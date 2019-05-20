Чемпион мира признал величие российских хоккеистов

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Петтерссон заявил, что сборная Швеции на чемпионате мира ждет матча с россиянами. «У русских в составе много больших имен. Они невероятно сильны. Я очень люблю такие матчи, когда уровень конкуренции предельно высок. Когда на льду сплошь сильные хоккеисты», — отметил он.

По словам форварда, для него стало большой честью сравнение с Павлом Буре и Павлом Дацюком. «Вы меня порадовали. Два Павла. Два великих хоккеиста. Много чести для меня, по правде говоря. Глупо даже сравнивать меня с ними», — добавил он.

Петтерссон подписал контракт с «Ванкувером» в мае 2018-го. 18 марта 2019 года в матче против «Чикаго Блэкхокс» он набрал 61-е очко в сезоне и побил рекорд по этому показателю среди новичков, который ранее принадлежал Буре (60 очков). В составе сборной Швеции хоккеист стал чемпионом мира в 2018 году.

21 мая сборная России встретится с командой Швеции в рамках группового этапа мирового первенства. Матч начнется в 21:15 по московскому времени. Чемпионат мира, проходящий в Братиславе и Кошице, продлится до 26 мая.