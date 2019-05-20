Эксперт: Овечкин и Малкин могут забить решающие голы на чемпионате мира по хоккею
МОСКВА, 20 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Нападающие сборной России по хоккею Александр Овечкин и Евгений Малкин способны забросить важные шайбы на чемпионате мира. Такое мнение ТАСС выразил бывший тренер сборной России, главный тренер московского хоккейного клуба «Динамо» Владимир Крикунов.
Сборная России со счетом 3:0 обыграла команду Швейцарии и одержала шестую победу подряд на предварительном этапе чемпионата мира. Овечкин на турнире забросил одну шайбу и отдал голевую передачу. Малкин отличился тремя результативными передачами.
«Наша команда намного сильнее всех, с кем они пока играли, — сказал Крикунов. — Немного не хватает сыгранности ребятам, но чем дальше, тем взаимодействие лучше. Латыши и швейцарцы старались, бились против нас, но у нас было много моментов, только немного не хватало в концовке при взятии ворот. Думаю, что все наладится, сейчас уже дело близится к финишу: ребята провели много игр, общаются между собой, отладят все моменты и все будет хорошо».
«У Сашки Овечкина немного не идет
Сборной России будет полезно проиграть
Специалист предположил, в чем причина нерегулярной игры нападающего Кирилла Капризова. «Может, ему давали отдохнуть. У тренеров задача обыграть не
В заключительном матче группового этапа россияне встретятся со шведами 21 мая.
«Больших опасений перед матчем со Швецией нет, ребята играют хорошо: вратари — надежно, защитники — спокойно. Я думаю, Задоров перестанет хулиганить и удаляться без дела, поэтому должно быть все нормально. Я не думаю, что завтрашний матч будет сложным для нашей команды: задача решена, мы вышли в четвертьфинал, игра большого значения не имеет. Если только чисто принципиально необходимо обыграть шведов, но на этом этапе, возможно, будет хорошо и проиграть», — заключил Крикунов.
Сборная России остается единственной командой на турнире, не потерпевшей ни одного поражения, и продолжает лидировать в группе B, набрав 18 очков после шести матчей. Вторыми идут хоккеисты из Чехии, имея в активе 15 очков, далее следуют шведы (12 очков), швейцарцы (12), латвийцы (6), норвежцы (6), австрийцы (0) и итальянцы (0).
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