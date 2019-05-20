Латвия могла решить все вопросы сборной России. Но сняла вратаря при счёте 4:4
Латвийцы могли помочь нашим. Но не случилось.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
«764 миллиона шведских крон. Столько игроки сборной Швеции зарабатывают суммарно за год», — с таким заголовком вышло скандинавское издание Expressen перед матчем со сборной Швеции. В этом материале особо подчёркивалось, что хоккеисты шведской команды играют за сборную абсолютно бесплатно, и не рассматривают ЧМ-2019 как возможность заработать. «Мы здесь не
«Фактически, игроки во время ЧМ находятся в неоплачиваемом отпуске. За весь турнир они не получат ни кроны, единственное исключение — если завоюют медали. Тогда может быть выплачен бонус по согласованию с ИИХФ. Мы помогаем игрокам с билетами на матч, с бронированием отелей для их семей и родителей, но и тут всё оплачивают сами хоккеисты», — не без гордости отметил генеральный секретарь шведской федерации хоккея Томми Боустедт.
При этом, отмечалось, что сборная Швеции ещё формально не решила текущих турнирных задач. В случае поражения и от Латвии, и от сборной России, существовала вероятность непопадания в
«Мы знаем, что против Латвии, как и против Швейцарии, играть непросто. Они играют в хороший хоккей и это будет тяжёлый матч. Чтобы выиграть, нам нужно показать свой максимум», — отметил нападающий «Трёх корон» Йеспер Братт.
Игра стартовала в среднем темпе — шведы не спешили в атаку, а сборная Латвии действовала с оправданной осторожностью. В середине первого периода латвийцы остались в меньшинстве, когда один из героев матча против сборной России Оскар Батня сфолил на Луи Эрикссоне. Спецбригада большинства шведов до этого забросила 6 шайб из 19 попыток, и на этот раз эффективность её действий была быстро подтверждена. Габриэль Ландеског прекрасным пасом
Латвийцы тут же ответили острейшим выпадом два в один, но опыт и мастерство Хенрика Лундквиста смогли уберечь шведскую команду от неприятностей. Чуть позже Петтерсон мог оформить дубль, но бросок с острейшего угла оказался неточным, хотя вратарь сборной Латвии в том эпизоде помочь уже был не в состоянии.
Во втором периоде латвийцы отыгрались и тоже сделали это в большинстве. Удаление Оливера
Равный счёт продержался чуть больше четырёх минут, а затем шведы снова вышли вперёд, когда Вильям Нюландер вывел на бросок Адриана Кемпе. Однако и здесь сборная Латвии не сдалась и перед вторым перерывом заработала большинство, а затем заставила шведов допустить грубую ошибку у своих ворот. Защитник Маттиас Экхольм, вынося шайбу из вратарской площади, угодил в конёк партнёра и стал полноценным автором гола в свои ворота, который официально записали на всё того же Роберта Букартса.
А ещё несколько мгновений спустя Латвия возликовала. Янис Яктс, форвард, которого дозаявили лишь 15 мая, и который выступает в студенческой американской лиге, оказался в нужном месте в нужное время. Удачная игра на добивании вывела латвийцев вперёд.
Получив холодный душ, шведы прибавили в активности и быстро исправили ситуацию. Сначала великолепно сыграл Адриан Кемпе, стянувший на себя нескольких соперников на дальнем пятачке, и отдавший прекрасный пас под бросок Антону Ландеру, а затем бывший одноклубник Малкина Патрик Хёрнквист забил фирменную «ковыряшку» с пятачка.
Для сборной России эта неудача латвийцев также была не самой хорошей новостью, поскольку если бы подопечные Боба Хартли отобрали у «Тре крунур» очки, то россияне автоматически становились победителями группы вне зависимости от исхода личной встречи. Латвийцы не сдались и смогли снова сравнять счёт. Роберт Букартс забил гол, попав по взмывшей в воздух шайбе, и это взятие ворот стало предметом ожесточённых споров.
Этот гол был дважды подвергнут видеопросмотру. Сначала арбитры убедились, что Букартс не поднял шайбу выше перекладины ворот, а затем Рикард Грёнборг запросил повторное «кино» на предмет офсайда. Латвийцев спасли
Хартли резонно снял вратаря, но организовать финальный штурм не удалось. Деннис Расмуссен поразил пустую сетку латвийских ворот, лишив соперника всех шансов, а свою команду избавил от огненной критики со стороны болельщиков и журналистов. Теперь судьбу первого места группы В решит очный поединок россиян и шведов.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
|Рикард Гренборг
|Боб Хартли
|Хенрик Лундквист
|Кристерс Гудлевскис 58:07 (Э. Мерзликинс 58:07-58:32, К. Гудлевскис 59:26)
|1-й период
|Оскарс Батня
|08:42
|10:15
|Элиас Петтерссон (Г. Ландескуг, Э. Линдхольм)
|Оскар Цибульскис
|13:22
|2-й период
|27:47
|Оливер Экман-Ларссон
|Робертс Букартс (Рих. Букартс, Р. Фрейбергс)
|29:35
|33:38
|Адриан Кемпе (В. Нюландер, Й. Клингберг)
|39:24
|Адам Ларссон
|3-й период
|Робертс Букартс
|41:11
|Янис Якс (Л. Дарзиньш, Рих. Букартс)
|43:42
|49:00
|Антон Ландер (А. Кемпе)
|50:09
|Патрик Хернквист (М. Экхольм, В. Нюландер)
|Лаурис Дарзиньш
|52:10
|56:36
|Робертс Букартс (М. Индрашис, К. Сотниекс)
|56:36
|59:26
|п.в.
|Деннис Расмуссен
|6
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Евгений Ромасько (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Алекси Рантала (Финляндия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол