Россияне одержали шесть побед в шести стартовых играх, встреча со шведами состоится 21 мая.

— Самое главное не дать психологического преимущества команде Швеции, — считает Быков. — Матч со шведами будет последней репетицией перед плей-офф. Видно, что ребята играют с огромным желанием, стараются, пытаются улучшить взаимопонимание между собой, чтобы уже действовать, что называется, на автоматизме. Отлично выглядит тройка, где играют Гусев и Кучеров. Чувствуется, что они раньше много играли вместе — у них как раз все на автоматизме. Матч со шведами позволит понять тренерскому штабу, в каких компонентах необходимо усилить игру. Конечно же, необходимо, играть дисциплинированно. Немного подчистить игру в тактическом плане, а в физическом — ребята находятся в оптимальном состоянии. (Евгений Белоусов).