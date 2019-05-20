Сборная Швеции вышла в плей-офф чемпионата мира по хоккею, обыграв латвийцев

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Швеция - Россия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
19.05 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
19.05 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
19.05 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
19.05 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
17:15 завершен
ОТ 		Франция 3
Великобритания 4
тв
Группа B
17:15 завершен Швеция 5
Латвия 4
тв
Группа A
21:15 перерыв Канада 3
Дания 0
тв
Группа B
21:15 2-й период Австрия 2
Италия 1
тв
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
тв
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
тв
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
тв
Группа A
21.05 не начался Канада
США
тв
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37346818/
20 мая 2019, 19:58 | ТАСС

Сборная Швеции вышла в плей-офф чемпионата мира по хоккею, обыграв латвийцев

БРАТИСЛАВА, 20 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Швеции победили команду Латвии со счетом 5:4 в матче шестого тура группового этапа чемпионата мира в Словакии. Встречу, которая прошла на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе, посетили 7440 зрителей.

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У сборной Швеции шайбы в матче забросили Элиас Петтерссон (11-я минута), Адриан Кемпе (34), Антон Ландер (49), Патрик Хёрнквист (51) и Деннис Расмуссен (60), забивший в пустые ворота. У латвийцев хет-триком отметился Роберт Букартс (30, 42, 57), одну шайбу забросил Янис Якс (44). В воротах сборной Латвии Элвиса Мерзликина, который провел весь матч против сборной России (1:3), заменил Кристерс Гудлевскис. Одним из двух главных арбитров матча был россиянин Евгений Ромасько.

Шведский нападающий Вильям Нюландер вновь возглавил список бомбардиров турнира, набрав 15 очков (4 шайбы + 11 результативных передач), опережая россиянина Никиту Кучерова, в активе которого 14 (6+8) очков. Кроме того, сборная Швеции стала самой результативной командой на текущем чемпионате мира, забросив 37 шайб в ворота соперников.

Команда Латвии никогда не побеждала сборную Швеции в основное время на чемпионатах мира. Всего на мировых первенствах команды провели между собой 16 матчей, шведы одержали 14 побед (одну — в овертайме), сборная Латвии один раз выигрывала в серии буллитов, еще одна встреча завершилась ничейным результатом.

Сборная Швеции занимает третье место в группе B, имея в активе 15 очков после шести матчей. Лидирует в турнирной таблице с 18 очками сборная России, не потерпевшая ни одного поражения на текущем мировом первенстве. За тур до конца групповой стадии шведские хоккеисты опережают на девять очков команду Латвии, идущую на пятом месте, таким образом, сборная Швеции гарантировала себе участие в плей-офф чемпионата мира.

В заключительном матче групповой стадии сборная Швеции сыграет с командой России (начало — 21:15 мск), а латвийцы встретятся с норвежцами. Обе встречи пройдут 21 мая.
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20 Мая, 17:15 Групповой этап: Группа B "Словнафт-Арена"
Швеция 5:4
(1:0, 1:1, 3:3)
Латвия
Главные тренеры
Рикард Гренборг Боб Хартли
Вратари
Хенрик Лундквист Кристерс Гудлевскис 58:07 (Э. Мерзликинс 58:07-58:32, К. Гудлевскис 59:26)
1-й период
Оскарс Батня 08:42
10:15 Элиас Петтерссон (Г. Ландескуг, Э. Линдхольм)
Оскар Цибульскис 13:22
2-й период
27:47 Оливер Экман-Ларссон
Робертс Букартс (Рих. Букартс, Р. Фрейбергс) 29:35
33:38 Адриан Кемпе (В. Нюландер, Й. Клингберг)
39:24 Адам Ларссон
3-й период
Робертс Букартс 41:11
Янис Якс (Л. Дарзиньш, Рих. Букартс) 43:42
49:00 Антон Ландер (А. Кемпе)
50:09 Патрик Хернквист (М. Экхольм, В. Нюландер)
Лаурис Дарзиньш 52:10
56:36
Робертс Букартс (М. Индрашис, К. Сотниекс) 56:36
59:26 п.в. Деннис Расмуссен
Статистика
6 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Евгений Ромасько (Тверь, Россия)
Главный судья Алекси Рантала (Финляндия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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