Определились все четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею
ТАСС, 20 мая. Сборная Швеции по хоккею стала последней из команд, квалифицировавшихся в четвертьфинал чемпионата мира — 2019, проходящего в словацких Братиславе и Кошице. Шведы обеспечили себе место в
плей-офф в понедельник после победы над командой Латвии со счетом 5:4.
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Ранее от группы В место в
В четвертьфинале команды играют крест-накрест: команды, занявшие первые места в своей группе, играют с командами, занявшими четвертые места в другой группе; команды, занявшие вторые места в своей группе сыграют с командами, занявшими третьи места в другой группе.
На победу в группе А претендуют команды Финляндии (16 очков, 6 матчей), США (14, 6) и Канады (12, 5), в группе В — сборные России (18, 6), Чехии (15, 6) и Швеции (15, 6).
Окончательное положение команд определится во вторник, в последний игровой день группового раунда. В этот день пройдут матчи Франция — Германия, Чехия — Швейцария, Словакия — Дания, Норвегия — Латвия, Канада — США и Швеция — Россия.
Четвертьфинальные матчи пройдут 23 мая в Братиславе и Кошице. Турнир завершится 26 мая матчем за третье место и финалом, которые пройдут в Братиславе.
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|Рикард Гренборг
|Боб Хартли
|Хенрик Лундквист
|Кристерс Гудлевскис 58:07 (Э. Мерзликинс 58:07-58:32, К. Гудлевскис 59:26)
|1-й период
|Оскарс Батня
|08:42
|10:15
|Элиас Петтерссон (Г. Ландескуг, Э. Линдхольм)
|Оскар Цибульскис
|13:22
|2-й период
|27:47
|Оливер Экман-Ларссон
|Робертс Букартс (Рих. Букартс, Р. Фрейбергс)
|29:35
|33:38
|Адриан Кемпе (В. Нюландер, Й. Клингберг)
|39:24
|Адам Ларссон
|3-й период
|Робертс Букартс
|41:11
|Янис Якс (Л. Дарзиньш, Рих. Букартс)
|43:42
|49:00
|Антон Ландер (А. Кемпе)
|50:09
|Патрик Хернквист (М. Экхольм, В. Нюландер)
|Лаурис Дарзиньш
|52:10
|56:36
|Робертс Букартс (М. Индрашис, К. Сотниекс)
|56:36
|59:26
|п.в.
|Деннис Расмуссен
|6
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Евгений Ромасько (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Алекси Рантала (Финляндия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол