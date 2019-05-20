Чемпион мира признал величие российских хоккеистов

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Швеция - Россия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
19.05 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
19.05 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
19.05 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
19.05 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
17:15 1-й период Франция 0
Великобритания 0
тв
Группа B
17:15 1-й период Швеция 0
Латвия 0
тв
Группа A
21:15 не начался Канада
Дания
тв
Группа B
21:15 не начался Австрия
Италия
тв
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
тв
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
тв
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
тв
Группа A
21.05 не начался Канада
США
тв
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37343255/
20 мая 2019, 15:24 | Lenta.Ru

Чемпион мира признал величие российских хоккеистов

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» и сборной Швеции Элиас Петтерссон высказался о российских хоккеистах.

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© AP 2019
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Петтерссон заявил, что сборная Швеции на чемпионате мира ждет матча с россиянами. «У русских в составе много больших имен. Они невероятно сильны. Я очень люблю такие матчи, когда уровень конкуренции предельно высок. Когда на льду сплошь сильные хоккеисты», — отметил он.

По словам форварда, для него стало большой честью сравнение с Павлом Буре и Павлом Дацюком. «Вы меня порадовали. Два Павла. Два великих хоккеиста. Много чести для меня, по правде говоря. Глупо даже сравнивать меня с ними», — добавил он.

Петтерссон подписал контракт с «Ванкувером» в мае 2018-го. 18 марта 2019 года в матче против «Чикаго Блэкхокс» он набрал 61-е очко в сезоне и побил рекорд по этому показателю среди новичков, который ранее принадлежал Буре (60 очков). В составе сборной Швеции хоккеист стал чемпионом мира в 2018 году.

21 мая сборная России встретится с командой Швеции в рамках группового этапа мирового первенства. Матч начнется в 21:15 по московскому времени. Чемпионат мира, проходящий в Братиславе и Кошице, продлится до 26 мая.

© Ньюстюб
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