлось его снять. Риск для здоровья был, к сожалению, меня не услышали, но ребята выстояли», — добавил он.
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19 Мая, 21:15 Зрители 9056 Групповой этап: Группа B "Словнафт-Арена"
Швейцария 0:3
(0:1, 0:1, 0:1)
Россия
Главные тренеры
Патрик Фишер Илья Воробьев
Вратари
Леонардо Дженони 56:23 Александр Георгиев
1-й период
00:22 Мишель Фора
Артем Анисимов (Дм. Орлов, Н. Гусев) 03:36
Динар Хафизуллин 14:11
Никита Задоров 18:23
2-й период
Никита Нестеров 20:31
25:02 Нико Хишир
Никита Кучеров (Н. Гусев) 26:20
33:29
39:56 Ноа Род
Владислав Гавриков 39:56
3-й период
49:00 Янник Вебер
Никита Кучеров (А. Анисимов, Н. Зайцев) 55:20
Евгений Кузнецов 55:45
Александр Георгиев 58:06
Статистика
8 Штрафное время 14
6 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Тобиас Бьерк (Швеция)
Главный судья Джереми Тафтс (США)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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