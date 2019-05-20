Латвия могла решить все вопросы сборной России. Но сняла вратаря при счёте 4:4

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Швеция - Россия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
19.05 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
19.05 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
19.05 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
19.05 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
17:15 завершен
ОТ 		Франция 3
Великобритания 4
тв
Группа B
17:15 завершен Швеция 5
Латвия 4
тв
Группа A
21:15 перерыв Канада 3
Дания 0
тв
Группа B
21:15 2-й период Австрия 2
Италия 1
тв
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
тв
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
тв
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
тв
Группа A
21.05 не начался Канада
США
тв
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37347143/
20 мая 2019, 20:53 | Чемпионат.com

Латвия могла решить все вопросы сборной России. Но сняла вратаря при счёте 4:4

Латвийцы могли помочь нашим. Но не случилось.

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«764 миллиона шведских крон. Столько игроки сборной Швеции зарабатывают суммарно за год», — с таким заголовком вышло скандинавское издание Expressen перед матчем со сборной Швеции. В этом материале особо подчёркивалось, что хоккеисты шведской команды играют за сборную абсолютно бесплатно, и не рассматривают ЧМ-2019 как возможность заработать. «Мы здесь не из-за денег. Надевать свитер национальной сборной — это честь для игрока», — заявил голкипер Хенрик Лундквист, который является одним из самых высокооплачиваемых вратарей НХЛ.

«Фактически, игроки во время ЧМ находятся в неоплачиваемом отпуске. За весь турнир они не получат ни кроны, единственное исключение — если завоюют медали. Тогда может быть выплачен бонус по согласованию с ИИХФ. Мы помогаем игрокам с билетами на матч, с бронированием отелей для их семей и родителей, но и тут всё оплачивают сами хоккеисты», — не без гордости отметил генеральный секретарь шведской федерации хоккея Томми Боустедт.

При этом, отмечалось, что сборная Швеции ещё формально не решила текущих турнирных задач. В случае поражения и от Латвии, и от сборной России, существовала вероятность непопадания в плей-офф. А чтобы стать первыми или вторыми в группе, «Трём коронам» необходимо «топить» за Швейцарию в матче с чехами и потом обыгрывать россиян. Все другие сценарии предвещали викингам переезд в Кошице и встречу с Канадой или США в четвертьфинале, а в случае успеха — возвращение в Братиславу и вероятную новую встречу с Россией в ½ финала.
«Мы знаем, что против Латвии, как и против Швейцарии, играть непросто. Они играют в хороший хоккей и это будет тяжёлый матч. Чтобы выиграть, нам нужно показать свой максимум», — отметил нападающий «Трёх корон» Йеспер Братт.

Игра стартовала в среднем темпе — шведы не спешили в атаку, а сборная Латвии действовала с оправданной осторожностью. В середине первого периода латвийцы остались в меньшинстве, когда один из героев матча против сборной России Оскар Батня сфолил на Луи Эрикссоне. Спецбригада большинства шведов до этого забросила 6 шайб из 19 попыток, и на этот раз эффективность её действий была быстро подтверждена. Габриэль Ландеског прекрасным пасом из-за ворот вывел на бросок Элиаса Петтерсона, и новичок «Ванкувера» точно выстрелил в ближний угол.

Латвийцы тут же ответили острейшим выпадом два в один, но опыт и мастерство Хенрика Лундквиста смогли уберечь шведскую команду от неприятностей. Чуть позже Петтерсон мог оформить дубль, но бросок с острейшего угла оказался неточным, хотя вратарь сборной Латвии в том эпизоде помочь уже был не в состоянии.

Во втором периоде латвийцы отыгрались и тоже сделали это в большинстве. Удаление Оливера Экмана-Ларссона помогло прибалтийской команде разыграть комбинацию, и Роберт с Рихардом Букартсом великолепно поняли друг друга.

Равный счёт продержался чуть больше четырёх минут, а затем шведы снова вышли вперёд, когда Вильям Нюландер вывел на бросок Адриана Кемпе. Однако и здесь сборная Латвии не сдалась и перед вторым перерывом заработала большинство, а затем заставила шведов допустить грубую ошибку у своих ворот. Защитник Маттиас Экхольм, вынося шайбу из вратарской площади, угодил в конёк партнёра и стал полноценным автором гола в свои ворота, который официально записали на всё того же Роберта Букартса.

А ещё несколько мгновений спустя Латвия возликовала. Янис Яктс, форвард, которого дозаявили лишь 15 мая, и который выступает в студенческой американской лиге, оказался в нужном месте в нужное время. Удачная игра на добивании вывела латвийцев вперёд.
Получив холодный душ, шведы прибавили в активности и быстро исправили ситуацию. Сначала великолепно сыграл Адриан Кемпе, стянувший на себя нескольких соперников на дальнем пятачке, и отдавший прекрасный пас под бросок Антону Ландеру, а затем бывший одноклубник Малкина Патрик Хёрнквист забил фирменную «ковыряшку» с пятачка.

Для сборной России эта неудача латвийцев также была не самой хорошей новостью, поскольку если бы подопечные Боба Хартли отобрали у «Тре крунур» очки, то россияне автоматически становились победителями группы вне зависимости от исхода личной встречи. Латвийцы не сдались и смогли снова сравнять счёт. Роберт Букартс забил гол, попав по взмывшей в воздух шайбе, и это взятие ворот стало предметом ожесточённых споров.

Этот гол был дважды подвергнут видеопросмотру. Сначала арбитры убедились, что Букартс не поднял шайбу выше перекладины ворот, а затем Рикард Грёнборг запросил повторное «кино» на предмет офсайда. Латвийцев спасли какие-то миллиметры, на которые конёк атакующего игрока зацепил синюю линию и шайба была засчитана — 4:4. Шведы остались в меньшинстве и уже готовились к овертайму, но сборной Латвии для сохранения шансов на попадание в четвёрку необходима была только победа в основное время.

Хартли резонно снял вратаря, но организовать финальный штурм не удалось. Деннис Расмуссен поразил пустую сетку латвийских ворот, лишив соперника всех шансов, а свою команду избавил от огненной критики со стороны болельщиков и журналистов. Теперь судьбу первого места группы В решит очный поединок россиян и шведов.
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20 Мая, 17:15 Групповой этап: Группа B "Словнафт-Арена"
Швеция 5:4
(1:0, 1:1, 3:3)
Латвия
Главные тренеры
Рикард Гренборг Боб Хартли
Вратари
Хенрик Лундквист Кристерс Гудлевскис 58:07 (Э. Мерзликинс 58:07-58:32, К. Гудлевскис 59:26)
1-й период
Оскарс Батня 08:42
10:15 Элиас Петтерссон (Г. Ландескуг, Э. Линдхольм)
Оскар Цибульскис 13:22
2-й период
27:47 Оливер Экман-Ларссон
Робертс Букартс (Рих. Букартс, Р. Фрейбергс) 29:35
33:38 Адриан Кемпе (В. Нюландер, Й. Клингберг)
39:24 Адам Ларссон
3-й период
Робертс Букартс 41:11
Янис Якс (Л. Дарзиньш, Рих. Букартс) 43:42
49:00 Антон Ландер (А. Кемпе)
50:09 Патрик Хернквист (М. Экхольм, В. Нюландер)
Лаурис Дарзиньш 52:10
56:36
Робертс Букартс (М. Индрашис, К. Сотниекс) 56:36
59:26 п.в. Деннис Расмуссен
Статистика
6 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Евгений Ромасько (Тверь, Россия)
Главный судья Алекси Рантала (Финляндия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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