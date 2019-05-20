Владимир Юрзинов: Игра против шведов — генеральная репетиция перед плей-офф
Заслуженный тренер России Владимир
Юрзинов-младший, известный хоккейный специалист, тренировавший в разное время «Локомотив», «Салават Юлаев», «Куньлунь», «Сибирь», прокомментировал «СЭ» игру сборной России на чемпионате мира.
— Смотреть матчи сборной России очень интересно, — говорит Юрзинов. — Отличный подбор игроков, сбалансированный состав. Во всех линиях у нас собраны отличные хоккеисты, лучшие российские игроки на данный момент. В прошедших матчах ребята, что называется, прочувствовали друг друга, притёрлись, сыгрались. Фактически, игра против шведов — действующего чемпиона мира — генеральная репетиция перед
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