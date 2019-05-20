Россия могла стать первой в группе досрочно!

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Швеция - Россия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
19.05 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
19.05 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
19.05 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
19.05 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
17:15 завершен
ОТ 		Франция 3
Великобритания 4
тв
Группа B
17:15 завершен Швеция 5
Латвия 4
тв
Группа A
21:15 перерыв Канада 3
Дания 0
тв
Группа B
21:15 2-й период Австрия 2
Италия 1
тв
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
тв
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
тв
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
тв
Группа A
21.05 не начался Канада
США
тв
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37347137/
20 мая 2019, 20:46 | Спорт-Экспресс

Россия могла стать первой в группе досрочно!

Разбираем турнирную ситуацию на чемпионате мира.

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Из регламента

Группа В 

Латвия выдала совершенно героический матч против Швеции: сравнивала счет, даже вела по ходу игры и уступила в основное время лишь потому, что ей было необходимо набирать три очка для продолжения борьбы. Если бы команда Боба Хартли не пропустила в пустые ворота, то сборная России обеспечила бы себе первое место в группе.

Теперь все участники четвертьфиналов от группы В известны, и таблица среди лидеров группы выглядит так:

  • Россия — 18 очков (6 матчей),
  • Чехия — 15 (6),
  • Швеция — 15 (6),
  • Швейцария — 12 (6).

Оставшиеся матчи лидирующей пятерки такие:

21 мая. Чехия — Швейцария, Норвегия — Латвия, Швеция — Россия.

Вот все возможные расклады для нашей сборной:

1) Если Россия наберет хотя бы очко в матче со Швецией, то займет первое место.

2) Если Россия проиграет Швеции в основное время, а Чехия не победит в основное время Швейцарию, то наша сборная займет второе место.

3) Если Россия проиграет Швеции в основное время, а Чехия победит в основное время Швейцарию, то у трех сборных будет по 18 очков. При этом внутри «подгруппы» у каждой из них будут по три балла. Так что будет считаться разница шайб. Сейчас она такова: Россия (3−0), Чехия (5−5), Швеция (2−5). Чтобы остаться на первом месте, нашей сборной будет достаточно не проиграть с разницей более, чем в два гола. Правда, при поражении с разницей в четыре шайбы (или со счетами 0:3 и 1:4) Россия и вовсе откатится на третью позицию.

Группа А 

В группе в Кошице четверка также определена (Финляндия, США, Канада, Германия) — неизвестно распределение мест.

Сейчас таблица лидеров группы А выглядит так:

  • Финляндия — 16 очков (6 матчей),
  • США — 14 (6),
  • Канада — 12 (5),
  • Германия — 12 (6).

Оставшиеся матчи четверки такие:

  • 20 мая: Канада — Дания.
  • 21 мая. Финляндия — Германия, Канада — США.

Почти нет сомнений, что Канада возьмет три очка с Данией, что сделает положение команд таким:

  • Финляндия — 16 очков (6 матчей),
  • Канада — 15 (6),
  • США — 14 (6),
  • Германия — 12 (6).

Рассмотрим все расклады:

1) Если Финляндия победит Германию, то займет первое место.

2) Если Германия не победит Финляндию в основное время, то займет четвертое место.

3) Если Германия победит Финляндию в основное время, то займет третье место (второе исключено) только в случае победы Канады над США в основное время.

4) Если Финляндия проиграет Германии в овертайме/по буллитам, то займет первое место в случае, если матч Канада — США завершится не в основное время. В обратном случае финны станут вторыми.

5) Если Финляндия проиграет Германии в основное время, то займет второе место.

6) Победитель матча Канада — США займет более высокое место в таблице.

Очевидно, что в случае победы над Швецией или другого варианта, при котором наша команда займет первое место в группе В, у России очень высокие шансы получить в четвертьфинале наиболее удобного соперника из группы А — Германию.
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20 Мая, 17:15 Групповой этап: Группа B "Словнафт-Арена"
Швеция 5:4
(1:0, 1:1, 3:3)
Латвия
Главные тренеры
Рикард Гренборг Боб Хартли
Вратари
Хенрик Лундквист Кристерс Гудлевскис 58:07 (Э. Мерзликинс 58:07-58:32, К. Гудлевскис 59:26)
1-й период
Оскарс Батня 08:42
10:15 Элиас Петтерссон (Г. Ландескуг, Э. Линдхольм)
Оскар Цибульскис 13:22
2-й период
27:47 Оливер Экман-Ларссон
Робертс Букартс (Рих. Букартс, Р. Фрейбергс) 29:35
33:38 Адриан Кемпе (В. Нюландер, Й. Клингберг)
39:24 Адам Ларссон
3-й период
Робертс Букартс 41:11
Янис Якс (Л. Дарзиньш, Рих. Букартс) 43:42
49:00 Антон Ландер (А. Кемпе)
50:09 Патрик Хернквист (М. Экхольм, В. Нюландер)
Лаурис Дарзиньш 52:10
56:36
Робертс Букартс (М. Индрашис, К. Сотниекс) 56:36
59:26 п.в. Деннис Расмуссен
Статистика
6 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Евгений Ромасько (Тверь, Россия)
Главный судья Алекси Рантала (Финляндия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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