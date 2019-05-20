Кучеров и Гусев набрали 25 очков, у остальных форвардов сборной России — 33
Нападающие сборной России Никита Кучеров и Никита Гусев здорово проявляют себя на чемпионате мира в Словакии.
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Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» возглавляет список бомбардиров турнира с 14 (6+8) очками, а нападающий «Вегас Голден Найтс» набрал 11 (3+8) баллов. Таким образом, на счету связки Гусев — Кучеров 25 очков, в то время как остальные 12 форвардов сборной набрали в сумме 33 балла.
Семь очков набрал Евгений Дадонов, по пять — Евгений Кузнецов и Илья Ковальчук, четыре — Артём Анисимов. Три балла на счету у Евгения Малкина, по два — у Александра Овечкина, Михаила Григоренко и Александра Барабанова. По одному очку набрали Иван Телегин, Сергей Андронов и Сергей Плотников, у Кирилла Капризова очков
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|19 Мая, 21:15
|Зрители 9056
|Групповой этап: Группа B
|"Словнафт-Арена"
Главные тренеры
|Патрик Фишер
|Илья Воробьев
Вратари
|Леонардо Дженони 56:23
|Александр Георгиев
|1-й период
|00:22
|Мишель Фора
|Артем Анисимов (Дм. Орлов, Н. Гусев)
|03:36
|Динар Хафизуллин
|14:11
|Никита Задоров
|18:23
|2-й период
|Никита Нестеров
|20:31
|25:02
|Нико Хишир
|Никита Кучеров (Н. Гусев)
|26:20
|33:29
|39:56
|Ноа Род
|Владислав Гавриков
|39:56
|3-й период
|49:00
|Янник Вебер
|Никита Кучеров (А. Анисимов, Н. Зайцев)
|55:20
|Евгений Кузнецов
|55:45
|Александр Георгиев
|58:06
Статистика
|8
|Штрафное время
|14
|6
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Тобиас Бьерк (Швеция)
|Главный судья
|Джереми Тафтс (США)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол