Определились все четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею

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Ранее от группы В место в плей-офф обеспечили сборные России, Чехии и Швейцарии. От группы А в четвертьфинале сыграют команды Канады, США, Финляндии и Германии.

В четвертьфинале команды играют крест-накрест: команды, занявшие первые места в своей группе, играют с командами, занявшими четвертые места в другой группе; команды, занявшие вторые места в своей группе сыграют с командами, занявшими третьи места в другой группе.

На победу в группе А претендуют команды Финляндии (16 очков, 6 матчей), США (14, 6) и Канады (12, 5), в группе В — сборные России (18, 6), Чехии (15, 6) и Швеции (15, 6).

Окончательное положение команд определится во вторник, в последний игровой день группового раунда. В этот день пройдут матчи Франция — Германия, Чехия — Швейцария, Словакия — Дания, Норвегия — Латвия, Канада — США и Швеция — Россия.

Четвертьфинальные матчи пройдут 23 мая в Братиславе и Кошице. Турнир завершится 26 мая матчем за третье место и финалом, которые пройдут в Братиславе.