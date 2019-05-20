Хартли: Сборная Латвии может играть на уровне ведущих хоккейных держав
БРАТИСЛАВА, 20 мая — РИА Новости, Семен Галькевич. Сборная Латвии на чемпионате мира в Словакии доказала, что может играть на уровне ведущих хоккейных держав, заявил главный тренер латвийцев Боб Хартли.
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Сборная Латвии в понедельник в Братиславе со счетом 4:5 уступила команде Швеции в матче чемпионата мира и потеряла шансы на
«Мы уступили, но доказали, что можем биться, играть на одном уровне с ведущими мировыми хоккейными державами. Хоккей развивается в Латвии, и нам есть куда еще расти. Нужно сохранять позитив и продолжать работать. Мне понравилась дисциплина сегодня, у нас не было ни одного игрока, кто не бился. В самоотдаче точно нельзя упрекнуть никого, мы проявили гордость и заслужили большего. Потому так грустно сейчас», — сказал Хартли журналистам.
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Главные тренеры
|Рикард Гренборг
|Боб Хартли
Вратари
|Хенрик Лундквист
|Кристерс Гудлевскис 58:07 (Э. Мерзликинс 58:07-58:32, К. Гудлевскис 59:26)
|1-й период
|Оскарс Батня
|08:42
|10:15
|Элиас Петтерссон (Г. Ландескуг, Э. Линдхольм)
|Оскар Цибульскис
|13:22
|2-й период
|27:47
|Оливер Экман-Ларссон
|Робертс Букартс (Рих. Букартс, Р. Фрейбергс)
|29:35
|33:38
|Адриан Кемпе (В. Нюландер, Й. Клингберг)
|39:24
|Адам Ларссон
|3-й период
|Робертс Букартс
|41:11
|Янис Якс (Л. Дарзиньш, Рих. Букартс)
|43:42
|49:00
|Антон Ландер (А. Кемпе)
|50:09
|Патрик Хернквист (М. Экхольм, В. Нюландер)
|Лаурис Дарзиньш
|52:10
|56:36
|Робертс Букартс (М. Индрашис, К. Сотниекс)
|56:36
|59:26
|п.в.
|Деннис Расмуссен
Статистика
|6
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|2
Судьи
|Главный судья
|Евгений Ромасько (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Алекси Рантала (Финляндия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол