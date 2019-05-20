Канарейкин: Георгиев уверенно сыграл со швейцарцами, но Василевский — номер один
Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин поделился мнением о вратарской бригаде сборной России на ЧМ-2019.
«Кто будет играть в воротах против шведов? Я бы однозначно сделал выбор в пользу Василевского, это вратарь номер один. Наверняка, именно он будет играть в воротах в этом матче. Что касается Георгиева, то хочу сказать, что у нас, в сборной России, появился ещё один сильный вратарь. Он очень уверенно провёл матч со швейцарцами. Александр оставил очень хорошее впечатление, он сделал много хороших спасений. На ноль надо уметь играть», — сказал Канарейкин «Чемпионату».
Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
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|19 Мая, 21:15
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|Групповой этап: Группа B
|"Словнафт-Арена"
|Патрик Фишер
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|Александр Георгиев
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|Артем Анисимов (Дм. Орлов, Н. Гусев)
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|33:29
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|3-й период
|49:00
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|Евгений Кузнецов
|55:45
|Александр Георгиев
|58:06
|8
|Штрафное время
|14
|6
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Тобиас Бьерк (Швеция)
|Главный судья
|Джереми Тафтс (США)
- Удаление на 2 минуты
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