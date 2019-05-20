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Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» возглавляет список бомбардиров турнира с 14 (6+8) очками, а нападающий «Вегас Голден Найтс» набрал 11 (3+8) баллов. Таким образом, на счету связки Гусев — Кучеров 25 очков, в то время как остальные 12 форвардов сборной набрали в сумме 33 балла.