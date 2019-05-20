Сборная Швеции вышла в плей-офф чемпионата мира по хоккею, обыграв латвийцев
БРАТИСЛАВА, 20 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Швеции победили команду Латвии со счетом 5:4 в матче шестого тура группового этапа чемпионата мира в Словакии. Встречу, которая прошла на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе, посетили 7440 зрителей.
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У сборной Швеции шайбы в матче забросили Элиас Петтерссон (11-я минута), Адриан Кемпе (34), Антон Ландер (49), Патрик Хёрнквист (51) и Деннис Расмуссен (60), забивший в пустые ворота. У латвийцев
Шведский нападающий Вильям Нюландер вновь возглавил список бомбардиров турнира, набрав 15 очков (4 шайбы + 11 результативных передач), опережая россиянина Никиту Кучерова, в активе которого 14 (6+8) очков. Кроме того, сборная Швеции стала самой результативной командой на текущем чемпионате мира, забросив 37 шайб в ворота соперников.
Команда Латвии никогда не побеждала сборную Швеции в основное время на чемпионатах мира. Всего на мировых первенствах команды провели между собой 16 матчей, шведы одержали 14 побед (одну — в овертайме), сборная Латвии один раз выигрывала в серии буллитов, еще одна встреча завершилась ничейным результатом.
Сборная Швеции занимает третье место в группе B, имея в активе 15 очков после шести матчей. Лидирует в турнирной таблице с 18 очками сборная России, не потерпевшая ни одного поражения на текущем мировом первенстве. За тур до конца групповой стадии шведские хоккеисты опережают на девять очков команду Латвии, идущую на пятом месте, таким образом, сборная Швеции гарантировала себе участие в
В заключительном матче групповой стадии сборная Швеции сыграет с командой России (начало — 21:15 мск), а латвийцы встретятся с норвежцами. Обе встречи пройдут 21 мая.
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|Рикард Гренборг
|Боб Хартли
|Хенрик Лундквист
|Кристерс Гудлевскис 58:07 (Э. Мерзликинс 58:07-58:32, К. Гудлевскис 59:26)
|1-й период
|Оскарс Батня
|08:42
|10:15
|Элиас Петтерссон (Г. Ландескуг, Э. Линдхольм)
|Оскар Цибульскис
|13:22
|2-й период
|27:47
|Оливер Экман-Ларссон
|Робертс Букартс (Рих. Букартс, Р. Фрейбергс)
|29:35
|33:38
|Адриан Кемпе (В. Нюландер, Й. Клингберг)
|39:24
|Адам Ларссон
|3-й период
|Робертс Букартс
|41:11
|Янис Якс (Л. Дарзиньш, Рих. Букартс)
|43:42
|49:00
|Антон Ландер (А. Кемпе)
|50:09
|Патрик Хернквист (М. Экхольм, В. Нюландер)
|Лаурис Дарзиньш
|52:10
|56:36
|Робертс Букартс (М. Индрашис, К. Сотниекс)
|56:36
|59:26
|п.в.
|Деннис Расмуссен
|6
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Евгений Ромасько (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Алекси Рантала (Финляндия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол