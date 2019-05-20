Эксперт: Овечкин и Малкин могут забить решающие голы на чемпионате мира по хоккею

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Сборная России со счетом 3:0 обыграла команду Швейцарии и одержала шестую победу подряд на предварительном этапе чемпионата мира. Овечкин на турнире забросил одну шайбу и отдал голевую передачу. Малкин отличился тремя результативными передачами.

«Наша команда намного сильнее всех, с кем они пока играли, — сказал Крикунов. — Немного не хватает сыгранности ребятам, но чем дальше, тем взаимодействие лучше. Латыши и швейцарцы старались, бились против нас, но у нас было много моментов, только немного не хватало в концовке при взятии ворот. Думаю, что все наладится, сейчас уже дело близится к финишу: ребята провели много игр, общаются между собой, отладят все моменты и все будет хорошо».

«У Сашки Овечкина немного не идет что-то, ему дают пасы, но завершать не получается. Тяжело сказать, в чем причина невысокой результативности Овечкина и Малкина возможно, они еще не отошли от чемпионата НХЛ. В своих командах они играли очень много, в сборную приехали сразу с корабля на бал. Думаю, что они еще могут забить решающие голы», — добавил Крикунов.

Сборной России будет полезно проиграть

Специалист предположил, в чем причина нерегулярной игры нападающего Кирилла Капризова. «Может, ему давали отдохнуть. У тренеров задача обыграть не какую-то конкретную команду, а выиграть чемпионат мира, поэтому они пробуют, смотрят. В матче со Швейцарией их тройка хорошо играла и взаимодействовала», — подчеркнул Крикунов.

В заключительном матче группового этапа россияне встретятся со шведами 21 мая.

«Больших опасений перед матчем со Швецией нет, ребята играют хорошо: вратари — надежно, защитники — спокойно. Я думаю, Задоров перестанет хулиганить и удаляться без дела, поэтому должно быть все нормально. Я не думаю, что завтрашний матч будет сложным для нашей команды: задача решена, мы вышли в четвертьфинал, игра большого значения не имеет. Если только чисто принципиально необходимо обыграть шведов, но на этом этапе, возможно, будет хорошо и проиграть», — заключил Крикунов.

Сборная России остается единственной командой на турнире, не потерпевшей ни одного поражения, и продолжает лидировать в группе B, набрав 18 очков после шести матчей. Вторыми идут хоккеисты из Чехии, имея в активе 15 очков, далее следуют шведы (12 очков), швейцарцы (12), латвийцы (6), норвежцы (6), австрийцы (0) и итальянцы (0).