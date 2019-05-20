«Адски крутая команда»: как Россия обыграла Швейцарию

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Россия — Швейцария — 3:0

Сборная России по хоккею провела в Братиславе на чемпионате мира очередной уверенный матч. Шестым битым на групповой стадии соперником оказалась сборная Швейцарии.

Как и другие, альпийцы не справились в первую очередь со звеном Артема Анисимова, в котором тон задают лучшие бомбардиры НХЛ и КХЛ нынешнего сезона крайние нападающие Никита Кучеров и Никита Гусев, играющие друг с другом с шести лет со школы «Белых Медведей».

Уже в начале игры Гусев сделал пас на ход подключившемуся в атаку защитнику «Вашингтона» Дмитрию Орлову. Тот на эффектном дриблинге прорвался к чужим воротам и ткнул шайбу низом в дальний угол. Голкипер отразил бросок, но на добивании был тут как тут Анисимов.

Во втором периоде в очередной раз на этом турнире сработало российское большинство, а результативной стала передача-перевод от одного борта на другой в исполнении Гусева. Адресатом был, само собой, Кучеров, не оставивший Леонардо Дженони шансов на сейв.

«У Швейцарии хорошая команда, но нам надо играть проще, забивать свои моменты, и игра будет гораздо увереннее. Может быть, со стороны и показалось, что после первых десяти минут мы откатились, но мы всегда стараемся всю игру действовать активно и на результат, — рассказал после игры в микст-зоне Гусев. — Выводил Кучерова на пустые, а он не забивал? Ну, я тоже в пустые не забивал после его передач, так что никаких вопросов к нему нет. Вообще, вроде неплохо у нас получается. Моментами. Что думаю о шведах? Увидим. Нам все покажут, мы посмотрим видео, проанализируют их игру. Матч Швеция — Швейцария ни в коем случае не смотрел».

А в третьем периоде Анисимов и Никита Зайцев бросили Кучерова в прорыв, и тот забросил свою шестую шайбу на турнире, став единолично лучшим бомбардиром ЧМ-2019.

Швейцария так и не смогла забить сама, и проводивший свой второй матч на чемпионатах мира молодой голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев записал в свой актив второй «шатаут».

«Несколько переудалялись мы, а так — рабочая, командная победа. Ребята молодцы сегодня, отработали. Против Никиты Кучерова иногда играют за гранью правил? На то он и звезда, очень хороший игрок — его пытаются вывести из себя, бить. Мы говорим на лавке, чтобы он держался, — цитирует послематчевые комментарии главного тренера сборной России Ильи Воробьева “Р-Спорт”. — С Никитой Задоровым мы еще поговорим, конечно, но там у него удаление было такое, что он просто мимо пролетал и ногу зацепил. Не скажу, что это грубость. Кирилл Капризов нормально сыграл сегодня в звене Евгения Кузнецова. Удивляют ли меня Гусев и Кучеров? Дай бог, чтобы продолжали удивлять, чтобы они так играли и дальше».

Также прокомментировал тренер сборной России удаление голкипера Александра Георгиева за слетевший у него шлем.

«По удалению Александра Георгиева в конце ситуация такая. Когда вратарь снимает шлем — это две минуты. Но тут сам принцип, что судья должен видеть, когда у него две отстежки отлетают. Я так и сказал судьям: “Хорошо, две минуты вы даете, но до этого была ваша работа — видеть это”», — подчеркнул Воробьев.

«Удаление? Мне попали в шлем и отлетели клёпки у шлема. Я пытался подозвать рефери и сказать, что не могу продолжать игру в таком шлеме. Но он меня не услышал. Пришлось снять шлем. Готов ли я был играть без шлема? Да, но, с другой стороны, я знал, что это достаточно опасно. Один удар, и непонятно, что могло произойти, — рассказал сам Георгиев “Чемпионату”. — Поэтому пришлось скинуть шлем. К сожалению, рефери меня не услышал и дал удаление. Ничего страшного, ребята выстояли, спасибо им большое».

«Россия вышла на матч собранной. И подняла темп. В первые 10 минут у нас было огромное количество проблем. Мы не справлялись со скоростью сборной России. И постоянно теряли шайбу. Но затем привыкли к высокому темпу, освоились и наращивали обороты, — оценил игру главный тренер сборной Швейцарии Патрик Фишер. — К сожалению, забить не смогли, хотя это могло бы нам сильно помочь — дало бы хороший эмоциональный фон. Но это адски крутая команда. Наверное, самая мастеровитая команда турнира с кучей суперзвезд. Но я горжусь своими ребятами. Россия просто смяла нас на старте, устроила нам грозовой шторм, но затем мы все-таки выправили ситуацию. Правда, не забили. Но вратарь Георгиев сыграл очень сильно».

«Россия до сих пор не потерпела ни одного поражения. Это довольно квалифицированная команда. Игроки сборной России демонстрирует очень скоростной хоккей, им тяжело противостоять, — вторил своему наставнику швейцарский нападаюший Свен Андригетто. — Соперник прекрасно проявил себя в начале встречи, а мы оказались в роли догоняющей стороны. Конечно, наша команда рассчитывала на другое развитие событий. Если не забиваешь голы, невозможно побеждать. У нас были хорошие шансы в большинстве, но воспользоваться ими не удалось».

Александр Седов