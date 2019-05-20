Хартли: Сборная Латвии может играть на уровне ведущих хоккейных держав

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Сборная Латвии в понедельник в Братиславе со счетом 4:5 уступила команде Швеции в матче чемпионата мира и потеряла шансы на плей-офф.

«Мы уступили, но доказали, что можем биться, играть на одном уровне с ведущими мировыми хоккейными державами. Хоккей развивается в Латвии, и нам есть куда еще расти. Нужно сохранять позитив и продолжать работать. Мне понравилась дисциплина сегодня, у нас не было ни одного игрока, кто не бился. В самоотдаче точно нельзя упрекнуть никого, мы проявили гордость и заслужили большего. Потому так грустно сейчас», — сказал Хартли журналистам.