Курашов: Мастерство игроков сборной России чувствовалось с первых минут
БРАТИСЛАВА, 20 мая — РИА Новости, Семён Галькевич. Мастерство хоккеистов сборной России чувствовалось с первых минут матча чемпионата мира, заявил форвард швейцарцев Филипп Курашов.
1/21
Сборная России в воскресенье со счетом 3:0 обыграла команду Швейцарии.
«Думаю, с самого начала сборная России лучше была, с самого начала мастерство их чувствовалось. Мы знали, что у них хорошие игроки. Нам тяжело было войти в игру. Не хватило голов, и мы проиграли. Для меня это был особенный матч, и я хотел показать хорошую игру, все мы хотели победить. Не получилось, нужно идти дальше», — сказал Курашов журналистам.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter