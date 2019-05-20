Александр Барабанов: Меня спрашивают, как играется с Овечкиным и Кузнецовым

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«В Вене был, но пирожных не ел — диета»

— На выходных между матчами вы ездили в Вену. Что делали?

— Решили в свободный день съездить в Вену, тут недалеко. Поехали вместе с супругой — она там уже бывала. Погуляли по городу, очень красиво. Здорово, что удалось развеяться.

— Пирожное «Захер» пробовали?

— Не получилось. Я на диете (смеется). Люблю сладкое, но приходится себя ограничивать. Хотя если предложат, не откажусь.

— Кажется, что вы сами не ожидали, что поедете на чемпионат мира. Правда?

— Не совсем ожидал. Думал, что поеду как запасной, но сложилось так, что играю с Овечкиным и Кузнецовым. Кто бы мог подумать?! Стараюсь выжать максимум из этого момента.

— Было время, когда вы играли с одном звене с Ковальчуком и Дацюком. Сейчас такие же ощущения?

— Есть сходство, но и разница есть. Хоккеисты-то разные, у каждого свой стиль игры. По накалу похоже, ответственность большая, по началу было тяжеловато.

— Какова ваша роль в звене с Кузнецовым и Овечкиным?

— Мне говорят, чтобы просто играл в свой хоккей. Ничего сверхъестественного не требуют. Выхожу и делаю свою работу.

— Кузнецов — большой шутник. Он на площадке тоже успевает юморить?

— Бывает. Но что-то конкретное не вспомню. Просто по ситуации может что-то сказать.

— С судьями спорит…

— Совсем не спорит. На чемпионате мира это чревато. Только капитан или ассистент что-то могут сказать им.

— В матче с итальянцами ваше звено набрало много очков, но на саму игру было смотреть тяжеловато. Кажется, что на тренировках приходится сложнее, чем во встречах с такими соперниками.

— С одной стороны, в этом матче все забили свои голы, набрали очки, с другой — итальянцев было жалко, они сражались. Это чемпионат мира, наше дело — играть. Даже во втором и третьем периодах готовили себя к следующим матчам, старались не расслабляться.

— Когда в последний раз участвовали в матче с таким заведомо слабым соперником? В детстве? В МХЛ?

— В МХЛ бывало по 10 голов забивали. Да и в КХЛ у нас очень крупные победы были. Над «Слованом», например.

— Но «Слован» один матч проиграет — 0:8, а в другом может упереться. А глядя на сборную Италии, кажется, что они из десяти игр против сильных соперников не смогут побороться ни в одной.

— А что делать? Надо выходить и играть и с такими соперниками. Мы же не можем отказаться.

— В первые дни чемпионата мира в Братиславе постоянно шел дождь. Вы в это время вообще из гостиницы выходили?

— Когда мы только приехали, погода была замечательная — сразу пошли гулять, посмотрели Братиславу. Здесь очень красиво. Только потом погода испортилась: дождь, ветер. Неприятно, но мы стараемся не сидеть в номерах. Всё равно выходим прогуляться.

— Фанаты прохода не дают?

— Если в красном идешь, сразу узнают, подходят сфотографироваться. А в своей одежде меня не особо узнают, поэтому я не парюсь (смеется).

«Нельзя потратить все деньги и остаться с голой задницей»

— Во время плей-офф КХЛ вы читали книгу «Богатый папа, бедный папа». Почему выбрали именно ее?

— Я ее второй раз перечитывал. Интересно почитать что-то о финансах, развивающее. Очень понравилась книга «Самый богатый человек в Вавилоне». Тоже два раза перечитывал. «Думай и богатей» очень интересная. Еще в этом сезоне много читал Ремарка. Понравились «Триумфальная арка» и «Три товарища». «На Западном фронте без перемен тоже прочитал. Стараюсь развиваться.

— Во время чемпионата мира что читаете?

— Взял с собой книгу Дэна Брауна «Цифровая крепость», но пока не особо получается читать.

— Евгений Кузнецов говорит, что в выходной одно желание — лежать в кровати до обеда и не двигаться. Настолько устал к концу сезона. У вас тоже был непростой год.

— И у меня такое бывает. Очень устаешь, хочется просто выспаться и ничего не делать. Случаются такие дни.

— Такие книги, как «Богатый папа, бедный папа» действительно учат финансовой грамоте?

— В общих чертах. У этого автора есть следующие книги, более тяжелые. Но для общего развития стоит почитать. В этой книге рассказывается, что такое финансовый актив, что такое финансовый пассив. Я не очень в этом разбирался. Было полезно узнать.

— После таких книг появляются мысли о финансовых инвестициях?

— Да, когда появляются деньги, всё сразу тратить не хочется. Понимаешь, что карьера хоккеиста не такая долгая. Нельзя потратить все деньги и остаться с голой задницей. Поэтому старюсь читать финансовые книги.

— Кстати, о дорогих вещах. Куда дели машину, которую вам дали за победу на Олимпиаде?

— Отдал брату. Ему нужна была машина. Он доволен, до сих пор на ней ездит.

— Самый дорогой ваш подарок?

— В прошлом году подарил машину отцу. У него лет 10 автомобиля не было, мечтал о нем. Здорово, что у меня появилась возможность порадовать его. Мы с Иваном забрали автомобиль, привезли в Петергоф, поставили у дома и сверху бант нацепили. Пришли домой и сказали папе, чтобы выходил на улицу. Он был в шоке, дар речи потерял. Потом спрашивает: «Это правда моя машина?» Теперь шутит, что надо охранника нанимать к этой машине. Вообще мне очень нравится радовать близких и смотреть на их реакцию.

«В детстве постоянно дрались с братьями»

— Отец и братья собираются в Братиславу?

— Нет, они все дома, смотрят по телевизору.

— Что пишут? Как отреагировали на то, что вы попали в звено с Кузнецовым и Овечкиным?

— Интересовались, как ощущения (улыбается). Отвечаю, что всё здорово.

— Как дела у братьев?

— Старший, Иван, сейчас тренирует детей, ему очень нравится. Раньше он был вторым тренером, а сейчас стал главным. Младший, Вова, подписал контракт на еще один год с петербургским «Динамо».

— У чехов три брата Зогорна сыграли в одном звене за сборную. Вы с братьями хотя бы в отпуске вместе играете в хоккей?

— Летом тренировались вместе, работали над техникой. Старший брат тренировал нас с младшим. Было здорово. А сыграть вместе только с Владимиром можно.

— И какой тренер Иван Барабанов? Строгий?

— Интересно было посмотреть, как он работает. В жизни он совсем другой, а на льду строгий и требовательный. Старший брат со мной вместе со школы — Иван всегда меня защищал. Он был самым спокойным: никогда первым не начинал никакие заварушки, но всегда мог постоять за себя и друзей. Я пошел на год раньше в школу, чтобы быть с ним в одном классе.

— Значит, благодаря брату вам не доставалось?

— Не сказал бы, всякое бывало. Вот на брата Вову, который учился на три-четыре класса младше, возможно, уже меньше нарывались, потому что знали про его братьев.

— Часто приходили домой с синяками?

— Да мы всё детство в синяках: нас же три брата, постоянно дрались между собой. Родители развелись, и нас забрал папа. Он постоянно работал, чтобы нас прокормить, поэтому с нами оставалась бабушка, которая всё терпела. Не представляю, как ей было тяжело: таскать хоккейную форму, да еще и смотреть на постоянные драки братьев. Но она выдержала, спасибо ей большое, сейчас стараюсь максимально ей отплатить за заботу и терпение.

— Как происходило чаще всего: вы с младшим Вовой накидывались на старшего Ваню?

— По-разному бывало: Ваня никогда не бил по лицу, а я, наоборот, всегда целил туда. Обычно случалось так: я бью Вову, Ваня бьет меня или наоборот: Ваня бьет Вову, я бью Ваню. Иногда на меня они вдвоем накидывались.

— Квартира страдала?

— Конечно. Только папа за дверь — мы сразу вскакивали и начинали драться пластиковыми мечами и подушками. У нас была стеклянная дверь, постоянно попадали в нее тапком. Приходилось сразу же убирать осколки.

— Папа воспитывал жестко?

— Да, попадало от него здорово. У отца всегда на первом месте был порядок: чтобы дома было чисто и убрано. Мы всегда убирались, складывали вещи. Держал нас в строгости, не давал расслабляться.

— Намного чаще бывает, что дети при разводе остаются с матерью. Почему вас забрал отец?

— Если честно, я не знаю. Надо спросить у него. Так получилось. С мамой мы общаемся хорошо, я ей помогаю чем могу. И с моей сестрой Мариной, дочкой мамы, хорошо ладим.

— Ваш отец бывал в горячих точках?

— Я очень плохо знаю эту часть его жизни. Хочется сесть с папой и попросить его, чтобы он рассказал. Мы от него слышали только веселые истории.

— Он служил в отряде быстрого реагирования «Тайфун»?

— Да, он мог и ночью сорваться на работу, а мы оставались с бабушкой.

— Знакомы с его сослуживцами?

— Помню, в детстве ездили к нему в отряд. Там было прикольно! Даже нам в класс он приносил видео-уроки. На ролике видно, как в папу кидают ножи со всех сторон, а он уворачивается. Не мог поверить, что это мой отец.

— Вы рассказывали, что отец вас тренировал. Что это были за тренировки?

— Со мной и Иваном папа прилично работал. Вове досталось меньше. (Улыбается) Мы постоянно бегали, прыгали: ускорения, кроссы и так далее. Когда чуть подросли, стали хитрить. Отец с работы звонит: «Бегите кросс». А дома только бабушка. Мы ждем его дома, а когда папа на машине подъезжает, прыгаем с балкона — жили на первом этаже — и «возвращаемся» с кросса.

— Отцовская тренировка помогла в будущем?

— Мы выросли здоровыми ребятами. Он всё правильно делал.

— Отец продолжает вам давать советы?

— В детстве часто советовал по хоккейным вопросам, а сейчас чаще дает жизненные советы.

«Готов быть лидером СКА»

— После победы на Олимпиаде вы стали почетным жителем Петергофа. Что это дает?

— Все вокруг спрашивают об этом, а я не знаю, что ответить. Может быть, бесплатный проезд и бесплатный проход в парк или скидка по квартплате?! Было бы круто! (Смеется). А вообще у меня нет своей недвижимости в Петергофе, только у отца.

— Вручали в торжественной обстановке?

— Да, это был день города. Я поздравил жителей с праздником и мне вручили этот знак. Было круто, там присутствовала вся наша семья — родители, бабушки, близкие друзья.

— Вы понимаете, что в новом сезоне станете одной из главных звезд в новом СКА? Готовы к роли лидера?

— Думаю, готов. Это нормальное явление, что одни игроки уходят из клуба, а другие приходят. Надеюсь, что в составе будет больше молодых питерских ребят, что больше будут подключать парней из Высшей лиги. Это хорошая возможность для них проявить себя.

— У вас много лет ушло на то, чтобы пробиться в основу. Что если бы у вас была возможность заиграть в СКА в более раннем возрасте?

— Очень тяжелый вопрос. Кто знает, как бы всё сложилось? Или если бы я уехал в другой город? Я прошел через всю конкуренцию и сейчас мне легче. Сейчас даже лучше себя чувствую, когда в команде есть здоровая конкуренция. Мне нравится это соперничество.

— Самая неожиданная новость — отъезд Михаила Мальцева. Он говорил вам, что собирается в НХЛ?

— Он что-то говорил про Америку, но ничего конкретного не рассказывал. Тоже здорово, что он поехал пробовать свои силы. Интересно будет посмотреть за ним. Желаю ему удачи.

— Скорее всего, сначала ему придется играть в АХЛ…

— Скорее всего, да, но дальше всё будет зависеть от того, как он себя покажет. В таком возрасте тяжело в АХЛ, там мало русских, но у Мальцева всё в порядке с английским. Он со школы его хорошо знает.

— Вы играете в сборной, где подавляющее большинство хоккеистов из НХЛ. У самого мыслей об Америке не возникает?

— Мысли есть всякие, но я на будущее не загадываю. Впереди важный для меня год. Это действительно новая роль в клубе. Важно будет хорошо подготовиться, хорошо сыграть в сезоне, а дальше посмотрим.

— Вы любите экстремальный отдых: если Карелия — то скалы, если Тенерифе — то поездка на вулкан. Что запланировали на лето?

— В сезоне была куча планов, а сейчас уже так устал, что ничего не хочется. Говорю жене: в этом году будет спокойный отдых на пляже. Хочется просто поваляться. А так собирались на неделю рвануть с братьями на Алтай, пожить в палатках. Но сейчас понимаю, что не осилю такое.