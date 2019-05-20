Вячеслав Быков: Главное — не дать шведам психологического преимущества
Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков рассказал «СЭ» о значимости заключительного матча российской команды на групповом этапе чемпионата мира против Швеции.
Россияне одержали шесть побед в шести стартовых играх, встреча со шведами состоится 21 мая.
— Самое главное не дать психологического преимущества команде Швеции, — считает Быков. — Матч со шведами будет последней репетицией перед
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