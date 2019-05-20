Пашков: За ошибки, которые прощали чехи и швейцарцы, со шведами придётся платить
Олимпийский чемпион, советский вратарь и тренер Александр Пашков оценил игру сборной России в матче со Швейцарией (3:0).
«На мой взгляд, по уровню хоккея это был самый конкурентный матч нашей команды на чемпионате мира, который превзошёл встречу с Чехией. При всем уважении к чехам швейцарцы показали более современный хоккей — быстрый, жёсткий, контратакующий.
Сборная России порадовала тем, что не только приняла этот стиль, но и ещё добавила в скорости, атакующей агрессии. Мы увидели высокий потенциал нашей команды, которая проводит чемпионат мира по нарастающей. Это очень важный момент.
По большому счету шведы — единственный наш конкурент в группе, матч будет самым сложным на первом этапе. За те ошибки, которые
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