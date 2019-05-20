Третьяк: Российским хоккеистам надо меньше нарушать правила в следующих матчах ЧМ
БРАТИСЛАВА, 20 мая. /ТАСС/. Игроки сборной России должны получать меньше удалений в решающих матчах чемпионата мира по хоккею, чем в игре группового этапа с командой Швейцарии. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.
Сборная России со счетом 3:0 переиграла команду Швейцарии и одержала шестую победу подряд на предварительном этапе чемпионата мира. Российские хоккеисты за игру заработали 14 штрафных минут. В заключительном матче группового этапа россияне встретятся со шведами 21 мая.
«К сожалению, многовато удалений. Швейцарцы нас простили, шведы, думаю, не простят. Этот момент надо подправить», — отметил Третьяк.
Президент ФХР в целом остался доволен качеством игры сборной России. «Сегодня (Никита) Гусев мог забросить, (Кирилл) Капризов провел хорошую игру. Надо было реализовывать, моментов было много. Думаю, что получилась достойная и хорошая игра», — подчеркнул Третьяк.
Ворота российской сборной во второй раз на турнире защищал Александр Георгиев, который отразил 31 бросок и был признан лучшим игроком встречи в составе команды. Четыре встречи группового этапа провел Андрей Василевский. «Георгиев сыграл очень хорошо, солидно, просто молодец. У нас два прекрасных вратаря», — заключил Третьяк.
Сборная России продолжает лидировать в группе B, набрав 18 очков после шести матчей, российская команда остается единственной командой на турнире, которая не потерпела ни одного поражения. Вторыми идут хоккеисты из Чехии, имея в активе 15 очков, далее следуют шведы (12 очков), швейцарцы (12), латвийцы (6), норвежцы (6), австрийцы (0) и итальянцы (0).
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|19 Мая, 21:15
|Зрители 9056
|Групповой этап: Группа B
|"Словнафт-Арена"
|Патрик Фишер
|Илья Воробьев
|Леонардо Дженони 56:23
|Александр Георгиев
|1-й период
|00:22
|Мишель Фора
|Артем Анисимов (Дм. Орлов, Н. Гусев)
|03:36
|Динар Хафизуллин
|14:11
|Никита Задоров
|18:23
|2-й период
|Никита Нестеров
|20:31
|25:02
|Нико Хишир
|Никита Кучеров (Н. Гусев)
|26:20
|33:29
|39:56
|Ноа Род
|Владислав Гавриков
|39:56
|3-й период
|49:00
|Янник Вебер
|Никита Кучеров (А. Анисимов, Н. Зайцев)
|55:20
|Евгений Кузнецов
|55:45
|Александр Георгиев
|58:06
|8
|Штрафное время
|14
|6
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Тобиас Бьерк (Швеция)
|Главный судья
|Джереми Тафтс (США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол