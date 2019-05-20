К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Гейб, как его тут все называют, — душка. Веселый, любит пошутить и посмеяться. Я ему сразу сказал, что про сборную Латвии мы говорить не будем, потому что интересен только матч с Россией. На что он, взяв в руки мою аккредитацию, где написано Latvia, округлил глаза и засмеялся. И потом еще подкалывал. Со Швейцарией у него не пошло — джетлаг после перелета из Денвера не мог не сказаться, но вот такого парня — злого на льду, всегда лезущего на пятак, очень жесткого, с характером — достаточно мягкой в ее нынешнем варианте сборной Швеции не хватало. Крайне любопытно, как будет против него играть Никита Задоров. Он любит что-то доказывать в лицо. А тут — капитан «Колорадо». Если вдруг Илья Воробьев решит накладывать на тройку Элиаса Петтерссона пару с Задоровым в составе — это вообще должен быть огонь. Но может вылиться в «дурацкие удаления».

— Как вам сборная России на этом турнире? — вопрос Ландескугу.

— Крутая команда. Суперзвезды НХЛ, сильные игроки из КХЛ — они в большом порядке от первого и до последнего игрока.

— Задоров пообещал, что залезет вам «под кожу».

— Мне под кожу? Oh my (литературным переводом тут будет что-то в духе «вот же блин»). Ха-ха. Если он будет выходить против меня — будет весело, ха-ха. На самом деле — никому не нравится, когда против них играет Задоров. Потому что он всегда идет до конца, втыкаться по максимуму. И поэтому против него сложно играть. Когда он заряжен и показывает свой лучший хоккей — он большая сила. Но как оно будет — посмотрим. Буду его объезжать..

— Будете ли подначивать его, чтобы он завелся и натворил глупостей?

— Ха-ха, он и так схлопочет пару дурацких удалений — его и подначивать не надо.

— В матче со Швейцарией вы с Фиалой закусились, что-то выговаривали ему — явно же «трешток».

— Я ничего обычно не планирую — в смысле таких вот акций. У меня нет какого-то «огня» (bad blood — прим. «СЭ») по отношению к конкретным соперникам в конкретном матче, пока он не начался. А там уже по обстоятельствам. Я люблю «Big Z» (Задорова, это его прозвище в «Эвеланш» — прим. «СЭ»). Он один из лучших моих друзей в «Колорадо». Но в игре все может пойти по неожиданному сценарию.

— Есть ли у вас взаимопонимание с двумя Элиасами, Линдхольмом и Петтерссоном, к которым вас поставили в одну тройку?

— В матче с Австрией это взаимопонимание быстро нашлось. Мы здорово поработали в атаке, постоянно создавали моменты. А со Швейцарией у нас уже мало что получалось. Мы как будто не успевали за игрой. Шайбу плохо держали. Такое бывает, ничего страшного. Мы знаем, на что способны, играя вместе, знаем, что все у нас будет хорошо в плане игры — просто нужно немножко времени, и мы прибавим.

— Вильям Нюландер претендует на титул самого ценного игрока. Как и Никита Кучеров. Кто круче? И будет ли матч Россия — Швеция выяснением отношений между ними?

— Не знаю, кто круче. Я почти не видел матчей России. Только с Латвией немного зацепил. Но Кучеров набрал 126 или сколько там очков в этом сезоне. Он суперзвезда. По мне — один из лучших хоккеистов НХЛ. Нюландер отлично проводит турнир. Он в порядке. И я думаю, что он будет суперзвездой НХЛ на протяжении многих лет. Но, все-таки, Вилли — наш, мой партнер, так что я за него. Он круче. Будет весело понаблюдать, как эти двое зарубятся между собой. Правда, матч будет не между ними. А между Россией и Швецией. Так что будет еще веселее.

— Мне тут рассказали, что ваш партнер по «Колорадо» Натан Маккиннон — большой фанат Никиты Кучерова. Восхищается им, часто смотрит, как он играет. А Кучеров — фанат Маккиннона. Есть ли в сборной России хоккеист, поклонником которого вы являетесь?

— Блин, да их много. Малкин, Овечкин, Кучеров… Я обожал Дацюка, когда он играл в «Детройте». Буквально рос на его игре. Вообще, у России множество больших хоккеистов. И не так просто выбрать кого-то одного.

— Просто вы — классический силовой форвард. А в сборной России такого плана игроков и нет.

— Так ведь Овечкин — один из лучших силовых форвардов в истории. Но он в то же самое время еще и один из лучших снайперов в истории. Он когда в НХЛ только приехал — раскалывал всех и колотил шайбу за шайбой. Самый силовой из всех силовых. Я просто не настолько одарен в плане игры в атаке, как он или любой, кого я упоминал. Но это же не мешает мне пытаться чему-то научиться у этих ребят, что-то перенять у них. Я играю по-другому, это да, я делаю те вещи, которые, на мой взгляд, приносят мне успех. Но наблюдать за Овечкиным, Малкиным, Кучеровым и другими — это сплошное удовольствие.

— Правда ли, что вы прошлым летом изучали действия Джо Павелски, часами смотрев видео его игры на чужом пятаке?