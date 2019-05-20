Ландер: Гусеву и Кучерову нельзя давать много времени с шайбой

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Хоккеисты сборной Швеции в понедельник обыграли латвийцев со счетом 5:4 в матче чемпионата мира в Словакии. По ходу третьего периода скандинавы уступали 2:3. Во вторник шведы встретятся с российской командой.

«Латвия провела хороший матч. Но мы сами позволили им забить несколько легких голов. Повторять такое нельзя. Завтра играем с россиянами, они здорово выглядят здесь, у них очень сильная атака. Гусеву и Кучерову ни в коем случае нельзя давать много времени с шайбой. Нужно быть очень внимательными с ними», — заявил Ландер журналистам.