Андронов: Матч со шведами будет игрой уровня плей-офф ЧМ
БРАТИСЛАВА, 20 мая — РИА Новости, Семён Галькевич. Хоккеисты сборной России ожидают, что игра со шведами на чемпионате мира будет матчем уровня
плей-офф, заявил форвард национальной команды Сергей Андронов.
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Чемпионат мира проходит в словацких городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая. Сборная России во вторник сыграет с командой Швеции в своем заключительном матче на групповом этапе. 1 мая российские хоккеисты уступили команде Швеции со счетом 4:6 в матче Евротура.
«До этого было две игры подряд, сегодня есть возможность отдохнуть и восстановиться, нужно ей воспользоваться. Тем более, завтра у нас такая серьезная игра, игра уровня
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