Какко: Нравится наблюдать за игрой Кейна и Мэттьюса

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18-летний форвард является одним из фаворитов предстоящего драфта НХЛ.

«Чемпионат мира — новый уровень для меня. Хоккеисты здесь гораздо быстрее и сильнее тех, с кем приходилось играть ранее. Благодаря этому мне удастся улучшить свой хоккей. Думаю, сборная Финляндии хорошо выступает на нынешнем турнире. Если продолжим в том же духе, у нас будет шанс на победу на чемпионате мира.

Когда я был моложе, мне нравилось следить за игрой Кейна. Я был безумно рад, когда сыграл против американцев, в составе которых действовал Патрик. Кейн и Мэттьюс — мои любимые хоккеисты, мне нравится следить за их игрой", — приводит слова финского вундеркинда официальный сайт ИИХФ.