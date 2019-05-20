Британские хоккеисты обыграли французов и сохранили место в высшем дивизионе ЧМ
КОШИЦЕ /Словакия/, 20 мая. /ТАСС/. Сборная Великобритании одержала волевую победу над командой Франции в овертайме со счетом 4:3 в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии. На встрече, которая состоялась в Кошице, присутствовало 7440 зрителей.
По ходу матча британцы проигрывали со счетом 0:3. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Роберт Дауд (35), Майкл Хаммонд (39), Роберт Фармер (46) и Бен Дэвис (63), у проигравших отличились Антони Реш (24-я и 28-я минуты) и Саша Трей (28).
Сборные Франции и Великобритании провели последний матч на турнире. В турнирной таблице группы A сборная Великобритании заняла седьмое место, набрав два очка. Французы также набрали два очка, но за счет личных встреч заняли последнее место и вылетели из высшего дивизиона чемпионата мира.
Команда Великобритании принимает участие в высшем дивизионе чемпионата мира впервые с 1994 года, тогда британцы также не набрали ни одного очка и заняли последнее место в своей группе. Еще одна команда, которая вылетит во второй по силе дивизион, определится позднее в понедельник в матче между командами Австрии и Италии. В следующем году в высшем дивизионе сыграют сборные Казахстана и Белоруссии, которые заняли первые два места в первом дивизионе группы А чемпионата мира 2019 года.
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|20 Мая, 17:15
|Групповой этап: Группа A
|Steel Arena
|Франция
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3:4 ОТ
Овертайм
(0:0, 3:2, 0:1)
|Великобритания
|Филипп Бозон
|Питер Расселл
|Флориан Арди
|Бен Баунс
|1-й период
|13:29
|Дамьен Флери
|2-й период
|23:36
|Антони Реш (А. Манавиан, Т. Бозон)
|Бен О`Коннор
|26:51
|27:31
|Саша Трей (Ф. Шакиашвили, А. Тексье)
|27:37
|Антони Реш (В. Клеро)
|Роберт Дауд (Б. О`Коннор)
|34:59
|Майк Хэммонд (Б. О`Коннор, Дэв. Филлипс)
|38:04
|3-й период
|Роберт Фармер (Дэв. Филлипс, Б. О`Коннор)
|45:16
|47:51
|Флориан Шакиашвили
|Роберт Лэкович
|55:54
|Овертайм
|Бен Дэйвис (Дж. Филлипс)
|62:03
|4
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Микко Каукокари (Финляндия)
|Главный судья
|Петер Стано (Словакия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол