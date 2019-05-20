Россия могла стать первой в группе досрочно!
Разбираем турнирную ситуацию на чемпионате мира.
Из регламента
Группа В
Латвия выдала совершенно героический матч против Швеции: сравнивала счет, даже вела по ходу игры и уступила в основное время лишь потому, что ей было необходимо набирать три очка для продолжения борьбы. Если бы команда Боба Хартли не пропустила в пустые ворота, то сборная России обеспечила бы себе первое место в группе.
Теперь все участники четвертьфиналов от группы В известны, и таблица среди лидеров группы выглядит так:
- Россия — 18 очков (6 матчей),
- Чехия — 15 (6),
- Швеция — 15 (6),
- Швейцария — 12 (6).
Оставшиеся матчи лидирующей пятерки такие:
Вот все возможные расклады для нашей сборной:
1) Если Россия наберет хотя бы очко в матче со Швецией, то займет первое место.
2) Если Россия проиграет Швеции в основное время, а Чехия не победит в основное время Швейцарию, то наша сборная займет второе место.
3) Если Россия проиграет Швеции в основное время, а Чехия победит в основное время Швейцарию, то у трех сборных будет по 18 очков. При этом внутри «подгруппы» у каждой из них будут по три балла. Так что будет считаться разница шайб. Сейчас она такова: Россия (3−0), Чехия (5−5), Швеция (2−5). Чтобы остаться на первом месте, нашей сборной будет достаточно не проиграть с разницей более, чем в два гола. Правда, при поражении с разницей в четыре шайбы (или со счетами 0:3 и 1:4) Россия и вовсе откатится на третью позицию.
Группа А
В группе в Кошице четверка также определена (Финляндия, США, Канада, Германия) — неизвестно распределение мест.
Сейчас таблица лидеров группы А выглядит так:
- Финляндия — 16 очков (6 матчей),
- США — 14 (6),
- Канада — 12 (5),
- Германия — 12 (6).
Оставшиеся матчи четверки такие:
- 20 мая: Канада — Дания.
- 21 мая. Финляндия — Германия, Канада — США.
Почти нет сомнений, что Канада возьмет три очка с Данией, что сделает положение команд таким:
- Финляндия — 16 очков (6 матчей),
- Канада — 15 (6),
- США — 14 (6),
- Германия — 12 (6).
Рассмотрим все расклады:
1) Если Финляндия победит Германию, то займет первое место.
2) Если Германия не победит Финляндию в основное время, то займет четвертое место.
3) Если Германия победит Финляндию в основное время, то займет третье место (второе исключено) только в случае победы Канады над США в основное время.
4) Если Финляндия проиграет Германии в овертайме/по буллитам, то займет первое место в случае, если матч Канада — США завершится не в основное время. В обратном случае финны станут вторыми.
5) Если Финляндия проиграет Германии в основное время, то займет второе место.
6) Победитель матча Канада — США займет более высокое место в таблице.
Очевидно, что в случае победы над Швецией или другого варианта, при котором наша команда займет первое место в группе В, у России очень высокие шансы получить в четвертьфинале наиболее удобного соперника из группы А — Германию.
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|Рикард Гренборг
|Боб Хартли
|Хенрик Лундквист
|Кристерс Гудлевскис 58:07 (Э. Мерзликинс 58:07-58:32, К. Гудлевскис 59:26)
|1-й период
|Оскарс Батня
|08:42
|10:15
|Элиас Петтерссон (Г. Ландескуг, Э. Линдхольм)
|Оскар Цибульскис
|13:22
|2-й период
|27:47
|Оливер Экман-Ларссон
|Робертс Букартс (Рих. Букартс, Р. Фрейбергс)
|29:35
|33:38
|Адриан Кемпе (В. Нюландер, Й. Клингберг)
|39:24
|Адам Ларссон
|3-й период
|Робертс Букартс
|41:11
|Янис Якс (Л. Дарзиньш, Рих. Букартс)
|43:42
|49:00
|Антон Ландер (А. Кемпе)
|50:09
|Патрик Хернквист (М. Экхольм, В. Нюландер)
|Лаурис Дарзиньш
|52:10
|56:36
|Робертс Букартс (М. Индрашис, К. Сотниекс)
|56:36
|59:26
|п.в.
|Деннис Расмуссен
|6
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Евгений Ромасько (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Алекси Рантала (Финляндия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол