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Сборная России в воскресенье на чемпионате мира со счетом 3:0 обыграла команду Швейцарии. Кучеров оформил в матче дубль.

«Несколько переудалялись мы, а так — рабочая, командная победа. Ребята молодцы сегодня, отработали. Против Никиты Кучерова иногда играют за гранью правил? На то он и звезда, очень хороший игрок — его пытаются вывести из себя, бить. Мы говорим на лавке, чтобы он держался», — сказал Воробьев журналистам.

«С Никитой Задоровым мы еще поговорим, конечно, но там у него удаление было такое, что он просто мимо пролетал и ногу зацепил. Не скажу, что это грубость. Кирилл Капризов нормально сыграл сегодня в звене Евгения Кузнецова. Удивляют ли меня Гусев и Кучеров? Дай бог, чтобы продолжали удивлять, чтобы они так играли и дальше», — сказал Воробьев журналистам.

«По удалению Александра Георгиева в конце ситуация такая. Когда вратарь снимает шлем — это две минуты. Но тут сам принцип, что судья должен видеть, когда у него две отстежки отлетают. Я так и сказал судьям: «Хорошо, две минуты вы даете, но до этого была ваша работа — видеть это», — добавил тренер.