Морозов: Ставить Овечкина к Малкину уже поздно, эксперименты сборной не нужны

«Возможно, Овечкину и Кузнецову нужно чуть больше времени, чтобы приспособиться к большим площадкам — поэтому у них и не получается набирать очки. Но ребята играют на команду, на результат, стараются, и я не вижу большой проблемы, что у них нет голов. Забивают другие, а Овечкин с Кузнецовым выполняют свою работу, нагружают соперника.

Объединить Овечкина с Малкиным? В любом случае, решать тренерам, но мне кажется, что на этом этапе эксперименты сборной России уже не нужны. Примеряться нужно было раньше, а не сейчас, когда на носу плей-офф. Все должны играть в своих звеньях, на своих местах, что-то пробовать уже поздно, — сказал Морозов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.