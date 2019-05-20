Британские хоккеисты обыграли французов и сохранили место в высшем дивизионе ЧМ

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По ходу матча британцы проигрывали со счетом 0:3. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Роберт Дауд (35), Майкл Хаммонд (39), Роберт Фармер (46) и Бен Дэвис (63), у проигравших отличились Антони Реш (24-я и 28-я минуты) и Саша Трей (28).

Сборные Франции и Великобритании провели последний матч на турнире. В турнирной таблице группы A сборная Великобритании заняла седьмое место, набрав два очка. Французы также набрали два очка, но за счет личных встреч заняли последнее место и вылетели из высшего дивизиона чемпионата мира.

Команда Великобритании принимает участие в высшем дивизионе чемпионата мира впервые с 1994 года, тогда британцы также не набрали ни одного очка и заняли последнее место в своей группе. Еще одна команда, которая вылетит во второй по силе дивизион, определится позднее в понедельник в матче между командами Австрии и Италии. В следующем году в высшем дивизионе сыграют сборные Казахстана и Белоруссии, которые заняли первые два места в первом дивизионе группы А чемпионата мира 2019 года.