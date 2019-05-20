«В важных матчах Овечкин и Кузнецов покажут свой настоящий уровень»

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Швеция - Россия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
19.05 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
19.05 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
19.05 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
19.05 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
17:15 не начался Франция
Великобритания
тв
Группа B
17:15 не начался Швеция
Латвия
тв
Группа A
21:15 не начался Канада
Дания
тв
Группа B
21:15 не начался Австрия
Италия
тв
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
тв
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
тв
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
тв
Группа A
21.05 не начался Канада
США
тв
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37335453/
20 мая 2019, 0:42 | Известия

«В важных матчах Овечкин и Кузнецов покажут свой настоящий уровень»

Нападающий сборной Чехии и «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Яшкин — о выступлении на чемпионате мира в Братиславе и неудачной статистике российских партнеров по клубу НХЛ.

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В группе B чемпионата мира по хоккею в Братиславе наряду со Швецией основным конкурентом сборной России является Чехия. Год назад в команду пришел новый главный тренер Милош Ржига, он сменил Йозефа Яндача. При нем чехи выдали один из самых резвых стартов на турнире за последние годы.

В первый день ЧМ они неожиданно обыграли победителя двух предыдущих мировых первенств — Швецию (5:2). Затем были сильнее всех остальных команд по группе, кроме России (0:3). Одним из лидеров нынешней сборной Чехии является Дмитрий Яшкин, уроженец Омска. В раннем детстве вместе с семьей он переехал в город Всетин, куда отправился играть его отец Алексей Яшкин.

Уже шесть лет Дмитрий Яшкин выступает в НХЛ. Год назад он перешел из «Сент-Луис Блюз» в стан действующего обладателя Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз», где выступает с Александром Овечкиным, Евгением Кузнецовым и Дмитрием Орловым. В составе сборной Чехии это второй чемпионат мира для 26-летнего нападающего. В прошлом году в Копенгагене он играл в одном звене с суперзвездами — Давидом Пастрняком и Давидом Крейчи, которые сейчас вышли в финал Кубка Стэнли в составе «Бостон Брюинз».

После двух разгромных побед в последних матчах с одинаковым счетом (8:0) над Италией и Австрией в интервью «Известиям» Дмитрий Яшкин поделился мнением о текущем чемпионате мира, шансах Чехии на успех и неудачной статистике Александра Овечкина и Евгения Кузнецова.

— На такие команды, как Италия и Австрия, тяжело настраиваться?

— Нелегко. Но я бы не сказал, что эти сборные плохо против нас играли. Они достаточно хорошо катаются, неплохо готовы физически. Поэтому в последних двух матчах нам было непросто, хотя счет и был оба раза 8:0.

— Было желание забить им больше, чем это сделали Россия и Швеция?

— Хотелось, конечно, забить как можно больше.

— Чего ждете от последнего матча в группе против Швейцарии?

— Швейцария — сильная команда. У нее хорошее катание, она умеет бороться. Думаю, матч будет сложный.

— Россия стала сильнее после приезда звезд НХЛ?

— Российская сборная и раньше не была слабой. Может быть, в прошлые годы были не такие звездные составы, но всё равно на чемпионаты мира приезжали сильные исполнители. Сейчас видно, что команда стала лучше действовать в обороне, а про мастерство Овечкина, Кузнецова, Орлова, Малкина, Кучерова, Василевского и других ребят и говорить не приходится.

— Вас удивляет неважная статистика ваших партнеров по «Вашингтону» Александра Овечкина и Евгения Кузнецова в первых матчах?

— Думаю, когда начнутся более важные игры, они как следует настроятся и покажут свой настоящий уровень. У них бывает иногда так, что в паре матчей не очень получается игра, но потом Саша и Женя выстреливают. Они еще прибавят и скажут свое слово.

— Вы смотрели хайлайты матчей вашей бывшей команды «Сент-Луис Блюз» в финале конференции Кубка Стэнли против «Сан-Хосе Шаркс»? Что скажете о судейском скандале в третьем матче, когда арбитры засчитали победный гол «акул» после паса рукой?

— Что тут сказать? Судьи приняли решение — тут уже ничего не исправишь. Не знаю, можно ли просматривать повтор таких моментов по ходу матчей или нет. Но, на мой взгляд, нужно, чтобы арбитры в такой ситуации могли посмотреть запись и пользовались этой возможностью. Но не мне судить об этом.

— Как в целом оцениваете выступление Чехии на нынешнем чемпионате мира?

— Старались играть все прошедшие матчи как могли. Готовились, потом восстанавливались. В итоге хорошую игру показали.

— Матчи со Швецией и Россией стоят особняком?

— Думаю, все соперники показали против нас всё, что могли. Мы старались изучать всех противников — не только лидеров Россию и Швецию, — но и менее статусные команды. За счет этого не допускали провалов и взяли очки там, где могли взять.

— От победы над Швецией особые эмоции?

— У них 19 игроков из НХЛ. Все понимали класс этой команды. При этом не думаю, что против нас шведы сыграли плохо. Просто Чехия сумела подготовиться, сыграть максимально дисциплинированно и реализовать создаваемые командой моменты.

— Какие основные изменения произошли в сборной Чехии при Милоше Ржиге по сравнению с временами Йозефа Яндача?

— Так сразу сложно сказать. Думаю, у нас на этом чемпионате мира игроки чуть-чуть получше, чем в прошлом году в Копенгагене. Отсюда стиль игры команды несколько изменился. Каждый хоккеист знает свою роль, и все выполняют установку на 100%. Может быть, стали лучше действовать вратари: все три наших голкипера отлично сейчас играют. А в целом больших изменений не произошло.

— Не скучаете без Давида Пастрняка и Давида Крейчи, с которыми играли в одном звене на прошлом чемпионате мира?

— Конечно, в прошлом году с ними было интересно. Сейчас другие напарники по звену, другая роль. Но тут всё может измениться в следующем матче. Так что будем дальше выполнять установку тренера и адаптироваться к предлагаемым условиям.

— Ранний вылет из Кубка Стэнли помог вам лучше подготовиться к ЧМ?

— Всегда для игрока лучше приехать на пару недель раньше. Сыграть в сборной на пару матчей больше, притереться с партнерами по команде, привыкнуть к требованиям тренеров и уже затем ехать на чемпионат мира. Пока здесь, в Братиславе, это дает позитивный результат. Посмотрим, к чему в итоге мы придем со сборной Чехии.
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