Пашков: За ошибки, которые прощали чехи и швейцарцы, со шведами придётся платить

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«На мой взгляд, по уровню хоккея это был самый конкурентный матч нашей команды на чемпионате мира, который превзошёл встречу с Чехией. При всем уважении к чехам швейцарцы показали более современный хоккей — быстрый, жёсткий, контратакующий.

Сборная России порадовала тем, что не только приняла этот стиль, но и ещё добавила в скорости, атакующей агрессии. Мы увидели высокий потенциал нашей команды, которая проводит чемпионат мира по нарастающей. Это очень важный момент.