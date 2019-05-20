Воробьев: Кучеров на то и звезда — хоккеиста стараются вывести из себя
БРАТИСЛАВА, 20 мая — РИА Новости, Семён Галькевич. Форвард сборной России Никита Кучеров — звезда хоккея, потому его пытаются бить и таким образом выводить из себя, заявил главный тренер национальной команды Илья Воробьев.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сборная России в воскресенье на чемпионате мира со счетом 3:0 обыграла команду Швейцарии. Кучеров оформил в матче дубль.
«Несколько переудалялись мы, а так — рабочая, командная победа. Ребята молодцы сегодня, отработали. Против Никиты Кучерова иногда играют за гранью правил? На то он и звезда, очень хороший игрок — его пытаются вывести из себя, бить. Мы говорим на лавке, чтобы он держался», — сказал Воробьев журналистам.
«С Никитой Задоровым мы еще поговорим, конечно, но там у него удаление было такое, что он просто мимо пролетал и ногу зацепил. Не скажу, что это грубость. Кирилл Капризов нормально сыграл сегодня в звене Евгения Кузнецова. Удивляют ли меня Гусев и Кучеров? Дай бог, чтобы продолжали удивлять, чтобы они так играли и дальше», — сказал Воробьев журналистам.
«По удалению Александра Георгиева в конце ситуация такая. Когда вратарь снимает шлем — это две минуты. Но тут сам принцип, что судья должен видеть, когда у него две отстежки отлетают. Я так и сказал судьям: «Хорошо, две минуты вы даете, но до этого была ваша работа — видеть это», — добавил тренер.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
|19 Мая, 21:15
|Зрители 9056
|Групповой этап: Группа B
|"Словнафт-Арена"
|Патрик Фишер
|Илья Воробьев
|Леонардо Дженони 56:23
|Александр Георгиев
|1-й период
|00:22
|Мишель Фора
|Артем Анисимов (Дм. Орлов, Н. Гусев)
|03:36
|Динар Хафизуллин
|14:11
|Никита Задоров
|18:23
|2-й период
|Никита Нестеров
|20:31
|25:02
|Нико Хишир
|Никита Кучеров (Н. Гусев)
|26:20
|33:29
|39:56
|Ноа Род
|Владислав Гавриков
|39:56
|3-й период
|49:00
|Янник Вебер
|Никита Кучеров (А. Анисимов, Н. Зайцев)
|55:20
|Евгений Кузнецов
|55:45
|Александр Георгиев
|58:06
|8
|Штрафное время
|14
|6
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Тобиас Бьерк (Швеция)
|Главный судья
|Джереми Тафтс (США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол