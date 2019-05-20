«Рукописи не горят»: Макгрегор опубликовал фото с Овечкиным
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор на своей странице в twitter опубликовал совместное фото с российским хоккеистом Александром Овечкиным.
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«Правильный русский — Александр Овечкин! “Рукописи не горят!”» — написал он.
Свой последний бой Макгрегор провел против Хабиба Нурмагомедова 6 октября прошлого года в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229 в США. Поединок закончился победой россиянина.
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