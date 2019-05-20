«Не день Бэкхема». Капризову зарядили в лицо на тренировке сборной, его пожалел только Ковальчук
«Красная машина» готовится к битве со Швецией на чемпионате мира.
Накануне матча со Швецией, в котором будет определен победитель группы B, сборная России провела восстановительную тренировку. Часть игроков осталось в тренажерном зале, а часть отправилась играть на улицу играть в футбол. Неиграющий состав (Плотников, Зуб и Сорокин) занимался на льду. Самое интересное разворачивалось на миниатюрном футбольном поле рядом с ареной.
Наблюдать за игрой в футбол хоккеистов с близкого расстояния очень смешно. Миллион разных шуток, подколок и острых словечек. Все, конечно, с использованием нецензурной лексики. Когда Нестеров упал, принимая мяч,
Сергей Андронов участия в футбольных баталиях не принимал и не видел, как его партнеру по ЦСКА досталось.
Сергей Андронов участия в футбольных баталиях не принимал и не видел, как его партнеру по ЦСКА досталось.
— Сергей, кто лучший в сборной и в ЦСКА по игре в футбол? , — спросили в
— В ЦСКА лучший в футболе Калинин, а в сборной, наверное, Капризов.
— А видели, как ему в лицо мячом прилетело сегодня?
— Да? Значит не его день. Не день Бэкхема.
Андронов, впервые на этом турнире заговоривший после тренировки с прессой, содержательно отвечал на вопросы. Правда, сразу предупредил, что жечь, как Кузнецов не умеет.
— Придется, — пошутила я.
Сергей лишь улыбнулся в ответ. Нападающий рассказал о своей связке с Ковальчуком и предстоящей игре со сборной Швеции.
— Илья играет интересно, всегда может
— Что скажите о предстоящем матче со Швецией? Кого из игроков выделили бы?
— Матч со шведами будет уровня
— Нет ли опасения, что у России все так хорошо идет?
— Ну это же хорошо, надо радоваться! Опасений нет, остались только самые интересные и важные матчи.
Илья Воробьев был более сдержан во время общения с журналистами и впервые в Братиславе отказался называть, кто завтра сыграет в воротах.
— В
У Швеции хорошая подобранная команда. У них подъехали классные игроки Ландеског и Клингберг. Мы же сразу планировали, что будем идти одним составом с начала турнира. За конкуренцией между Кучеровым и Нюландером за звание лучшего бомбардира не следим, нам важнее команда. Ждали ли мы матч со Швецией больше остальных? У нас каждый следующий матч ожидаемый. Мы хотим радовать наших болельщиков и выигрывать все матчи.
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