Александр Барабанов: Меня спрашивают, как играется с Овечкиным и Кузнецовым
Нападающий сборной России Александр Барабанов ехал на чемпионат мира в Словакию в качестве запасного игрока, но по ходу турнира стал выходить в одном звене с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым. В беседе с Сергеем Яременко Барабанов рассказал, какую книгу взял с собой на чемпионат мира, вспомнил, как дрался с братьями в детстве, и заявил, что готов стать лидером петербургского СКА в следующем сезоне.
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«В Вене был, но пирожных не ел — диета»
— На выходных между матчами вы ездили в Вену. Что делали?
— Решили в свободный день съездить в Вену, тут недалеко. Поехали вместе с супругой — она там уже бывала. Погуляли по городу, очень красиво. Здорово, что удалось развеяться.
— Пирожное «Захер» пробовали?
— Не получилось. Я на диете (смеется). Люблю сладкое, но приходится себя ограничивать. Хотя если предложат, не откажусь.
— Кажется, что вы сами не ожидали, что поедете на чемпионат мира. Правда?
— Не совсем ожидал. Думал, что поеду как запасной, но сложилось так, что играю с Овечкиным и Кузнецовым. Кто бы мог подумать?! Стараюсь выжать максимум из этого момента.
— Было время, когда вы играли с одном звене с Ковальчуком и Дацюком. Сейчас такие же ощущения?
— Есть сходство, но и разница есть.
— Какова ваша роль в звене с Кузнецовым и Овечкиным?
— Мне говорят, чтобы просто играл в свой хоккей. Ничего сверхъестественного не требуют. Выхожу и делаю свою работу.
— Кузнецов — большой шутник. Он на площадке тоже успевает юморить?
— Бывает. Но
— С судьями спорит…
— Совсем не спорит. На чемпионате мира это чревато. Только капитан или ассистент
— В матче с итальянцами ваше звено набрало много очков, но на саму игру было смотреть тяжеловато. Кажется, что на тренировках приходится сложнее, чем во встречах с такими соперниками.
— С одной стороны, в этом матче все забили свои голы, набрали очки, с другой — итальянцев было жалко, они сражались. Это чемпионат мира, наше дело — играть. Даже во втором и третьем периодах готовили себя к следующим матчам, старались не расслабляться.
— Когда в последний раз участвовали в матче с таким заведомо слабым соперником? В детстве? В МХЛ?
— В МХЛ бывало по 10 голов забивали. Да и в КХЛ у нас очень крупные победы были. Над «Слованом», например.
— Но «Слован» один матч проиграет — 0:8, а в другом может упереться. А глядя на сборную Италии, кажется, что они из десяти игр против сильных соперников не смогут побороться ни в одной.
— А что делать? Надо выходить и играть и с такими соперниками. Мы же не можем отказаться.
— В первые дни чемпионата мира в Братиславе постоянно шел дождь. Вы в это время вообще из гостиницы выходили?
— Когда мы только приехали, погода была замечательная — сразу пошли гулять, посмотрели Братиславу. Здесь очень красиво. Только потом погода испортилась: дождь, ветер. Неприятно, но мы стараемся не сидеть в номерах. Всё равно выходим прогуляться.
— Фанаты прохода не дают?
— Если в красном идешь, сразу узнают, подходят сфотографироваться. А в своей одежде меня не особо узнают, поэтому я не парюсь (смеется).
«Нельзя потратить все деньги и остаться с голой задницей»
— Во время
— Я ее второй раз перечитывал. Интересно почитать
— Во время чемпионата мира что читаете?
— Взял с собой книгу Дэна Брауна «Цифровая крепость», но пока не особо получается читать.
— Евгений Кузнецов говорит, что в выходной одно желание — лежать в кровати до обеда и не двигаться. Настолько устал к концу сезона. У вас тоже был непростой год.
— И у меня такое бывает. Очень устаешь, хочется просто выспаться и ничего не делать. Случаются такие дни.
— Такие книги, как «Богатый папа, бедный папа» действительно учат финансовой грамоте?
— В общих чертах. У этого автора есть следующие книги, более тяжелые. Но для общего развития стоит почитать. В этой книге рассказывается, что такое финансовый актив, что такое финансовый пассив. Я не очень в этом разбирался. Было полезно узнать.
— После таких книг появляются мысли о финансовых инвестициях?
— Да, когда появляются деньги, всё сразу тратить не хочется. Понимаешь, что карьера хоккеиста не такая долгая. Нельзя потратить все деньги и остаться с голой задницей. Поэтому старюсь читать финансовые книги.
— Кстати, о дорогих вещах. Куда дели машину, которую вам дали за победу на Олимпиаде?
— Отдал брату. Ему нужна была машина. Он доволен, до сих пор на ней ездит.
— Самый дорогой ваш подарок?
— В прошлом году подарил машину отцу. У него лет 10 автомобиля не было, мечтал о нем. Здорово, что у меня появилась возможность порадовать его. Мы с Иваном забрали автомобиль, привезли в Петергоф, поставили у дома и сверху бант нацепили. Пришли домой и сказали папе, чтобы выходил на улицу. Он был в шоке, дар речи потерял. Потом спрашивает: «Это правда моя машина?» Теперь шутит, что надо охранника нанимать к этой машине. Вообще мне очень нравится радовать близких и смотреть на их реакцию.
«В детстве постоянно дрались с братьями»
— Отец и братья собираются в Братиславу?
— Нет, они все дома, смотрят по телевизору.
— Что пишут? Как отреагировали на то, что вы попали в звено с Кузнецовым и Овечкиным?
— Интересовались, как ощущения (улыбается). Отвечаю, что всё здорово.
— Как дела у братьев?
— Старший, Иван, сейчас тренирует детей, ему очень нравится. Раньше он был вторым тренером, а сейчас стал главным. Младший, Вова, подписал контракт на еще один год с петербургским «Динамо».
— У чехов три брата Зогорна сыграли в одном звене за сборную. Вы с братьями хотя бы в отпуске вместе играете в хоккей?
— Летом тренировались вместе, работали над техникой. Старший брат тренировал нас с младшим. Было здорово. А сыграть вместе только с Владимиром можно.
— И какой тренер Иван Барабанов? Строгий?
— Интересно было посмотреть, как он работает. В жизни он совсем другой, а на льду строгий и требовательный. Старший брат со мной вместе со школы — Иван всегда меня защищал. Он был самым спокойным: никогда первым не начинал никакие заварушки, но всегда мог постоять за себя и друзей. Я пошел на год раньше в школу, чтобы быть с ним в одном классе.
— Значит, благодаря брату вам не доставалось?
— Не сказал бы, всякое бывало. Вот на брата Вову, который учился на
— Часто приходили домой с синяками?
— Да мы всё детство в синяках: нас же три брата, постоянно дрались между собой. Родители развелись, и нас забрал папа. Он постоянно работал, чтобы нас прокормить, поэтому с нами оставалась бабушка, которая всё терпела. Не представляю, как ей было тяжело: таскать хоккейную форму, да еще и смотреть на постоянные драки братьев. Но она выдержала, спасибо ей большое, сейчас стараюсь максимально ей отплатить за заботу и терпение.
— Как происходило чаще всего: вы с младшим Вовой накидывались на старшего Ваню?
—
— Квартира страдала?
— Конечно. Только папа за дверь — мы сразу вскакивали и начинали драться пластиковыми мечами и подушками. У нас была стеклянная дверь, постоянно попадали в нее тапком. Приходилось сразу же убирать осколки.
— Папа воспитывал жестко?
— Да, попадало от него здорово. У отца всегда на первом месте был порядок: чтобы дома было чисто и убрано. Мы всегда убирались, складывали вещи. Держал нас в строгости, не давал расслабляться.
— Намного чаще бывает, что дети при разводе остаются с матерью. Почему вас забрал отец?
— Если честно, я не знаю. Надо спросить у него. Так получилось. С мамой мы общаемся хорошо, я ей помогаю чем могу. И с моей сестрой Мариной, дочкой мамы, хорошо ладим.
— Ваш отец бывал в горячих точках?
— Я очень плохо знаю эту часть его жизни. Хочется сесть с папой и попросить его, чтобы он рассказал. Мы от него слышали только веселые истории.
— Он служил в отряде быстрого реагирования «Тайфун»?
— Да, он мог и ночью сорваться на работу, а мы оставались с бабушкой.
— Знакомы с его сослуживцами?
— Помню, в детстве ездили к нему в отряд. Там было прикольно! Даже нам в класс он приносил
— Вы рассказывали, что отец вас тренировал. Что это были за тренировки?
— Со мной и Иваном папа прилично работал. Вове досталось меньше. (Улыбается) Мы постоянно бегали, прыгали: ускорения, кроссы и так далее. Когда чуть подросли, стали хитрить. Отец с работы звонит: «Бегите кросс». А дома только бабушка. Мы ждем его дома, а когда папа на машине подъезжает, прыгаем с балкона — жили на первом этаже — и «возвращаемся» с кросса.
— Отцовская тренировка помогла в будущем?
— Мы выросли здоровыми ребятами. Он всё правильно делал.
— Отец продолжает вам давать советы?
— В детстве часто советовал по хоккейным вопросам, а сейчас чаще дает жизненные советы.
«Готов быть лидером СКА»
— После победы на Олимпиаде вы стали почетным жителем Петергофа. Что это дает?
— Все вокруг спрашивают об этом, а я не знаю, что ответить. Может быть, бесплатный проезд и бесплатный проход в парк или скидка по квартплате?! Было бы круто! (Смеется). А вообще у меня нет своей недвижимости в Петергофе, только у отца.
— Вручали в торжественной обстановке?
— Да, это был день города. Я поздравил жителей с праздником и мне вручили этот знак. Было круто, там присутствовала вся наша семья — родители, бабушки, близкие друзья.
— Вы понимаете, что в новом сезоне станете одной из главных звезд в новом СКА? Готовы к роли лидера?
— Думаю, готов. Это нормальное явление, что одни игроки уходят из клуба, а другие приходят. Надеюсь, что в составе будет больше молодых питерских ребят, что больше будут подключать парней из Высшей лиги. Это хорошая возможность для них проявить себя.
— У вас много лет ушло на то, чтобы пробиться в основу. Что если бы у вас была возможность заиграть в СКА в более раннем возрасте?
— Очень тяжелый вопрос. Кто знает, как бы всё сложилось? Или если бы я уехал в другой город? Я прошел через всю конкуренцию и сейчас мне легче. Сейчас даже лучше себя чувствую, когда в команде есть здоровая конкуренция. Мне нравится это соперничество.
— Самая неожиданная новость — отъезд Михаила Мальцева. Он говорил вам, что собирается в НХЛ?
— Он
— Скорее всего, сначала ему придется играть в АХЛ…
— Скорее всего, да, но дальше всё будет зависеть от того, как он себя покажет. В таком возрасте тяжело в АХЛ, там мало русских, но у Мальцева всё в порядке с английским. Он со школы его хорошо знает.
— Вы играете в сборной, где подавляющее большинство хоккеистов из НХЛ. У самого мыслей об Америке не возникает?
— Мысли есть всякие, но я на будущее не загадываю. Впереди важный для меня год. Это действительно новая роль в клубе. Важно будет хорошо подготовиться, хорошо сыграть в сезоне, а дальше посмотрим.
— Вы любите экстремальный отдых: если Карелия — то скалы, если Тенерифе — то поездка на вулкан. Что запланировали на лето?
— В сезоне была куча планов, а сейчас уже так устал, что ничего не хочется. Говорю жене: в этом году будет спокойный отдых на пляже. Хочется просто поваляться. А так собирались на неделю рвануть с братьями на Алтай, пожить в палатках. Но сейчас понимаю, что не осилю такое.
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