Морозов: Ставить Овечкина к Малкину уже поздно, эксперименты сборной не нужны
Двукратный чемпион мира,
экс-капитан сборной России Алексей Морозов поделился мнением о том, почему не идёт игра у Александра Овечкина с Евгением Кузнецовым, и стоит ли попробовать в одном звене Евгения Малкина и Овечкина.
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«Возможно, Овечкину и Кузнецову нужно чуть больше времени, чтобы приспособиться к большим площадкам — поэтому у них и не получается набирать очки. Но ребята играют на команду, на результат, стараются, и я не вижу большой проблемы, что у них нет голов. Забивают другие, а Овечкин с Кузнецовым выполняют свою работу, нагружают соперника.
Объединить Овечкина с Малкиным? В любом случае, решать тренерам, но мне кажется, что на этом этапе эксперименты сборной России уже не нужны. Примеряться нужно было раньше, а не сейчас, когда на носу
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