Курашов: Мастерство игроков сборной России чувствовалось с первых минут

Сборная России в воскресенье со счетом 3:0 обыграла команду Швейцарии.

«Думаю, с самого начала сборная России лучше была, с самого начала мастерство их чувствовалось. Мы знали, что у них хорошие игроки. Нам тяжело было войти в игру. Не хватило голов, и мы проиграли. Для меня это был особенный матч, и я хотел показать хорошую игру, все мы хотели победить. Не получилось, нужно идти дальше», — сказал Курашов журналистам.