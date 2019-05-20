«Кучеров — суперзвезда. Но Нюландер круче»
Интервью нападающего сборной Швеции Габриэля Ландескуга.
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Гейб, как его тут все называют, — душка. Веселый, любит пошутить и посмеяться. Я ему сразу сказал, что про сборную Латвии мы говорить не будем, потому что интересен только матч с Россией. На что он, взяв в руки мою аккредитацию, где написано Latvia, округлил глаза и засмеялся. И потом еще подкалывал. Со Швейцарией у него не пошло — джетлаг после перелета из Денвера не мог не сказаться, но вот такого парня — злого на льду, всегда лезущего на пятак, очень жесткого, с характером — достаточно мягкой в ее нынешнем варианте сборной Швеции не хватало. Крайне любопытно, как будет против него играть Никита Задоров. Он любит
— Как вам сборная России на этом турнире? — вопрос Ландескугу.
— Крутая команда. Суперзвезды НХЛ, сильные игроки из КХЛ — они в большом порядке от первого и до последнего игрока.
— Задоров пообещал, что залезет вам «под кожу».
— Мне под кожу? Oh my (литературным переводом тут будет
— Будете ли подначивать его, чтобы он завелся и натворил глупостей?
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— В матче со Швейцарией вы с Фиалой закусились,
— Я ничего обычно не планирую — в смысле таких вот акций. У меня нет
— Есть ли у вас взаимопонимание с двумя Элиасами, Линдхольмом и Петтерссоном, к которым вас поставили в одну тройку?
— В матче с Австрией это взаимопонимание быстро нашлось. Мы здорово поработали в атаке, постоянно создавали моменты. А со Швейцарией у нас уже мало что получалось. Мы как будто не успевали за игрой. Шайбу плохо держали. Такое бывает, ничего страшного. Мы знаем, на что способны, играя вместе, знаем, что все у нас будет хорошо в плане игры — просто нужно немножко времени, и мы прибавим.
— Вильям Нюландер претендует на титул самого ценного игрока. Как и Никита Кучеров. Кто круче? И будет ли матч Россия — Швеция выяснением отношений между ними?
— Не знаю, кто круче. Я почти не видел матчей России. Только с Латвией немного зацепил. Но Кучеров набрал 126 или сколько там очков в этом сезоне. Он суперзвезда. По мне — один из лучших хоккеистов НХЛ. Нюландер отлично проводит турнир. Он в порядке. И я думаю, что он будет суперзвездой НХЛ на протяжении многих лет. Но,
— Мне тут рассказали, что ваш партнер по «Колорадо» Натан Маккиннон — большой фанат Никиты Кучерова. Восхищается им, часто смотрит, как он играет. А Кучеров — фанат Маккиннона. Есть ли в сборной России хоккеист, поклонником которого вы являетесь?
— Блин, да их много. Малкин, Овечкин, Кучеров… Я обожал Дацюка, когда он играл в «Детройте». Буквально рос на его игре. Вообще, у России множество больших хоккеистов. И не так просто выбрать
— Просто вы — классический силовой форвард. А в сборной России такого плана игроков и нет.
— Так ведь Овечкин — один из лучших силовых форвардов в истории. Но он в то же самое время еще и один из лучших снайперов в истории. Он когда в НХЛ только приехал — раскалывал всех и колотил шайбу за шайбой. Самый силовой из всех силовых. Я просто не настолько одарен в плане игры в атаке, как он или любой, кого я упоминал. Но это же не мешает мне пытаться
— Правда ли, что вы прошлым летом изучали действия Джо Павелски, часами смотрев видео его игры на чужом пятаке?
— Правда. Он один из лучших в НХЛ в том, что касается подправлений шайбы. В большинстве я как раз на пятак и выхожу. При этом я каждое лето ставлю себе цель стать в
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