«Не день Бэкхема». Капризову зарядили в лицо на тренировке сборной, его пожалел только Ковальчук

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Накануне матча со Швецией, в котором будет определен победитель группы B, сборная России провела восстановительную тренировку. Часть игроков осталось в тренажерном зале, а часть отправилась играть на улицу играть в футбол. Неиграющий состав (Плотников, Зуб и Сорокин) занимался на льду. Самое интересное разворачивалось на миниатюрном футбольном поле рядом с ареной.

Наблюдать за игрой в футбол хоккеистов с близкого расстояния очень смешно. Миллион разных шуток, подколок и острых словечек. Все, конечно, с использованием нецензурной лексики. Когда Нестеров упал, принимая мяч, кто-то пошутил, что у него вместо ног протезы. Никита не обиделся и принялся хохотать во весь голос. Главными действующими лицами первой части игры стали Илья Ковальчук, Александр Овечкин, Кирилл Капризов. Последнему не повезло — ему сильно прилетело мячом в лицо. Кирилл выбыл из игры, а некоторые сразу стали смеяться над ним. Задоров говорил: «Каприз хай стик словил» (удаление за высокоподнятую клюшку — примеч. Sport24). Овечкин тоже съязвил. А вот Ковальчук был милашкой дня. Илья молча подошел к Капризову и погладил его по голове. Если бы это был фильм, то нужно было включить трогательную песню.

Сергей Андронов участия в футбольных баталиях не принимал и не видел, как его партнеру по ЦСКА досталось.

Сергей Андронов участия в футбольных баталиях не принимал и не видел, как его партнеру по ЦСКА досталось.

— Сергей, кто лучший в сборной и в ЦСКА по игре в футбол? , — спросили в микст-зоне у нападающего.

— В ЦСКА лучший в футболе Калинин, а в сборной, наверное, Капризов.

— А видели, как ему в лицо мячом прилетело сегодня?

— Да? Значит не его день. Не день Бэкхема.

Андронов, впервые на этом турнире заговоривший после тренировки с прессой, содержательно отвечал на вопросы. Правда, сразу предупредил, что жечь, как Кузнецов не умеет.

— Придется, — пошутила я.

Сергей лишь улыбнулся в ответ. Нападающий рассказал о своей связке с Ковальчуком и предстоящей игре со сборной Швеции.

— Илья играет интересно, всегда может что-то в нападении придумать. Моя задача как центрального помочь ему, чтобы он меньше играл в защите, чтобы у него больше сил на атаку было. Пытаемся помогать друг другу, славу богу, не пропускаем и забиваем. У нас вратари здорово играют, нам дают уверенность, в обороне мы действуем спокойно, хотя, конечно, надо прибавлять.

— Что скажите о предстоящем матче со Швецией? Кого из игроков выделили бы?

— Матч со шведами будет уровня плей-офф. Тем более мы им проиграли на Евротуре. Хороший будет матч, у соперника хороший подбор игроков, почти все из НХЛ. Там вся линия атаки опасная, все ребята мастеровитые с большим количеством навыков игры в нападении. Собраны практически все топовые игроки своих клубов.

— Нет ли опасения, что у России все так хорошо идет?

— Ну это же хорошо, надо радоваться! Опасений нет, остались только самые интересные и важные матчи.

Илья Воробьев был более сдержан во время общения с журналистами и впервые в Братиславе отказался называть, кто завтра сыграет в воротах.

— В какой-то степени сегодня у нас восстановительные мероприятия. На лед выходят только Плотников, Зуб и Сорокин. Год назад тоже играли со шведами за первое место в группе. Запомнилось, что они играли в 9 нападающих в равных составах, а остальные в меньшинстве. Игру на Евротуре на завтрашний матч проецировать нельзя. Кто сыграет в воротах, Василевский или Георгиев, скажем завтра перед игрой.

У Швеции хорошая подобранная команда. У них подъехали классные игроки Ландеског и Клингберг. Мы же сразу планировали, что будем идти одним составом с начала турнира. За конкуренцией между Кучеровым и Нюландером за звание лучшего бомбардира не следим, нам важнее команда. Ждали ли мы матч со Швецией больше остальных? У нас каждый следующий матч ожидаемый. Мы хотим радовать наших болельщиков и выигрывать все матчи.