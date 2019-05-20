Андронов: Матч со шведами будет игрой уровня плей-офф ЧМ

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Чемпионат мира проходит в словацких городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая. Сборная России во вторник сыграет с командой Швеции в своем заключительном матче на групповом этапе. 1 мая российские хоккеисты уступили команде Швеции со счетом 4:6 в матче Евротура.