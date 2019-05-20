«Американским Знарком я бы Тортореллу не назвал, но по стилю он похож»

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

У защитника Владислава Гаврикова сезон получается более чем насыщенным. В СКА он был ведущим игроком обороны, весной уехал в «Коламбус» и дебютировал в НХЛ сразу во втором раунде плей-офф. А теперь играет в сборной России на чемпионате мира в Братиславе. В один из выходных национальной команды мы поговорили с ним о мировом первенстве и шансах на золото, о «БлюДжекетс» и Джоне Торторелле, а также о планах на будущее.

«По именам сборная России — одна из сильнейших на чемпионате мира»

— Говорят, что на этот чемпионат мира в сборной собралась команды мечты. Согласны?

— У нас много мастеровитых ребят. По именам — одна из сильнейших сборных, но важно, как мы сможем использовать все свои ресурсы.

— Пока получается.

— Пока — да. Но самое интересное и важное — впереди.

— Нет ощущения «сейчас или никогда»?

— У нас каждый год собирается хорошая сборная. И не только у нас — у соперников тоже сильные составы.

— Но чтобы и «Тампа» и «Вашингтон» одновременно вылетели в первом раунде…

— Там всё бывает, как мы увидели. Конечно, хочется, чтобы все ребята играли, боролись за Кубок Стэнли, но не всегда получается. Тем более что ребята играют друг против друга и чья-то команда вылетает.

— Обидно, что не удалось сыграть с Богданом Киселевичем, с которым вы долгое время были в паре в сборной?

— Он хороший защитник. У нас вообще все защитники собрались квалифицированные — с любым играть в удовольствие. Тут уже на усмотрение тренеров. Выбор оказался таким.

— Сейчас часто говорят о том, что на чемпионате мира много проходных матчей, что нужно сокращать количество участников турнира. Как вы к этому относитесь?

— Тут палка о двух концах. Все высказываются за формат а-ля Кубок мира, где играют только топовые сборные. Но можно понять и команды уровнем ниже. Все они из Европы, в Словакию приехало много болельщиков. Для них это праздник и если чемпионат идёт дольше, он продолжается. Сложно дать оценку…

— Кто главный конкурент сборной России в борьбе за золото?

— Так далеко не заглядываем. У нас остались важные матчи в конце группового турнира. И дальше будем идти шаг за шагом.

— Но за командами из другой группы следите?

— Когда получается, смотрим. У всех главных соперников очень хорошие команды. Финны, американцы, канадцы.

— Все болельщики ждут матч со шведами. Он у вас выделен в календаре? (Разговор состоялся до матча со Швейцарией. — Прим. «Чемпионата»).

— Уверен, что все ребята идут шаг за шагом. У швейцарцев сильная сборная. Не зря они год назад дошли до финала. Понятно, что шведы мощные, но я не хотел бы делить соперников. Все оставшиеся матчи важны.

— В матче с итальянцами первые два гол забили защитники. Что это было?

— Хорошие, умные подключения. Но и нападающие сыграли здорово, вывели на бросок.

«Не могу вычеркнуть из головы победный гол “Бостона” в моей дебютной игре»

— Почему решили рвануть в НХЛ прямо сейчас — в конце сезона?

— Мне позвонили из «Коламбуса» на следующий день после того, как СКА закончил серию с ЦСКА, и спросили готов ли я физически и морально помочь им в плей-офф. Сказали, что рассчитывают на меня. Я подумал, что это хороший вариант. Особенно, если они заинтересованы во мне и я смогу им помочь.

— Никита Гусев приехал, а тренер сказал: «Он нам не нужен». Не думали о таком варианте?

— Понимал, что могу не сыграть. Команда прошла «Тампу» 4−0 в серии. У них был костяк, который они не хотели менять. Плюс у меня 2−3 недели не было игровой практики, тренировался через раз, пока решали вопросы с документами, визами. До серии с «Бостоном» провёл 2−3 полноценных тренировки с командой.

— Вам повезло с тем, что некоторые защитники «Коламбуса» получили травмы.

— Для этого меня и вызывали. Если бы все бы здоровы, сомневаюсь, что я бы понадобился им в этом плей-офф. Они решили подстраховаться, потому что не знали, сколько времени займёт восстановление некоторых ребят.

— Что это за ощущения, когда дебютируешь в НХЛ матчем второго раунда плей-офф?

— Это самые сливки! Плей-офф — лучшее, что может быть в хоккее. Я человек новый, все ощущения были в новинку. Даже просто одеться и выйти на ледовую разминку было круто.

— Что удивило больше всего?

— Я понимал, куда еду, к чему готовиться. Но когда ты об этом думаешь, и когда это происходит в реальной жизни — это разные вещи. Приезжаешь, чувствуешь это в настоящей жизни и получаешь нереальные эмоции.

— Пушка, которая стреляет на арене после голов «Коламбуса», раздражает всех соперников. А на вас она какое впечатление произвела?

— Наоборот, прикольно. У каждой команды есть свои фишки, у «Коламбуса» такая. Они делают интересные видео — когда пушка стреляет, кто-то отлетает от неё постоянно. Охранник, например. Они это интересно обыгрывают.

<aside name="clb13908221" class="teaser teaser_incontent teaser_embed teaser_youtube"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_youtube"> <iframe width="560" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/9Od-bHIbEYk?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!--noindex--> <div class="teaser__bottom"> <div class="teaser__source"> © <a href="//youtube.com/" class="teaser__source__link" target="_blank"> Youtube </a> </div> </div> <!--/noindex--> <img src="//rs.mail.ru/d13908221.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Со стороны показалось, что вы и не заметили перехода из КХЛ в НХЛ. Очень уверенно действовали.

— Понимал, что если меня поставят, времени на раскачку не будет. И команду подвести нельзя. Старался быть готовым играть с первых секунд.

— Помните победный гол «Бостона» в вашей дебютной игре?

— Пока не могу вычеркнуть его из головы.

<aside name="clb13908221" class="teaser teaser_incontent teaser_embed teaser_youtube"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_youtube"> <iframe width="560" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/R87xJwV7cFY?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!--noindex--> <div class="teaser__bottom"> <div class="teaser__source"> © <a href="//youtube.com/" class="teaser__source__link" target="_blank"> Youtube </a> </div> </div> <!--/noindex--> <img src="//rs.mail.ru/d13908221.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Считаете, что можно было сыграть по-другому и предотвратить его?

— Когда оглядываешься назад, всегда кажется, что мог сыграть по-другому. Спустя какое-то время думаешь, как бы ты мог сделать лучше, что-то поменять. Но за доли секунды не всегда можешь принять правильное решение. Тебе кажется, что сделал всё верно, а на самом деле можно было сыграть иначе и избежать гола. Но ведь никто не знает, как бы сыграл соперник, если бы ты сделал другое движение. Он ведь тоже может сделать всё по-другому и забить гол. Что есть, то есть.

— Джон Торторелла вас не ругал?

— Он ничего не сказал. Мы разбирали все моменты с тренером по защитникам. Он сказал, что я принял одно из правильных решений.

«Называть Тортореллу американским Знарком не стал бы, но по стилю они похожи»

— «Коламбус» был одной из самых русских команд в этом сезоне. Как вас встретили Сергей Бобровский и Артемий Панарин?

— Мы ещё до моего приезда перекинулись парой сообщений с Панарой. Он спросил, когда я прилетаю, нужна ли помощь. Серёга Бобровский сразу сказал, чтобы я звонил, если есть вопросы. Ребятам большое спасибо. Они мне здорово помогли в плане адаптации, много рассказали про команду и город. Девчонки помогли моей жене Насте — взяли её под крыло.

— Каким вам показался Джон Торторелла? Он жёсткий или с годами стал мягче?

— Не понимаю слова «жёсткий». Он именно требовательный. Любой тренер придёт в бешенство, если ты не будешь делать то, что он просит. Торторелла — не исключение.

— Взрывы эмоций у него были?

— Я новый человек в команде, всех деталей не знаю. Сейчас увидел только требовательность. Может быть, в будущем увижу что-то ещё.

— Есть мнение, что по сравнению с тренерами советской закалки, в Америке все специалисты мягкие.

— Все тренеры разные. И стили работы разные. На самом деле, можно разозлить любого тренера. Не выполняешь игровое задание, из-за тебя пропускают голы — тренер будет злым.

— Мотиватора Тортореллу можно сравнить со Знарком?

— Торторелла перед каждым матчем говорить очень мотивирующую речь. Называть его американским Знарком я бы не стал, но по стилю он похож.

«В Нью-Йорке мне было бы тяжело жить из-за ритма города, а Коламбус удобен»

— Это правда, что жена Настя была вашим переводчиком в Коламбусе?

— Она хорошо знает язык, помогала мне. Но я и сам почти всё понимаю.

— «Всё понимаю, но сказать не могу»?

— Это как Панара? Сказать могу, но не в полном объёме. А Артемий старается, учит. Он спокойно может заказать еду в ресторане, может объясниться. Да и хоккейные термины везде одинаковые — он и партнёры друг друга понимают.

— Что вам дали эти несколько недель в Коламбусе?

— Посмотрел город, организацию. Увидел, как все устроено. Я приехал в самое интересное время. Сразу увидел всё изнутри. Понял, как ребята готовятся. Даже если бы я не сыграл, это был бы хороший опыт на будущее — посмотрел, как проходят тренировки, какие есть нюансы, отличия. Ребята помогли познакомиться с городом.

— Говорят, что Коламбус — это большая деревня.

— Конечно, это не Нью-Йорк или Лос-Анджелес. Но я мало был в американских городах, чтобы сравнивать. У нас в России тоже есть города побольше и поменьше. Да, Коламбус небольшой город. Но приятный — всё очень аккуратно, везде чисто. Спокойное, размеренное место.

— Вам такие нравятся, или больше по душе мегаполисы?

— Мегаполисы не сильно по душе, мне в Нью-Йорке было бы тяжело жить, зная постоянный ритм этого города. Только в отдалённых районах, но нужно понимать, где живёшь, чтобы можно было на арену доехать, чтобы всё было доступно. В этом плане Коламбус очень удобен. До арены, до магазина не так далеко, все торговые центры находятся в 20 минутах езды, это считается близко.

— «Коламбус» в следующем сезоне будет другой командой, да и русские уйдут. Есть моральная готовность к этому?

— Они ещё не ушли, всё может быть. Моральная готовность есть, потому что едешь играть в хоккей и не думаешь о том, будут русские в команде или нет. В любой момент могут кого-то обменять, и русские придут или уйдут. На это не стоит обращать внимания.

— В последние годы в НХЛ из России уезжало много защитников. Пока только у Никиты Зайцева получилось закрепиться, и мы уверены, что у вас тоже получится. Сложилось мнение, почему так получается?

— У всех разные ситуации. Разные команды, разные тренерские штабы. В этих делах много нюансов, иногда даже не связанных с хоккеем. Очень многое должно сойтись, чтобы ты играл и тебе понравилось. Может получаться в хоккее, но не понравиться быт, всё бывает. Не стоит на кого-то оглядываться и делать выводы. Всё хочется испробовать на себе, понятное дело, что я буду стараться остаться там.

«Свою игру менять бессмысленно, из-за неё меня и пригласили в «Коламбус»

— В Коламбусе вы были не в первый раз, и с руководством не раз общались. Чувствуете, что и команда, и город вам подходят?

— Безусловно, мне нравится атмосфера, как приняли в команде. Жаловаться не на что. Я всё равно не мог ничего выбирать и никогда об этом не задумывался. Эта команда вела меня на протяжении трёх-четырёх лет и хотела, чтобы я приехал. Постоянно со мной общались, разговаривали, давали какие-то советы, всегда помогали.

— В СКА вы часто подключались к атаке, да и в сборной тоже. В «Коламбусе» уже есть атакующие защитники — Джонс, Веренски. Ваш фронт работ как-то поменяется?

— Свою игру бессмысленно менять, потому что меня из-за неё туда и пригласили. Если будет нужно подключиться к атаке, я всегда подключусь. Играть как нападающий я не буду, моя первоочередная работа — это защита.

— Но Торторелла вам не говорил «сиди дома»?

— Нет, наоборот, всегда поощряется, чтобы защитники помогали нападающим. Это не проблема для любого тренера, это везде так. Если ты своими действиями не вредишь обороне, можешь смело подключаться в атаку, тебе никто ничего плохого не скажет.

«Наша раздевалка в Братиславе — лучшая на чемпионатах мира, что я видел»

— Вы были в Вене в выходной. Что там делали?

— Поехали прогуляться, была неплохая погода, не было дождя. Походили, погуляли, посмотрели город. Он очень интересный, но мало времени было. Приехали днём и уехали через пару часов.

— Барабанов, с которым вы ездили, сказал, что «Захер» не получилось попробовать.

— Да, остановились на другом. Я попробовал шницель.

— Как вам Братислава? Погода плохая, в девять вечера все уже спать ложатся.

— По вечерам мы особо не гуляем, я даже не замечаю, что улицы пустые. К играм надо готовиться. А так город мне нравится, хорошая атмосфера чемпионата мира, очень много людей из разных стран приезжает. Сразу колорит чувствуется — все ходят в майках разных сборных, общаются, смеются, болеют. Постоянные крики, чувствуется атмосфера праздника.

— По улицам реально гулять, болельщики не достают?

— Никогда не сложно сфотографироваться или дать автограф, если просят. Думаю, никто не скажет, что устал от этого.

— Малкин сказал, тут баня есть. Хорошая?

— В отеле не был, а в раздевалке обычная сауна, не русская баня. У нас очень хорошая раздевалка, главная раздевалка «Слована». Она очень продумана, там всё очень удобно. Лучшая раздевалка на чемпионатах мира, что я видел. Мне очень нравится.

— Раздевалку НХЛ можно сравнить с теми, что в КХЛ или здесь?

— Наверное, нет. Эту раздевалку «Слована» точно нет, а если брать КХЛ, то, наверное, очень мало таких. Но и я немного где был.

— Чем она отличается — размером, или тренажёров больше?

— Там всё очень продуманно и удобно сделано в плане всех перемещений. Там рядом тренажёрный зал, никуда не надо ходить. Понятно, что во многих командах так же, но сделано иначе. Всё есть. Там же внутри есть кухня, где повар готовит еду. Можно позавтракать, пообедать до и после тренировки.

— После матча тоже едят пиццу?

— Сейчас в плей-офф у нас был полноценный ужин в домашней раздевалке. На выездах пицца, плюс ужин в отеле.