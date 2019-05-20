Эксперт: Овечкин и Малкин могут забить решающие голы на чемпионате мира по хоккею

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Швеция - Россия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
19.05 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
19.05 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
19.05 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
19.05 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
17:15 не начался Франция
Великобритания
тв
Группа B
17:15 не начался Швеция
Латвия
тв
Группа A
21:15 не начался Канада
Дания
тв
Группа B
21:15 не начался Австрия
Италия
тв
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
тв
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
тв
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
тв
Группа A
21.05 не начался Канада
США
тв
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37342672/
20 мая 2019, 14:36 | ТАСС

Эксперт: Овечкин и Малкин могут забить решающие голы на чемпионате мира по хоккею

МОСКВА, 20 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Нападающие сборной России по хоккею Александр Овечкин и Евгений Малкин способны забросить важные шайбы на чемпионате мира. Такое мнение ТАСС выразил бывший тренер сборной России, главный тренер московского хоккейного клуба «Динамо» Владимир Крикунов.

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Сборная России со счетом 3:0 обыграла команду Швейцарии и одержала шестую победу подряд на предварительном этапе чемпионата мира. Овечкин на турнире забросил одну шайбу и отдал голевую передачу. Малкин отличился тремя результативными передачами.

«Наша команда намного сильнее всех, с кем они пока играли, — сказал Крикунов. — Немного не хватает сыгранности ребятам, но чем дальше, тем взаимодействие лучше. Латыши и швейцарцы старались, бились против нас, но у нас было много моментов, только немного не хватало в концовке при взятии ворот. Думаю, что все наладится, сейчас уже дело близится к финишу: ребята провели много игр, общаются между собой, отладят все моменты и все будет хорошо».

«У Сашки Овечкина немного не идет что-то, ему дают пасы, но завершать не получается. Тяжело сказать, в чем причина невысокой результативности Овечкина и Малкина возможно, они еще не отошли от чемпионата НХЛ. В своих командах они играли очень много, в сборную приехали сразу с корабля на бал. Думаю, что они еще могут забить решающие голы», — добавил Крикунов.

Сборной России будет полезно проиграть

Специалист предположил, в чем причина нерегулярной игры нападающего Кирилла Капризова. «Может, ему давали отдохнуть. У тренеров задача обыграть не какую-то конкретную команду, а выиграть чемпионат мира, поэтому они пробуют, смотрят. В матче со Швейцарией их тройка хорошо играла и взаимодействовала», — подчеркнул Крикунов.

В заключительном матче группового этапа россияне встретятся со шведами 21 мая.

«Больших опасений перед матчем со Швецией нет, ребята играют хорошо: вратари — надежно, защитники — спокойно. Я думаю, Задоров перестанет хулиганить и удаляться без дела, поэтому должно быть все нормально. Я не думаю, что завтрашний матч будет сложным для нашей команды: задача решена, мы вышли в четвертьфинал, игра большого значения не имеет. Если только чисто принципиально необходимо обыграть шведов, но на этом этапе, возможно, будет хорошо и проиграть», — заключил Крикунов.

Сборная России остается единственной командой на турнире, не потерпевшей ни одного поражения, и продолжает лидировать в группе B, набрав 18 очков после шести матчей. Вторыми идут хоккеисты из Чехии, имея в активе 15 очков, далее следуют шведы (12 очков), швейцарцы (12), латвийцы (6), норвежцы (6), австрийцы (0) и итальянцы (0).
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