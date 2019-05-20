Хишир: Не смогли хорошо играть против россиян все 60 минут
БРАТИСЛАВА, 20 мая — РИА Новости, Сергей Яременко. Нападающий сборной Швейцарии по хоккею Нико Хишир заявил, что его команда не смогла провести все 60 минут матча с российской командой на высоком уровне.
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Хоккеисты сборной Швейцарии уступили россиянам в матче чемпионата мира в Словакии со счетом 0:3.
«И россияне, и шведы очень сильны. Мы знали, насколько мощная сборная России. Но знали, что мы можем победить их если все 60 минут проведем на высочайшем уровне. Увы, нам это не удалось», — сказал Хишир журналистам.
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