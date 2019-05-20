Латвия могла решить все вопросы сборной России. Но сняла вратаря при счёте 4:4

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«764 миллиона шведских крон. Столько игроки сборной Швеции зарабатывают суммарно за год», — с таким заголовком вышло скандинавское издание Expressen перед матчем со сборной Швеции. В этом материале особо подчёркивалось, что хоккеисты шведской команды играют за сборную абсолютно бесплатно, и не рассматривают ЧМ-2019 как возможность заработать. «Мы здесь не из-за денег. Надевать свитер национальной сборной — это честь для игрока», — заявил голкипер Хенрик Лундквист, который является одним из самых высокооплачиваемых вратарей НХЛ.

«Фактически, игроки во время ЧМ находятся в неоплачиваемом отпуске. За весь турнир они не получат ни кроны, единственное исключение — если завоюют медали. Тогда может быть выплачен бонус по согласованию с ИИХФ. Мы помогаем игрокам с билетами на матч, с бронированием отелей для их семей и родителей, но и тут всё оплачивают сами хоккеисты», — не без гордости отметил генеральный секретарь шведской федерации хоккея Томми Боустедт.

При этом, отмечалось, что сборная Швеции ещё формально не решила текущих турнирных задач. В случае поражения и от Латвии, и от сборной России, существовала вероятность непопадания в плей-офф. А чтобы стать первыми или вторыми в группе, «Трём коронам» необходимо «топить» за Швейцарию в матче с чехами и потом обыгрывать россиян. Все другие сценарии предвещали викингам переезд в Кошице и встречу с Канадой или США в четвертьфинале, а в случае успеха — возвращение в Братиславу и вероятную новую встречу с Россией в ½ финала.

«Мы знаем, что против Латвии, как и против Швейцарии, играть непросто. Они играют в хороший хоккей и это будет тяжёлый матч. Чтобы выиграть, нам нужно показать свой максимум», — отметил нападающий «Трёх корон» Йеспер Братт.

Игра стартовала в среднем темпе — шведы не спешили в атаку, а сборная Латвии действовала с оправданной осторожностью. В середине первого периода латвийцы остались в меньшинстве, когда один из героев матча против сборной России Оскар Батня сфолил на Луи Эрикссоне. Спецбригада большинства шведов до этого забросила 6 шайб из 19 попыток, и на этот раз эффективность её действий была быстро подтверждена. Габриэль Ландеског прекрасным пасом из-за ворот вывел на бросок Элиаса Петтерсона, и новичок «Ванкувера» точно выстрелил в ближний угол.

Латвийцы тут же ответили острейшим выпадом два в один, но опыт и мастерство Хенрика Лундквиста смогли уберечь шведскую команду от неприятностей. Чуть позже Петтерсон мог оформить дубль, но бросок с острейшего угла оказался неточным, хотя вратарь сборной Латвии в том эпизоде помочь уже был не в состоянии.

Во втором периоде латвийцы отыгрались и тоже сделали это в большинстве. Удаление Оливера Экмана-Ларссона помогло прибалтийской команде разыграть комбинацию, и Роберт с Рихардом Букартсом великолепно поняли друг друга.

Равный счёт продержался чуть больше четырёх минут, а затем шведы снова вышли вперёд, когда Вильям Нюландер вывел на бросок Адриана Кемпе. Однако и здесь сборная Латвии не сдалась и перед вторым перерывом заработала большинство, а затем заставила шведов допустить грубую ошибку у своих ворот. Защитник Маттиас Экхольм, вынося шайбу из вратарской площади, угодил в конёк партнёра и стал полноценным автором гола в свои ворота, который официально записали на всё того же Роберта Букартса.

А ещё несколько мгновений спустя Латвия возликовала. Янис Яктс, форвард, которого дозаявили лишь 15 мая, и который выступает в студенческой американской лиге, оказался в нужном месте в нужное время. Удачная игра на добивании вывела латвийцев вперёд.

Получив холодный душ, шведы прибавили в активности и быстро исправили ситуацию. Сначала великолепно сыграл Адриан Кемпе, стянувший на себя нескольких соперников на дальнем пятачке, и отдавший прекрасный пас под бросок Антону Ландеру, а затем бывший одноклубник Малкина Патрик Хёрнквист забил фирменную «ковыряшку» с пятачка.

Для сборной России эта неудача латвийцев также была не самой хорошей новостью, поскольку если бы подопечные Боба Хартли отобрали у «Тре крунур» очки, то россияне автоматически становились победителями группы вне зависимости от исхода личной встречи. Латвийцы не сдались и смогли снова сравнять счёт. Роберт Букартс забил гол, попав по взмывшей в воздух шайбе, и это взятие ворот стало предметом ожесточённых споров.

Этот гол был дважды подвергнут видеопросмотру. Сначала арбитры убедились, что Букартс не поднял шайбу выше перекладины ворот, а затем Рикард Грёнборг запросил повторное «кино» на предмет офсайда. Латвийцев спасли какие-то миллиметры, на которые конёк атакующего игрока зацепил синюю линию и шайба была засчитана — 4:4. Шведы остались в меньшинстве и уже готовились к овертайму, но сборной Латвии для сохранения шансов на попадание в четвёрку необходима была только победа в основное время.

Хартли резонно снял вратаря, но организовать финальный штурм не удалось. Деннис Расмуссен поразил пустую сетку латвийских ворот, лишив соперника всех шансов, а свою команду избавил от огненной критики со стороны болельщиков и журналистов. Теперь судьбу первого места группы В решит очный поединок россиян и шведов.