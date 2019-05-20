«Не день Бэкхема». Капризову зарядили в лицо на тренировке сборной, его пожалел только Ковальчук

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Швеция - Россия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
19.05 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
19.05 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
19.05 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
19.05 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
17:15 завершен
ОТ 		Франция 3
Великобритания 4
тв
Группа B
17:15 завершен Швеция 5
Латвия 4
тв
Группа A
21:15 не начался Канада
Дания
тв
Группа B
21:15 не начался Австрия
Италия
тв
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
тв
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
тв
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
тв
Группа A
21.05 не начался Канада
США
тв
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37344812/
20 мая 2019, 17:45 | Sport24

«Не день Бэкхема». Капризову зарядили в лицо на тренировке сборной, его пожалел только Ковальчук

«Красная машина» готовится к битве со Швецией на чемпионате мира.

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Накануне матча со Швецией, в котором будет определен победитель группы B, сборная России провела восстановительную тренировку. Часть игроков осталось в тренажерном зале, а часть отправилась играть на улицу играть в футбол. Неиграющий состав (Плотников, Зуб и Сорокин) занимался на льду. Самое интересное разворачивалось на миниатюрном футбольном поле рядом с ареной.

Наблюдать за игрой в футбол хоккеистов с близкого расстояния очень смешно. Миллион разных шуток, подколок и острых словечек. Все, конечно, с использованием нецензурной лексики. Когда Нестеров упал, принимая мяч, кто-то пошутил, что у него вместо ног протезы. Никита не обиделся и принялся хохотать во весь голос. Главными действующими лицами первой части игры стали Илья Ковальчук, Александр Овечкин, Кирилл Капризов. Последнему не повезло — ему сильно прилетело мячом в лицо. Кирилл выбыл из игры, а некоторые сразу стали смеяться над ним. Задоров говорил: «Каприз хай стик словил» (удаление за высокоподнятую клюшку — примеч. Sport24). Овечкин тоже съязвил. А вот Ковальчук был милашкой дня. Илья молча подошел к Капризову и погладил его по голове. Если бы это был фильм, то нужно было включить трогательную песню.

Сергей Андронов участия в футбольных баталиях не принимал и не видел, как его партнеру по ЦСКА досталось.

Сергей Андронов участия в футбольных баталиях не принимал и не видел, как его партнеру по ЦСКА досталось.

— Сергей, кто лучший в сборной и в ЦСКА по игре в футбол? , — спросили в микст-зоне у нападающего.
— В ЦСКА лучший в футболе Калинин, а в сборной, наверное, Капризов.

— А видели, как ему в лицо мячом прилетело сегодня?
— Да? Значит не его день. Не день Бэкхема.

Андронов, впервые на этом турнире заговоривший после тренировки с прессой, содержательно отвечал на вопросы. Правда, сразу предупредил, что жечь, как Кузнецов не умеет.

— Придется, — пошутила я.

Сергей лишь улыбнулся в ответ. Нападающий рассказал о своей связке с Ковальчуком и предстоящей игре со сборной Швеции.

— Илья играет интересно, всегда может что-то в нападении придумать. Моя задача как центрального помочь ему, чтобы он меньше играл в защите, чтобы у него больше сил на атаку было. Пытаемся помогать друг другу, славу богу, не пропускаем и забиваем. У нас вратари здорово играют, нам дают уверенность, в обороне мы действуем спокойно, хотя, конечно, надо прибавлять.

— Что скажите о предстоящем матче со Швецией? Кого из игроков выделили бы?
— Матч со шведами будет уровня плей-офф. Тем более мы им проиграли на Евротуре. Хороший будет матч, у соперника хороший подбор игроков, почти все из НХЛ. Там вся линия атаки опасная, все ребята мастеровитые с большим количеством навыков игры в нападении. Собраны практически все топовые игроки своих клубов.

— Нет ли опасения, что у России все так хорошо идет?
— Ну это же хорошо, надо радоваться! Опасений нет, остались только самые интересные и важные матчи.

Илья Воробьев был более сдержан во время общения с журналистами и впервые в Братиславе отказался называть, кто завтра сыграет в воротах.

— В какой-то степени сегодня у нас восстановительные мероприятия. На лед выходят только Плотников, Зуб и Сорокин. Год назад тоже играли со шведами за первое место в группе. Запомнилось, что они играли в 9 нападающих в равных составах, а остальные в меньшинстве. Игру на Евротуре на завтрашний матч проецировать нельзя. Кто сыграет в воротах, Василевский или Георгиев, скажем завтра перед игрой.

У Швеции хорошая подобранная команда. У них подъехали классные игроки Ландеског и Клингберг. Мы же сразу планировали, что будем идти одним составом с начала турнира. За конкуренцией между Кучеровым и Нюландером за звание лучшего бомбардира не следим, нам важнее команда. Ждали ли мы матч со Швецией больше остальных? У нас каждый следующий матч ожидаемый. Мы хотим радовать наших болельщиков и выигрывать все матчи.
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