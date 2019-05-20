Россия могла стать первой в группе досрочно!

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Из регламента

Цитата При равенстве двух команд по очкам учитывается результат очного матча, однако, если таких команд три или более, то считаются баллы, набранные внутри этой «подгруппы», а затем разница шайб и количество голов — также внутри «подгруппы».

Группа В

Латвия выдала совершенно героический матч против Швеции: сравнивала счет, даже вела по ходу игры и уступила в основное время лишь потому, что ей было необходимо набирать три очка для продолжения борьбы. Если бы команда Боба Хартли не пропустила в пустые ворота, то сборная России обеспечила бы себе первое место в группе.

Теперь все участники четвертьфиналов от группы В известны, и таблица среди лидеров группы выглядит так:

Россия — 18 очков (6 матчей),

Чехия — 15 (6),

Швеция — 15 (6),

Швейцария — 12 (6).

Оставшиеся матчи лидирующей пятерки такие:

21 мая. Чехия — Швейцария, Норвегия — Латвия, Швеция — Россия.

Вот все возможные расклады для нашей сборной:

1) Если Россия наберет хотя бы очко в матче со Швецией, то займет первое место.

2) Если Россия проиграет Швеции в основное время, а Чехия не победит в основное время Швейцарию, то наша сборная займет второе место.

3) Если Россия проиграет Швеции в основное время, а Чехия победит в основное время Швейцарию, то у трех сборных будет по 18 очков. При этом внутри «подгруппы» у каждой из них будут по три балла. Так что будет считаться разница шайб. Сейчас она такова: Россия (3−0), Чехия (5−5), Швеция (2−5). Чтобы остаться на первом месте, нашей сборной будет достаточно не проиграть с разницей более, чем в два гола. Правда, при поражении с разницей в четыре шайбы (или со счетами 0:3 и 1:4) Россия и вовсе откатится на третью позицию.

Группа А

В группе в Кошице четверка также определена (Финляндия, США, Канада, Германия) — неизвестно распределение мест.

Сейчас таблица лидеров группы А выглядит так:

Финляндия — 16 очков (6 матчей),

США — 14 (6),

Канада — 12 (5),

Германия — 12 (6).

Оставшиеся матчи четверки такие:

20 мая: Канада — Дания.

21 мая. Финляндия — Германия, Канада — США.

Почти нет сомнений, что Канада возьмет три очка с Данией, что сделает положение команд таким:

Финляндия — 16 очков (6 матчей),

Канада — 15 (6),

США — 14 (6),

Германия — 12 (6).

Рассмотрим все расклады:

1) Если Финляндия победит Германию, то займет первое место.

2) Если Германия не победит Финляндию в основное время, то займет четвертое место.

3) Если Германия победит Финляндию в основное время, то займет третье место (второе исключено) только в случае победы Канады над США в основное время.

4) Если Финляндия проиграет Германии в овертайме/по буллитам, то займет первое место в случае, если матч Канада — США завершится не в основное время. В обратном случае финны станут вторыми.

5) Если Финляндия проиграет Германии в основное время, то займет второе место.

6) Победитель матча Канада — США займет более высокое место в таблице.

Очевидно, что в случае победы над Швецией или другого варианта, при котором наша команда займет первое место в группе В, у России очень высокие шансы получить в четвертьфинале наиболее удобного соперника из группы А — Германию.