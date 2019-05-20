«Адски крутая команда»: как Россия обыграла Швейцарию

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Швеция - Россия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
19.05 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
19.05 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
19.05 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
19.05 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
17:15 не начался Франция
Великобритания
тв
Группа B
17:15 не начался Швеция
Латвия
тв
Группа A
21:15 не начался Канада
Дания
тв
Группа B
21:15 не начался Австрия
Италия
тв
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
тв
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
тв
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
тв
Группа A
21.05 не начался Канада
США
тв
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37338488/
20 мая 2019, 11:50 | Газета.Ру

«Адски крутая команда»: как Россия обыграла Швейцарию

Сборная России по хоккею одержала шестую подряд победу на чемпионате мира по хоккею, со счетом 3:0 обыграв Швейцарию. Благодаря этому команда Ильи Воробьева гарантировала себе первое место в группе В.

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Россия — Швейцария — 3:0

Сборная России по хоккею провела в Братиславе на чемпионате мира очередной уверенный матч. Шестым битым на групповой стадии соперником оказалась сборная Швейцарии.

Как и другие, альпийцы не справились в первую очередь со звеном Артема Анисимова, в котором тон задают лучшие бомбардиры НХЛ и КХЛ нынешнего сезона крайние нападающие Никита Кучеров и Никита Гусев, играющие друг с другом с шести лет со школы «Белых Медведей».

Уже в начале игры Гусев сделал пас на ход подключившемуся в атаку защитнику «Вашингтона» Дмитрию Орлову. Тот на эффектном дриблинге прорвался к чужим воротам и ткнул шайбу низом в дальний угол. Голкипер отразил бросок, но на добивании был тут как тут Анисимов.

Во втором периоде в очередной раз на этом турнире сработало российское большинство, а результативной стала передача-перевод от одного борта на другой в исполнении Гусева. Адресатом был, само собой, Кучеров, не оставивший Леонардо Дженони шансов на сейв.

«У Швейцарии хорошая команда, но нам надо играть проще, забивать свои моменты, и игра будет гораздо увереннее. Может быть, со стороны и показалось, что после первых десяти минут мы откатились, но мы всегда стараемся всю игру действовать активно и на результат, — рассказал после игры в микст-зоне Гусев. — Выводил Кучерова на пустые, а он не забивал? Ну, я тоже в пустые не забивал после его передач, так что никаких вопросов к нему нет. Вообще, вроде неплохо у нас получается. Моментами. Что думаю о шведах? Увидим. Нам все покажут, мы посмотрим видео, проанализируют их игру. Матч Швеция — Швейцария ни в коем случае не смотрел».

А в третьем периоде Анисимов и Никита Зайцев бросили Кучерова в прорыв, и тот забросил свою шестую шайбу на турнире, став единолично лучшим бомбардиром ЧМ-2019.

Швейцария так и не смогла забить сама, и проводивший свой второй матч на чемпионатах мира молодой голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев записал в свой актив второй «шатаут».

«Несколько переудалялись мы, а так — рабочая, командная победа. Ребята молодцы сегодня, отработали. Против Никиты Кучерова иногда играют за гранью правил? На то он и звезда, очень хороший игрок — его пытаются вывести из себя, бить. Мы говорим на лавке, чтобы он держался, — цитирует послематчевые комментарии главного тренера сборной России Ильи Воробьева “Р-Спорт”. — С Никитой Задоровым мы еще поговорим, конечно, но там у него удаление было такое, что он просто мимо пролетал и ногу зацепил. Не скажу, что это грубость. Кирилл Капризов нормально сыграл сегодня в звене Евгения Кузнецова. Удивляют ли меня Гусев и Кучеров? Дай бог, чтобы продолжали удивлять, чтобы они так играли и дальше».

Также прокомментировал тренер сборной России удаление голкипера Александра Георгиева за слетевший у него шлем.

«По удалению Александра Георгиева в конце ситуация такая. Когда вратарь снимает шлем — это две минуты. Но тут сам принцип, что судья должен видеть, когда у него две отстежки отлетают. Я так и сказал судьям: “Хорошо, две минуты вы даете, но до этого была ваша работа — видеть это”», — подчеркнул Воробьев.

«Удаление? Мне попали в шлем и отлетели клёпки у шлема. Я пытался подозвать рефери и сказать, что не могу продолжать игру в таком шлеме. Но он меня не услышал. Пришлось снять шлем. Готов ли я был играть без шлема? Да, но, с другой стороны, я знал, что это достаточно опасно. Один удар, и непонятно, что могло произойти, — рассказал сам Георгиев “Чемпионату”. — Поэтому пришлось скинуть шлем. К сожалению, рефери меня не услышал и дал удаление. Ничего страшного, ребята выстояли, спасибо им большое».

«Россия вышла на матч собранной. И подняла темп. В первые 10 минут у нас было огромное количество проблем. Мы не справлялись со скоростью сборной России. И постоянно теряли шайбу. Но затем привыкли к высокому темпу, освоились и наращивали обороты, — оценил игру главный тренер сборной Швейцарии Патрик Фишер. — К сожалению, забить не смогли, хотя это могло бы нам сильно помочь — дало бы хороший эмоциональный фон. Но это адски крутая команда. Наверное, самая мастеровитая команда турнира с кучей суперзвезд. Но я горжусь своими ребятами. Россия просто смяла нас на старте, устроила нам грозовой шторм, но затем мы все-таки выправили ситуацию. Правда, не забили. Но вратарь Георгиев сыграл очень сильно».

«Россия до сих пор не потерпела ни одного поражения. Это довольно квалифицированная команда. Игроки сборной России демонстрирует очень скоростной хоккей, им тяжело противостоять, — вторил своему наставнику швейцарский нападаюший Свен Андригетто. — Соперник прекрасно проявил себя в начале встречи, а мы оказались в роли догоняющей стороны. Конечно, наша команда рассчитывала на другое развитие событий. Если не забиваешь голы, невозможно побеждать. У нас были хорошие шансы в большинстве, но воспользоваться ими не удалось».

Александр Седов
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19 Мая, 21:15 Зрители 9056 Групповой этап: Группа B "Словнафт-Арена"
Швейцария 0:3
(0:1, 0:1, 0:1)
Россия
Главные тренеры
Патрик Фишер Илья Воробьев
Вратари
Леонардо Дженони 56:23 Александр Георгиев
1-й период
00:22 Мишель Фора
Артем Анисимов (Дм. Орлов, Н. Гусев) 03:36
Динар Хафизуллин 14:11
Никита Задоров 18:23
2-й период
Никита Нестеров 20:31
25:02 Нико Хишир
Никита Кучеров (Н. Гусев) 26:20
33:29
39:56 Ноа Род
Владислав Гавриков 39:56
3-й период
49:00 Янник Вебер
Никита Кучеров (А. Анисимов, Н. Зайцев) 55:20
Евгений Кузнецов 55:45
Александр Георгиев 58:06
Статистика
8 Штрафное время 14
6 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Тобиас Бьерк (Швеция)
Главный судья Джереми Тафтс (США)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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